Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»

В рамках рабочего визита в Дахадаевский район Абдулпатах Амирханов оценил состояние социально значимых объектов. Среди них – объекты образования, здравоохранения, дорожного фонда и т.д.

В числе прочих Абдулпатах Амирханов посетил Кубачинскую начальную общеобразовательную школу-детский сад. Состоянием образовательного учреждения премьер-министр остался не доволен – мебель в пищеблоке давно устарела, санузлы находятся на улице. По итогам осмотра Минобрнауки РД совместно с администрацией муниципального образования предстоит проработать вопрос проведения ремонта и дооборудования детского сада.

Также Абдулпатах Амирханов посетил Кубачинскую среднюю школу, образовательный центр «Точка роста». Для местных школьников в свободное от основной учебы время здесь проводятся дополнительные уроки кубачинского орнамента и ювелирного мастерства. В советское время в этой школе вместе с аттестатом выпускник получал и диплом ювелира.

Как рассказывают родители, интерес к ювелирному искусству кубачинские дети проявляют с ранних лет, вместе с тем, отсутствие специализированного образовательного учреждения препятствует тому, чтобы в будущем это становилось для них основной профессией.

Абдулпатах Амирханов поручил профильным министерствам проработать вопрос открытия в муниципалитете специализированной образовательной организации, объединив в ней проводимые сегодня факультативы. По окончании учебы выпускники должны получать диплом по ювелирному делу.

В рамках визита Председатель Правительства Дагестана оценил состояние Дахадаевской центральной районной больницы. В её структуру входит центральная больница на 215 круглосуточных коек и 45 дневных; поликлиника на 150 посещений в смену; 3 участковые больницы в п. Кубачи, с. Урари, Ашты; 7 сельских врачебных амбулаторий. Главврач больницы был отстранен от должности, проведенный конкурс на замещение должности, по информации Минздрава РД, не состоялся ввиду несоответствия кандидатов предъявляемым к вакансии требованиям. В ближайшее время конкурс будет проведен повторно. Состояние больницы в целом удовлетворительное, однако возникают проблемы с лекарственным обеспечением.

Одна из главных проблем района – водоснабжение. По программе «Горы – Юг России» в селе Кубачи был построен водопроводный резервуар за 28 млн рублей. Средства на строительство объекта были освоены, однако не было предусмотрено энергоснабжение объекта для подкачки воды. Объект с начала возведения не эксплуатируется.

Также в рамках визита Абдулпатах Амирханов проинспектировал состояние ряда социальных объектов в селе Уркарах, оценил состояние дорожного фонда, туристического потенциала района.

Завершилась рабочая поездка итоговым совещанием с участием руководства министерств и ведомств. По итогам визита по каждому направлению даны поручения.

«Перед поездкой мы детально совместно с министерствами, ведомствами, проанализировали ситуацию в муниципальном образовании в каждой сфере. С выездом на место мы воочию убедились в существующих проблемах, нашли дополнительные, над чем теперь предстоит администрации района совместно с Правительством поработать. Но есть и позитивные стороны. Мы увидели патриотизм кубачинцев, то, как они любят родное село. Особенно понравились народные промыслы и инициатива местных, - кубачинцы организовали для детей своего рода факультативы, дополнительное образование. Мы все это поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем»,- прокомментировал итоги поездки Абдулпатах Амирханов.