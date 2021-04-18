Власти Дагестана окажут поддержку в восстановлении работы известного художественного комбината в селе Кубачи

Одной из проблем в районе является состояние Кубачинского художественного комбината, который стал первым пунктом посещения в программе визита. Абдулпатах Амирханов ознакомился с развёрнутым в комбинате Комнатой образцов - небольшим музеем, изюминкой которого является сабля Надир шаха. После осмотра территории комбината были обсуждены варианты решения проблем предприятия и оказания поддержки. В настоящее время комбинат имеет долг перед Россельхозбанком в размере 50,3 млн рублей, запущена процедура банкротства. Оборудование комбината давно устарело, производственный процесс давно приостановлен, здание нуждается в ремонте. Отметим, что в 1924 году комбинат была создан как общественное предприятие, для организации которого мастера-кубачинцы принесли свои собственные запасы серебра. В те годы объекту была оказана господдержка в части организации производства и сбыта, обеспечения помещением и оборудованием. С разноплановыми предложениями относительно дальнейшего развития комбината в рамках встречи выступили представители администрации района, Минтуризма РД, а также бывшие директора предприятия. Абдулпатах Амирханов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой, с учётом того, что данное предприятие имеет историю, оно значимо для кубачинцев - в 1924 году он создавался совместными усилиями предков. По итогам обсуждения Председатель Правительства обозначил, что Комбинату будет оказана поддержка. В первую очередь необходимо помочь в финансовом оздоровлении Комбината. Планируется рассмотреть возможность погашения кредиторской задолженности на основе договора цессии с банком с привлечением институтов развития. Предложено провести полный аудит состояния предприятия. Также планируется рассмотреть возможность поддержки предприятия в виде субсидирования части затрат на закупку оборудования. Ещё одно поручение касается Комнаты образцов, развёрнутой на базе комбината. Абдулпатах Амирханов поддержал предложение о ее преобразовании в полноценный музей, соответствующее поручение дано Минкультуры РД. Важно, что имеющиеся экспонаты, которые предоставляли в разные годы сами жители муниципалитета, останутся в собственности предприятия и не будут переданы в республиканскую собственность. По всем указанным вопросам профильным министерствам и ведомствам даны соответсвующие поручения. В этот же день Абдулпатах Амирханов ознакомился с работой мемориального музея Ахмедхана Абу-Бакара. В коллекции музея – собрание книг писателя, его дневники, письма, рукописи, фотографии, личные вещи. Часть экспозиции – воссозданный интерьер традиционного кубачинского дома с подлинными старинными предметами быта. Также делегация ознакомилась с экспонатами музея, развёрнутого на базе Кубачинской СОШ.