В Дагестане за год выдано 270 льготных ипотечных кредитов

С апреля 2020 года в России по поручению Владимира Путина была запущена льготная ипотечная программа. Как сообщает ЦУР РД со ссылкой на данные Правительства РФ, всего с начала года в СКФО выдали 5571 таких кредитов, из них в Дагестане – 274.

Программа льготной ипотеки с возможностью приобрести жилье под 6,5% хорошо зарекомендовала себя во всех регионах. Благодаря ней почти 450 тысяч россиян смогли приобрести первое жилье или же улучшить жилищные условия. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Ровно год назад президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн. рублей» — отметил Хуснуллин.

Напомним, целью программы субсидирования ипотеки на новостройки является поддержка строительной отрасли и повышение доступности жилья на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что срок действия льготной ипотеки в России продлен до июля 2021 года.

Отметим, что запуск программы обеспечил рост объемов нового строительства на рынке жилья: площадь разрешений на строительство жилья, выданных за 3 месяца текущего, превысила аналогичный показатель I квартала 2020 года на 54%.

Участниками программы стали жители 85 субъектов Российской Федерации. Самой востребованной льготная ипотека стала в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Тюменской области, Ростовской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Новосибирской области.