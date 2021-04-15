Михаил Мишустин и Сергей Меликов обсудили вопросы социально-экономического развития республики

Мы с Вами посетили Дербент, где все вопросы, связанные с программой социально-экономического развития, территориальным планированием Дербента, были обсуждены. Очень Вас прошу сразу же с Министерством экономического развития все детали, о которых мы говорили, в том числе участие государства, привлечение частных инвесторов, проработать и утвердить, для того чтобы мы шаг за шагом двигались к тому, что было намечено. Замечательное место, прекрасные люди и очень красивый город.

Также мы посетили Каспийск. Посмотрели строящийся микрорайон, садики, школы – всё, что там запланировано. Это замечательно. Более 8 млрд рублей по двум национальным проектам федеральный центр выделяет, есть привлечённые средства региона. Очень активно идёт строительство. Надеюсь, что соответствующие средства, которые необходимы, будут доведены до всех федеральных органов исполнительной власти, которые принимают в этом участие, и до тех, кто занимается подрядом, включая Министерство обороны, и все задачи будут выполнены.

Хотел бы попросить Вас рассказать о социально-экономическом развитии республики в целом и поблагодарить за активную деятельность. Вы исполняете обязанности главы региона. Я вижу, как много сделано для того, чтобы инвесторы пришли в регион и чтобы наладить работу там, где это возможно.

Пожалуйста, Вам слово, уважаемый Сергей Алимович.

С.Меликов: Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович.

Хотел бы поблагодарить Вас за то, что, несмотря на ту нагрузку, которую сегодня испытывает Правительство Российской Федерации по различным направлениям, особое, пристальное внимание уделяется Дагестану. Мы с декабря плотно работаем с теми министерствами, которые сегодня для Дагестана представляют особый интерес в плане социально-экономического развития. Получаем в связи с этим большую помощь.

Недавний приезд целой группы представителей различных министерств, которую возглавлял Максим Геннадьевич Решетников, тоже дал определённый толчок для дальнейшего понимания ситуации, в которой сегодня находится Дагестан.

Хотел бы прежде всего отметить, что на сегодняшний день мы завершаем разработку стратегии социально-экономического развития Дагестана. Она скорректирована под национальные задачи, под сроки исполнения национальных проектов и предусматривает два периода развития. Первый, начальный период – для определения точек роста и для выравнивания экономического положения Дагестана – мы определили срок до 2024 года. Прежде всего это связано с возможностью бюджетного планирования на 2022, 2023, 2024 годы уже в этом году. А последующее развитие республики будет осуществляться до 2030 года. Основные направления определены. На сегодняшний день концепция стратегии проходит согласование в органах исполнительной власти Дагестана, среди учёных наших вузов – мы их подключили прежде всего, отошли от того, чтобы заключать договор и нанимать некую организацию, которая далека от наших сегодняшних проблем. Поэтому надеюсь, Михаил Владимирович, в ближайшее время представить её на согласование федеральным органам исполнительной власти, а в последующем на утверждение. Она разработана в чётком соответствии с указом о стратегическом планировании и будет соответствовать параметрам, которые Президент Российской Федерации озвучивал на различного рода мероприятиях. В том числе там будут учтены материалы предстоящего Послания Президента Федеральному Собранию.

Хотел бы среди проблем, которые сегодня существуют в социально-экономическом положении республики, выделить три основные. Первое – это то, чем мы занимаемся с конца прошлого года: необходимо навести порядок в земельно-имущественных отношениях. Надо сказать, что эта работа, которую мы сегодня проводим, требует большого прикладного труда, взаимодействия между структурами республиканскими, федеральными и муниципальными. Мы эту работу на сегодняшний день проводим, и надеюсь, что в последующем она станет залогом того, чтобы и развитие инвестиционной привлекательности региона, и реализация национальных проектов шли более споро и соответствовали срокам и графикам, которые нам определяет федеральный центр. Вторая проблема, над которой мы сегодня работаем, это проблема водоснабжения и водоотведения Республики Дагестан. Конечно, здесь у нас есть масса вопросов, которые отрицательно сказываются на качестве жизни людей. Особенно простых людей, которые живут не только в городах, но и в сёлах, в отдалённых населённых пунктах. К сожалению, это есть. Мы понимаем, что сегодня за непродолжительный период времени эту проблему мы решить не сможем, поэтому обратились к руководителям федеральных органов исполнительной власти, которые активно откликнулись на нашу просьбу. Эту проблему я озвучивал при работе в Совете Федерации 3 марта, и сейчас она уже на том этапе согласования, когда мы можем выработать некую систему для решения этой проблемы. Основное, Михаил Владимирович, это схема водоснабжения и водоотведения, которую необходимо разработать в республике, и под неё же подвести композиты, которые будут давать воду, отводить воду, причём воду хорошую, свежую. Парадокс заключается в том, что Дагестан по наличию водных ресурсов на сегодняшний день, наверное, самый богатый регион на Северном Кавказе. И при этом, к сожалению, мы имеем неприятные, я бы даже сказал, позорные факты отравления граждан некачественной питьевой водой. Это второй вопрос, который мы определяем, который я определяю для себя, и задача, которую я ставлю перед правительством и всеми органами власти республики. И третий вопрос – это проблема топливно-энергетического комплекса, как в газовой сфере, так и в подаче энергоресурсов. К сожалению, мы ещё имеем населённые пункты, где у нас регулярно происходит неподача электроэнергии или газа, а также их отключение. Ветхие, изношенные сети, которые датированы концом 1950-х – началом 1960-х годов, конечно, требуют реконструкции и замены.

Здесь тоже хотел бы поблагодарить Вас, поскольку недавно у нас состоялась встреча с Вашим заместителем, Александром Валентиновичем Новаком, в присутствии Министра энергетики, представителей «Россетей», «Газпром межрегионгаза». Вчера буквально я провёл совещание, на котором была выработана концепция, или, назовём так, планы, по реализации задач, ближайшей из которых является подготовка в Дагестане к отопительному периоду, к зимнему периоду 2021–2022 годов. Если мы поэтапно будем к каждому зимнему периоду готовиться, мы даже с учётом текущих задач, наверное, во многом сможем решить те вопросы, о которых я сказал. Кроме того, мы вырабатываем некую концептуальную позицию с «Россетями», «Газпромом», Министерством энергетики, для того чтобы ситуацию, о которой я сказал, оставить в прошлом. В целом все остальные направления деятельности развиваются. Мы обращаем внимание на развитие здравоохранения. Хотел бы поблагодарить Вас за сегодняшнюю помощь, которую Вы оказали при посещении городской больницы в Дербенте. Занимаемся выработкой программы по развитию образования. Нам очень нужны кадры, особенно кадры в области специального образования. Мы не сможем развивать промышленность, если не будем готовить кадры. Мы это понимаем, и здесь, конечно, необходима синхронизация общей работы.

По другим направлениям деятельности также выработана определённая концепция. Нужно сказать, что благодаря действиям наших коллег, тех, кто обеспечивает безопасность и правопорядок в Республике Дагестан, Дагестан стал намного безопаснее, намного привлекательнее для всех граждан нашей страны. Поэтому сфера туризма тоже для нас сегодня является немаловажной.