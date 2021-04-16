Евгений Зиничев провел в Республике Дагестан совещание по вопросам подготовки региона к сезонным рискам

В процессе заседания Глава министерства МЧС Рф направил особенное внимание управляющих всех уровней на положение с пожарами. С начала года на территории республики документально зафиксировано 148 термоточек, из которых 135 являлись палами сухой растительности. Для субъекта характерен широкий спектр чрезвычайных ситуаций – лавины и сели, сейсмические процессы, дождевые паводки, природные и техногенные пожары. К настоящему моменту практически завершены превентивные мероприятия в рамках подготовки к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. В готовности к реагированию более 3 тыс. человек и почти 320 единиц техники ГУ МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана.

«Прошу акцентировать внимание на мерах по минимизации последствий возможных паводков на реках республики – Аркас, Сулак, Самур и другие, а также селевых потоков в горных районах, вызванных ливневыми дождями. Необходимо завершить начатую работу по установлению зон затопления и продолжать выполнение мероприятий по селезащите населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Зиничев.

В ходе совещания Министр МЧС России обратил особое внимание руководителей всех уровней на ситуацию с пожарами. С начала года на территории республики зарегистрировано 148 термоточек, из которых 135 являлись палами сухой растительности. Е. Зиничев призвал активно использовать приложение ведомства по выявлению термоточек, с помощью которого можно узнать не просто место их нахождения, но и точные координаты.

«По статистике, в 80% случаях виновником всех пожаров является человек. Прошу усилить разъяснительную работу и профилактические мероприятия с гражданами, в том числе по установленным запретам и ограничениям. С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима, регламентирующие выжигание сухой растительности и мусора, в том числе на территории домовладений. И лица, виновные в нарушении этих правил, должны привлекаться к ответственности», – отметил Зиничев.

Обращаясь к участникам координационного совещания, полномочный представитель Президента в округе Юрий Чайка отметил, что вопросы безопасности населения и территорий субъектов России остаются одними из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти всех уровней.

«12 марта текущего года мной проведено совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки сил и средств субъектов округа к прохождению паводков и тушению лесных пожаров. Решения, принятые на данном совещании, находятся в стадии реализации.

В том числе в Дагестане проводится работа по созданию необходимых запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, утверждены перечни пунктов временного размещения. Введение в строй нового Ситуационного центра РД позволило повысить оперативность получения информации и эффективность межведомственного взаимодействия на всех уровнях при принятии решений о применении необходимых сил и средств. Уверен, что принятые сегодня решения позволят повысить готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Дагестан к прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона», – подчеркнул Юрий Чайка.

В свою очередь Сергей Меликов поблагодарил гостей за то, что, несмотря на плотный график работы, посетили республику и приняли участие в комплексной оценке своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

По словам главы региона, с наступлением весенне-летнего периода возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков, и особенно это актуально для Кавказа и Дагестана, в частности.

«Здесь достаточно сложная обстановка: практически каждый год происходят пожары в горных населенных пунктах, где в условиях плотной террасной застройки невозможно использовать специализированную технику. В результате страдают люди, потеряв имущество, жильё, остаются без самого необходимого. Помощь пострадавшим гражданам и обеспечение безопасности людей – это наша приоритетная задача. У нас проведена определенная работа по подготовке к паводкам и природным пожарам в 2021 году, утвержден ряд организационных документов, призванных скоординировать действия различных органов власти», – сказал Меликов. При этом руководитель субъекта добавил, что для ликвидации последствий ЧС находится в постоянной готовности группировка сил и средств республиканской подсистемы РСЧС.

Как отмечалось, значительная работа проводится и по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого введено в эксплуатацию здание Ситуационного центра Республики Дагестан. Центр оснащен всем необходимым, в том числе программно-техническими средствами. Подчеркивая его значимость для республики, Сергей Меликов добавил: «Евгений Николаевич, хотелось бы сказать вам большое спасибо за оказание методической и практической помощи в том, что мы сегодня имеем такой современный центр. Он позволяет в круглосуточном режиме осуществлять прием, обработку и своевременное реагирование спасательных и других подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации. Нам удалось добиться снижения числа пожаров и экономических потерь от них, минимизировать количество погибших и травмированных при пожарах людей, значительно улучшить многие статистические показатели оперативной деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации». Продолжая глава региона заверил, что эта работа будет продолжена.

Степень защищенности людей зависит, уверен руководитель субъекта, в том числе и от качества условий труда и отдыха сотрудников МЧС. «Хочу поблагодарить вас за поддержку и содействие в строительстве Центра медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей. Уверен, что он будет востребован и для сотрудников МЧС из других регионов России», – заключил Врио Главы РД.

В этот день глава МЧС России ознакомился с функциональными возможностями Ситуационного центра республики. Центр общей площадью 3,5 тыс. кв. метров заработал в прошлом году и объединил органы повседневного управления РСЧС, что позволяет в круглосуточном режиме получать и обрабатывать оперативную и достоверную информацию о ситуации в регионе на всех уровнях.

Евгений Зиничев подчеркнул важность совершенствования работы ЕДДС, требования к которой возрастают с каждым днем. «Диспетчер должен не только знать алгоритм своих действий, но и принимать необходимые решения. От этого зависит своевременность принимаемых мер: чем быстрее узнали от сотрудника, тем быстрее среагировали. Это очень важное звено», – отметил он. Также Зиничев обозначил необходимость регулярного проведения учений с целью выработки согласованности действий всех сил.

В рамках рабочей поездки Евгений Зиничев вместе с Юрием Чайкой и Сергеем Меликовым приняли участие в торжественной закладке «капсулы времени» и запуске строительства Центра медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей. В Центре, который расположится на берегу Каспия, смогут проходить восстановление сотрудники ведомства со своими семьями, специалисты других учреждений и организаций, а также граждане со всей страны.

Центр общей площадью более 14 тысяч квадратных метров будет располагаться на территории 10 гектаров и включит в себя комплекс из 5 основных корпусов, терренкура площадью 5 га и морского пирса. Срок строительства – 2 года.

Для реабилитации пациентов предусматриваются лечебно-плавательные бассейны с пресной, минеральной и морской водой, грязелечебница, водолечебница, а также оборудованное отделение психологической реабилитации и физиотерапии. Комплекс рассчитан на 210 постояльцев, а также включает в себя кинотеатр, библиотеку, места для занятий настольными видами спорта.