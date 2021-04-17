Сергей Меликов посетил Мичуринскую среднюю школу, нуждающуюся в реконструкции

Пройдясь по классам, заглянув в приспособленное под пищеблок помещение, Сергей Меликов убедился, что ветхое здание школы, ремонт которого не проводился десятилетиями, не соответствует современным требованиям, а детям, посещающим ее, давно уже необходимо создать комфортные условия для получения знаний, физического и творческого развития. Учебное заведение посещают ребята не только из села Мичурино, но и других близлежащих населенных пунктов. Среди проблемных тем – отсутствие спортивного зала.

С нее начали беседу с главой региона мичуринцы. По словам одного из жителей села, совместными усилиями люди хотели сами построить зал для занятий спортом, однако земли у муниципалитета для этих целей не нашлось.

Волнуют жителей населенного пункта и вопросы обустройства дорог, водоснабжения. Если в летнее время, говорят жители, по улице просто так не пройдешь из-за столбов пыли, то в осенне-зимний период эта пыль превращается в непроходимую грязь. «Мы обращались в районную администрацию, каждый год к нам приезжают, обещают и никак не могут отремонтировать 2 км дороги. Только Вы, Сергей Алимович, можете принять меры», – обратился местный житель Темирхан Темирханов.

В этом году, по словам главы Дербентского района Мавсума Рагимова, планируется капитальный ремонт школы за счет участия в программе «100 школ», частично – местного бюджета, а также при поддержке меценатов. Также будет обустроено мини-футбольное поле и асфальтирована дорога до школы.

Пользуясь случаем, от имени всех активных жителей села Темирханов предложил ввести в практику отчеты перед населением о проводимой органами власти работе.

Сергей Меликов согласился с тем, что представители власти, в том числе законодательной, которая представляет интересы людей в парламенте, должны работать в тесном взаимодействии с гражданами, детально изучая существующее положение дел в муниципалитетах. «Людей надо слышать. Если не создавать условия для жизни, они начнут покидать свое место жительства, и все здесь придет в упадок», – подчеркнул Врио Главы Дагестана.

Отвечая на вопрос, касающийся уборки ТКО, который актуален для всей республики, Сергей Меликов отметил, что до конца текущего года с этой проблемой органы власти разберутся.

Руководитель района со своей стороны дал обещание, что в ближайшее время в населенном пункте будет сформировано поселковое собрание и выбран новый глава поселения.

«В августе месяце я отправлю сюда помощника, который проверит, изменилось ли что-то. И тогда уже будет понятно, сделал ли соответствующие выводы глава района», – заявил руководитель субъекта. Вместе с тем Сергей Меликов добавил, что в планах развития района – привлечь крупного сельскохозяйственного инвестора, который готов создавать новые рабочие места и выполнять социальную нагрузку, вкладываясь в общественно значимые проекты. «Конечно, все проекты будут согласованы с людьми. Мы не должны строить то, что вам не нужно. Должна быть выработана общественная позиция, которую надо учитывать», – прокомментировал Врио Главы Дагестана и рекомендовал главе района провести в селе сход, чтобы люди могли высказаться по наболевшим вопросам перед депутатами, а депутаты затем должны отчитаться перед избирателями. После чего в течение недели рассмотреть проблемы в рамках своих полномочий.

Поездка главы региона по Дербентскому району завершилась сегодня посещением туристического комплекса «Золотые пески». Большой частный проект уже на стадии завершения. Инвестор проекта, директор ООО «Сэвер-М» Наталья Спиридонова в деталях рассказала о его реализации, заверив, что со стороны инвестора все обязательства выполнены.