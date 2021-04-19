Глава Дагестана подверг критике сроки строительства соцобъектов в Ахтах

Важный для местного населения проект возводится в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже к концу текущего года, как обещают подрядчики, комплекс откроет двери для желающих заниматься спортом. Он позволит организовать и проводить спортивные мероприятия республиканского уровня, а также создать условия для качественной подготовки спортсменов.

Глава региона Сергей Меликов, комментируя осмотр строительства, сделал ряд замечаний застройщикам, прежде всего, они касались сроков сдачи объекта. Если работы по спорткомплексу начались в мае прошлого года, то уже зимой там должны были провести отделочные работы, а в настоящее время – заняться благоустройством территории. «Однако, – сделал вывод из увиденного глава региона, – у вас даже сейчас еще не готов тепловой контур. Сколько таким образом мы будем строить этот спорткомплекс?», – возмутился руководитель субъекта и предупредил, что за неисполнение обязательств таких подрядчиков без труда можно включить в список недобросовестных исполнителей. При этом заказчики, по словам Меликова, также должны с большей ответственностью подходить к этой работе, усилив контроль за строительством.

«Нужно посмотреть, что это за генподрядчик, как осуществлялось финансирование, были ли срывы», – поручил ответственным за процесс руководителям разобраться детально Врио Главы Дагестана.

Здесь же Сергей Меликов пообщался с жителями села, которые пришли на встречу с главой со своими вопросами и проблемами, а также с предложениями по части развития населенного пункта.

Не остался без внимания и другой объект в селе Ахты – детсад на 60 мест, который строится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и является единственным объектом в районе, отвечающим современным требованиям и стандартам. Было отмечено, что строительство завершается в конце апреля, ввод в эксплуатацию планируется в июне текущего года.

Возведение объекта началось в апреле 2020 года и сдача, согласно контракту, планировалась уже в декабре того же года. Однако на деле все оказалось иначе. Представитель застройщика отметил, что физически невозможно построить детский сад в столь короткий срок. Сергей Меликов со своей стороны поинтересовался, по какой причине был подписан такой контракт, если изначально понятно, что ввести в строй детсад за такой срок нереально. «В апреле вы планируете уже подписать акты заключения о соответствии объекта? За оставшиеся 12 дней, конечно же, вы ничего здесь не завершите», – выразил уверенность глава региона и распорядился взять на контроль подрядчика.

Одновременно с соцобъектами в Ахтах возводится и школа на 400 мест в селе Луткун, которую Сергей Меликов также посетил в этот день.

Вопрос строительства образовательной организации в этом населенном пункте поднимался в течение последних 5 лет. Однако из-за отсутствия финансовых средств начать строительство школы не представлялось возможным. В 2018 году инвестором оно было начато, но в рамках действующего законодательства не было принято решение о дальнейшем финансировании и завершении объекта. Сегодня в целях ликвидации трехсменного режима обучения в рамках госпрограммы «Развитие образования» здесь идут строительные работы по завершению школы на 400 ученических мест. Она откроет двери для школьников уже к началу нового учебного года.