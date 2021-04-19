В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад

В Магарамкентском районе Врио Главы РД Сергей Меликов ознакомился с аграрным потенциалом муниципалитета. С этой целью руководитель республики побывал в селе Джепель – посетил КФХ «Сад» и осмотрел площади суперинтенсивного сада с использованием системы капельного орошения, которые занимают 150 га.

Но на этом инициаторы проекта не планируют останавливаться – на ближайшие годы поставлена задача расширить и поэтапно довести площадь закладки сада до 500 га. При этом используются высокоурожайные сорта яблони, завезенные из Сербии и Нидерландов. Ежегодный валовый сбор плодов с 1 га, по прогнозам специалистов, составит 60 тонн, на эту цифру хозяйство планирует выйти уже в 2023 году.

Кроме того, по словам инциатора проекта, планируется приступить к строительству современного фруктохранилища с динамической регулируемой атмосферой на 10 тыс. тонн. В настоящее время хозяйство ведет переговоры с компаниями, которые занимаются производством оборудования для плодохранилища и его строительства. За один сезон хранения фруктов, можно будет получить дополнительную выручку около 300-350 млн рублей. Реализация проекта в полном объеме позволит создать свыше 800 рабочих мест.

На территории сада Сергей Меликов и инициатор проекта Керимхан Абасов ответили на вопросы журналистов.

Касаясь перспектив развития суперинтенсивных садов на территории Дагестана, глава республики отметил: «Это замечательный сад, очень хороший проект. Нужно понимать, что его реализация требует несколько лет. Но это очень перспективный проект, который дает возможность получить людям в Магарамкентском районе рабочие места, производить конкурентоспособную продукцию, которая, на мой взгляд, будет востребована не только в Дагестане. У нас есть такие примеры на Северном Кавказе, когда подобные проекты достаточно успешно развиваются».

При этом руководитель региона подчеркнул, что реализуемый в Дагестане проект другим ничем не уступает, но есть некоторые проблемы и необходимость принятия дальнейших решений.

Поясняя, Сергей Меликов добавил: «Прежде всего, это создание логистических центров, пунктов хранения, потому что продукция сезонная, а востребована она круглый год. Для того, чтобы круглый год поставлять ее на прилавки нужны места для хранения и транспортировки. Для Дагестана очень важно сегодня возрождать переработку той замечательной сельхозпродукции, которой обладает республика. Это практически все виды фруктов, овощей, а также ягоды. Не все у нас попадет в свежем виде на прилавки, а вот, допустим, делать качественные консервы и поставлять их для потребителя – на мой взгляд, будет востребовано. Это перспектива, которой нужно заниматься. Мы сегодня вместе с министерством сельского хозяйства и продовольствия республики прорабатываем эти вопросы. Здесь нужны серьезные инвестиции, нужны люди, имеющие опыт в этом производстве. Сегодня мы активно ищем тех, кто мог бы это производство развернуть у нас в Дагестане».

Подробно о самом саде рассказал инвестор проекта: «Территория нашего хозяйства составляет 150 гектаров, есть планы по расширению площади до 500 гектаров. В 2019 году мы произвели посадку саженцев из Сербии и Голландии. На 1 га посажено 2650 деревьев, их общее количество составляет 380 тысяч. Первый урожай мы получили в 2020 году, что составляет 5% по бизнес-плану. В этом году ожидаем урожай в полторы тысячи тонн. Сейчас мы работаем над строительством хранилища. Здесь создается целый производственный кластер: посадка, хранилище, переработка. По нашей просьбе сюда приезжал руководитель Дагестанского отделения Сбербанка Евгений Морозов, который ознакомился с нашим хозяйством и обещал рассмотреть вопрос поддержки».