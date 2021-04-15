Умер народный писатель Дагестана Камал Абуков

Сегодня на 84 году жизни от нас ушел народный писатель Дагестана, лауреат республиканской премии им. С. Стальского, прозаик, критик, драматург Камал Абуков.

Вся культурная общественность глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким писателя.

Камал Абуков внес значительный вклад в литературную жизнь Дагестана: он является автором пьес «Марьям», «Авария», «Ссора», «Чемодан на улице», поставленных на сцене Кумыкского музыкально-драматического театра им. А. Салаватова и Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы. Как в прозаических, так и в драматургических произведениях автор поднимал нравственные и психологические проблемы общества.

В 1965 году Абуков стал членом Союза писателей СССР. Также входил в состав Правления Союза писателей Республики Дагестан. Абуков доктор филологических наук. Лауреат республиканской премии им. С. Стальского за книгу «На посту», лауреат премии Союза писателей СССР за монографию «Выход на магистраль».

Первый сборник рассказов на кумыкском языке вышел в Дагестанском книжном издательстве в 1963 году. В последующие годы в том же издательстве вышли и другие его прозаические сборники на родном языке: «Лицом к лицу» (1965), «Вопреки» (1975), «Пока очаг не погас» (1974), «Огни Балъюрта» (1980), «По дороге на старую мельницу» (1983).

В 1967 году издательство выпустило первую книгу К. Абукова на русском языке — «Я виноват, Марьям». В 1986 году вышла еще одна прозаическая книга «Зов разлученной птицы». Камал Абуков активно работал на ниве публицистики, занимался переводческой деятельностью.⠀

Большое место в его творчестве занимала литературная критика.⠀

В журнале «Советская литература», выходящем в Москве на девяти иностранных языках, была опубликована его статья «Современный уровень литератур Северного Кавказа».

Он также является составителем сборников «Р. Гамзатов — поэт и гражданин», «По-земному беспокоясь» и ряда выпусков сборника «Литература Дагестана и жизнь».

Произведения Абукова переведены на языки народов Дагестана, а также изданы на таджикском и узбекском языках