Более 20 млн рублей предусмотрено на химзащитные мероприятия против саранчи в Дагестане на 2021 год

В четверг, 15 апреля, в селе Кочубей Тарумовского района под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное вопросам развития отрасли животноводства в Дагестане.

В рамках совещания, в частности, были обсуждены вопросы совершенствования племенных и продуктивных качеств мелкого рогатого скота, противоэпизоотической обстановки, готовности к весеннему перегону скота и борьбе с саранчовыми вредителями.

Предваряя обсуждение, Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил о достижениях АПК Дагестана в 2020 году.

«Несмотря на пандемию, аграрный сектор республики продемонстрировал динамичное развитие – индекс развития составил 101,4%, мы собрали 111 тыс. тонн риса – урожай, которого не было в истории, собрали 208 тыс. тонн винограда, из них переработали порядка 145 тыс. тонн», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что в сельском хозяйстве региона имеется ряд проблем. В частности, это вопрос состояния Кизлярских пастбищ и Черных земель, который связан не только с глобальными изменениями в климате, но и с недобросовестным отношением к земле со стороны самих сельхозтоваропроизводителей.

Говоря о селекционно-племенной работе в Дагестане, Абдулмуслим Абдулмуслимов выделил работу Федерального аграрного научного центра РД, специалистами которого не так давно была выведена новая порода МРС – артлухский меринос. Также центр продолжает работу над улучшением качеств дагестанской горной породы овец.

Далее с докладом о состоянии отрасли животноводства и принимаемых мерах по совершенствованию племенных и продуктивных качеств скота выступил Баттал Батталов.

Он напомнил, что валовой объем продукции животноводства в 2020 году в Дагестане составил 70,4 млрд рублей, что на 1,6% выше, чем годом ранее. В республике ведется активная работа по строительству животноводческих ферм и цехов по переработке мяса.

«За 2019-2020 годы построены или реконструированы животноводческие фермы различной мощности на 1763 скотоместа, завершено строительство 16 откормочных площадок на 31 тыс. голов МРС. За последние три года построено семь цехов по убою скота и переработке мяса общей проектной мощностью до 200 тонн в сутки. Начато строительство трех цехов в Левашинском, Тарумовском и Карабудахкентском районах. Введены в эксплуатацию цеха общей мощностью выращивания 2,5 млн цыплят или 5 тыс. тонн мяса птицы в год. Начата реализация второго этапа проекта с целью доведения производства мяса птицы до 12 тыс. тонн в год. Помимо этого, разрабатывается проект по строительству репродуктора второго порядка по производству 60 млн штук инкубационного яйца, что позволит обеспечить как потребности производителей мяса птицы в республике, так и поставлять продукцию на экспорт», – сообщил министр.

Руководитель Минсельхозпрода РД рассказал, что в республике имеются мощности по приему и первичной переработке шерсти на ООО «Махачкалинская шерстеперерабатывающая фабрика» и СПоК «Маяк» М-1. При этом Минсельхозом России предусматривается создание региональных центров по организации первичной переработки, отбору образцов для лабораторного анализа и хранению шерсти. В Дагестане в качестве такой площадки предложено определить СПоК «Маяк» М-1.

Говоря о проблемах отрасли, Баттал Батталов выделил недостаточное развитие молочного скотоводства и птицеводства яичного направления. Министр предложил меры для выправления ситуации и рассказал о том, какие шаги уже предприняты.

«Нами с Минсельхозом России прорабатываются предложения по поддержке подотрасли молочного скотоводства. В Правительство Дагестана направлены предложения по поддержке птицеводства яичного направления. Также в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития РД», готовим предложения по восстановлению пастбищ в рамках реализации фитомелиоративных мероприятий», – доложил глава аграрного ведомства.

Баттал Батталов сообщил, что в рамках принимаемых мер по совершенствованию племенных и продуктивных качеств имеющегося в республике скота, проводится целенаправленная работа в племенном животноводстве. Племенными предприятиями республики ежегодно реализуется племенной молодняк сельскохозяйственных животных (КРС – 10% и МРС – 15% от маточного поголовья) товарным хозяйствам.

«Разработана Стратегия развития овцеводства и козоводства в республике до 2030 года, ориентированная, наряду с традиционным ведением отрасли, на развитие промышленного производства баранины и ее глубокую переработку. Для этого планируется реализовать комплекс мероприятий, в частности, включающих в себя создание откормочных площадок», – рассказал руководитель Минсельхозпрода РД.

Он добавил, что в этом направлении также проводится большая научно-исследовательская работа, организуются семинары по искусственному осеменению овец и коз, налажена работа по бонитировке и другим работам селекционно-племенной направленности.

Говоря об использовании пастбищ, Баттал Батталов в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения норм выпаса скота, так как нагрузка на зимних пастбищах, используемых хозяйствами отдельных районов республики, в разы превышает допустимые показатели.

«Результатом этого и плюс природной стихии, а также воздействия саранчовых вредителей стало значительное снижение кормоемкости зимних отгонных пастбищ», – констатировал министр.

В целях разрешения проблемы он предложил предпринять ряд мер: стимулировать сохранение кормовой базы в зоне отгонного животноводства путем проведения комплекса мероприятий по реконструкции и восстановлению мелиоративных систем; проводить заготовку страхового запаса грубых и концентрированных кормов для зимовки скота; обеспечить ускорение темпов строительства в равнинной и предгорной зоне республики современных откормочных площадок, что позволит обеспечить круглогодичное производство баранины; построить убойные цеха или пункты в каждом районе республики; организовывать своевременный и полный вывод скота с зимних пастбищ на летние; рационально использовать летние пастбища; максимально снизить численность КРС на зимних отгонных пастбищах.

В ходе совещания с информацией о выполнении мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями в республике выступил также Шарип Шарипов.

Он проинформировал, что в Дагестане на наличие саранчи обследовано 205 тыс. га сельхозугодий.

«По предварительным данным, зараженная площадь составляет около 75 тыс. га, на территории Ногайского, Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского, Хасавюртовского районов и на отгонных землях более 20 горных и предгорных районов республики», – сказал он.

Первый замминистра отметил, что для предотвращения распространения вредителей в бюджете на 2021 год предусмотрены средства на химзащитные мероприятия против саранчовых вредителей в размере более 20 млн рублей. Кроме того, в Минсельхозпроде РД имеются инсектициды, которые позволят обработать более 35 тыс. га земель скотопрогонных трасс. Сельхозтоваропроизводителями республики дополнительно запланировано приобрести около 6 тыс. литров препарата, из которых уже приобретено почти 3 тыс. литров.

В рамках совещания выступили представители других организаций, научного сообщества, начальники органов управления АПК районов, сельхозтоваропроизводители.

По всем обозначенным вопросам приняты соответствующие решения.

В совещании приняли участие председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, глава Тарумовского района Александр Зимин, заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Хабиб Джанаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Борис Наструтдинов и другие.