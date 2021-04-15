Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что основная задача, которая решалась сегодня совместно с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, – это задача по реализации предложений республики, высказанных 3 марта на заседании Совета Федерации по социально-экономическому развитию Дагестана в ближайшие годы. Одним из направлений, напомним, является и развитие Дербента.

«Председатель Правительства России в Дербенте побывал впервые и действительно восхитился городом, его историей, историческими ценностями и перспективами развития. Мы осмотрели также несколько социальных объектов. Не было задачи выбрать лучшие из них. В Центральной городской больнице Дербента есть много вопросов, которые нужно решать. Мы показали то, что есть. На фоне этого нам предложили определиться с основными направлениями, которые в данной ситуации значительно бы влияли на состояние здравоохранения республики в целом и Дербента в частности», – пояснил глава региона. Продолжая, Сергей Меликов подчеркнул, что Председатель Правительства России готов поддержать инициативы. Так, решение о выделении средств на приобретение оборудования для оснащения Дербентской ЦГБ уже принято с учетом того, что эта больница выполняет функцию не только городской, но и осуществляет медобслуживание населения всего Южного Дагестана, а также туристов, которые прибывают в туристический сезон.

«Посетили сегодня и детские сады, которые в настоящее время строятся, но еще совсем недавно возникали вопросы по срокам их сдачи. Тем не менее мы вместе с коллегами из Минобороны, которое осуществляет реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография», смогли войти в определенные графики. И сегодня с уверенностью можем сказать, что эти детские сады будут сданы в срок и к 1 сентября примут детей», – сказал руководитель региона.

Среди обсужденных с главой российского кабинета министров вопросов – развитие аэропорта. Особенно это актуально, по словам руководителя субъекта, в связи с предстоящим хаджем. «Достаточно серьезной задачей для Дагестана является обеспечить возможностью паломников не только с территории республики, но и со всего Северного Кавказа и России совершить хадж. Для этого нам необходим международный терминал, строительство которого завершается. Мы бы хотели сдержать свое обещание и уже в июне этого года открыть его», – заявил Меликов.

Помимо этого, были обсуждены и другие направления деятельности, которые, по мнению главы региона, сегодня являются для Дагестана проблемными и требуют федеральной поддержки.

«Большинство обозначенных проблем взяты в проработку. Уверен, что будут даны официальные поручения, которые лягут в основу реализации нашей Стратегии, разработку которой мы завершаем.

В этом плане очень надеюсь, что мы сможем при планировании бюджета на 2022 год и последующий период правильно расставить акценты, учитывая позиции федерального центра и федерального финансирования, распределить средства на развитие Дагестана так, чтобы они в значительной степени повлияли на улучшение благосостояния дагестанцев», – заключил Врио Главы Дагестана.