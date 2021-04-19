Сергей Меликов ознакомился с проектами «Люминари»

Подробно о проекте рассказал его руководитель Дмитрий Корюхин. Практически вся небогатая инфраструктура села Хрюг с населением около 2 тыс. человек сосредоточена на одной улице, где расположен центр просвещения «Люминари». В центре учится 120 детей. Половина из них живет в селе, другая приезжает из соседних сел и районного центра.

Вся программа центра строится на онлайн-активностях. Для детей создана возможность общаться с лучшими тьюторами – люминариями в своих сферах, заниматься языками, спортом, узнавать о новом в науке, углублять и расширять знания по любым интересным им вопросам. Интернет к «Люминари» проложен по отдельной линии. В центре есть обсерватория, лаборатории с оборудованием для занятий робототехникой и для уроков в VR-среде, лекторий, есть и своя студия звукозаписи. Основой для главного корпуса «Люминари» стало недостроенное в 2000-х годах здание. Что примечательно, сегодня Центр автономен в плане энергообеспечения – электричество вырабатывается 32-мя солнечными модулями, установленными на крыше образовательного учреждения.

Руководитель Центра ознакомил Сергея Меликова с проектами, которые реализуют воспитанники «Люминари» совместно со специалистами из разных регионов страны, работающих с ребятами в проектной мастерской. Среди проектов – работающая метеостанция, которая позволяет проводить исследования воздуха, воды, почвы. Другой проект, в котором участвуют ученики Центра, курируется Роскосмосом и Институтом географии РАН, – это создание всемирной системы мониторинга различных экологических показателей. Планируется тестировать оборудование на оползневых склонах, а приемник всех этих датчиков находится на международной космической станции. «Последний наш проект – это новости на лезгинском языке. Реализация его планируется на создаваемом канале «Горец ТВ», – проинформировали главу региона.

Кроме того, в прошлом году Центр стал победителем Международного конкурса, представив наряду с другими представителями из 40 стран свой проект и получив гран-при.

С богатой историей и культурой муниципалитета Сергей Меликов познакомился во время экскурсии по Ахтынскому краеведческому музею. Его директор Ахмед Дагларов рассказал подробно о самых интересных экспонатах.

Музей считается одним из лучших сельских музеев страны. Это одна из главных местных достопримечательностей и объектов культуры. Собрание из десяти залов, трех фондохранилищ и более чем 12 тысяч различных экспонатов, отражающих самобытность Ахтынского района. Культурное учреждение содержит различные экспонаты и экспозиции, представляющие историческое развитие, культурную самобытность, географические особенности, флору и фауну Ахтынского и соседних районов от каменного века до наших дней. В фойе расположена пушка начала 19 века тульского производства. Далее следует исторический зал, вобравший в себя коллекцию рукописей, старинных монет, элементов архитектуры, различного вида оружия. В зале находятся макеты Ахтынской крепости, дербентской «Нарын-Калы», представлены быт горской сакли, орудия труда, скелеты древних животных, женские украшения. На втором этаже находится зал, посвященный Великой Отечественной войне и советской эпохе. В зале культуры хранятся портреты и атрибуты жизни выдающихся уроженцев Ахтынского и других южных районов, а также старинные вещи, вышедшие из обихода местных жителей. Зал спорта содержит фотографии, кубки, грамоты и другие предметы, принадлежавшие спортсменам.

Во время экскурсии директор затронул тему славных сынов и дочерей Ахтынского района, которые прославляли Дагестан на всю страну. И, конечно, среди них были Герои Великой Отечественной войны. Ахмед Дагларов вспомнил и подвиги Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, почетное место для которого также нашлось в ахтынском музее. Сергей Меликов, комментируя, сообщил, что имя дагестанского подводника совсем скоро будет носить одна из новейших подводных лодок страны.

«Мы обратились с этой инициативой к Командующему военно-морским флотом. Он дал положительный ответ, сказав, что при строительстве новой партии подводных ракетных крейсеров одному из них будет присвоено имя Магомеда Гаджиева», – сообщил Врио Главы РД.