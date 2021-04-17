В Дагестанских Огнях Сергей Меликов встретился с горожанами, а также обсудил с органами власти развитие муниципалитета

Здесь руководитель субъекта осмотрел один из земельных участков, который предполагается использовать для нужд индустриального парка.

Пояснения по этому вопросу дали министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов и глава города Джалалутдин Алирзаев.

В настоящее время данный участок находится в постоянном бессрочном пользовании у образовательного учреждения РД «Аграрный колледж» в качестве учебно-опытного хозяйства. Однако пребывает в заброшенном состоянии: захламлен и не обрабатывается.

В частности, Заур Эминов сообщил, что участок сейчас свободен, а ранее использовался под бахчевые культуры.

Во время осмотра Врио Главе РД сообщили, что есть реальный инвестор ООО «Хазар», планирующий реализацию проекта по строительству завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров. Общий объем инвестиций – 2,4 млрд рублей, количество рабочих мест – более 100.

В Дагестанских Огнях Сергей Меликов осмотрел и новую поликлинику на 200 посещений в смену.

Главный врач поликлиники ЦГБ г. Дагестанские Огни Джамиля Ваджибова рассказала, что возведение медучреждения было начато в 2009 году. Однако после 2014 года финансирование по объекту было приостановлено и возобновилось лишь спустя 5 лет. Сегодня строительство поликлиники завершено, однако из-за отсутствия необходимого оборудования она не введена в эксплуатацию. В настоящее время на эти цели в республиканском бюджете заложены средства – эти изменения будут рассмотрены в ходе апрельской сессии НС РД. «Уполномоченным органом по проведению конкурсных процедур является Комитет по закупкам РД, и после проведения ими всех необходимых мероприятий и поставки оборудования, планируется официальное открытие», – сообщил глава города Джалалутдин Алирзаев.

Выслушав подробный доклад о сложившейся ситуации, руководитель региона пообещал переговорить с министром здравоохранения РД для ускорения процесса.

Находясь с рабочей поездкой в Дагестанских Огнях, Сергей Меликов посетил городской историко-краеведческий музей.

Это историческое место, открытое больше полувека назад при местной школе-интернате на базе существовавшего ранее краеведческого уголка, хранит сегодня около 3 500 экспонатов.

Постоянная экспозиция Дагогнинского музея рассказывает о геологии края, фауне Дагестана, археологии, этнографии, отражены главные исторические вехи города.

Дагестанские Огни стали еще одним муниципалитетом, где Сергей Меликов при личной встрече ответил на вопросы граждан.

У большинства дагогнинцев, как и у других жителей республики, обращения к руководителю региона были связаны с водоснабжением, газаообеспечением, качеством энергоснабжения, качеством реализации национальных проектов.

Один из примеров – семейное общежитие, расположенное на ул.Пушкина, где кроме электричества, нет никаких других источников тепла. По словам жильцов дома, отопление отсутствует уже около 8 лет. Более того, многие из семей могут претендовать на расширение жилой площади.

По поручению главы региона вопрос этот взят на контроль и будет проработан: «Специалисты приедут, посмотрят, и в течение месяца мы будем думать, что делать дальше», – пообещал Меликов.

Вопрос блогера-общественника из Дагестанских Огней касался проблемы школьных санузлов. По его словам, совсем недавно удалось добиться того, чтобы в бюджет города внесли средства на благоустройство уборных в 8 муниципальных школах, однако они так и не дошли по назначению. Активист попросил руководителя республики также взять под личный контроль решение этого вопроса.

Сергей Меликов констатировал, что проблемы, озвученные дагогнинцами, характерны для всего Дагестана. «Я разберусь, проанализирую, и, конечно же, будем принимать решения. Согласен с высказыванием блогера, что власть на местах должна активнее взаимодействовать с общественностью», – подытожил глава региона.

По пути к предприятию «Дагестан Стекло Тара» Сергей Меликов осмотрел в городе часть общественной территории, благоустроенной в рамках проекта «Шелковый путь» по ул. Ленина.

Это первый этап реализации концепции – работы проведены от ул. Луначарского до ул. Мичурина и прилегающего к ней сквера «Победы». По всей протяжённости ул. Ленина оборудована современным освещением, устроена ливневая канализация, часть центральной улицы города закрыта для проезда автотранспорта и является полностью пешеходной, сквер «Победы» оборудован современной детской площадкой и уличным лекторием. Однако со стороны граждан уже есть жалобы на качество проведенных работ.

Общественное пространство развивается по проекту, который в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в подгруппе «малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно». Для завершения благоустройства предусмотрены средства из внебюджетного источника.