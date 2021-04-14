В Дагестане намерены повышать качество школьного образования при поддержке Рособрнадзора

В рамках встречи, в которой приняли участие Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский и врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, была обсуждена готовность Дагестана к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году, а также рассмотрены другие актуальные вопросы в сфере образования.

Комментируя итоги беседы, Анзор Музаев отметил: «В преддверии ЕГЭ мы уже много лет объезжаем субъекты и отдельно в карте посещения указан Северный Кавказ. Начинаем мы, как правило, с Республики Дагестан. Здесь мы проводим серию совещаний: первое состоялось в Махачкале и было посвящено в основном подготовке к сдаче Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. Смотрим, как готов субъект. Мы помним, что прошлый год был пандемийным, всем было трудно. В этом году ситуация полегче».

Второй вопрос, по словам главы Рособрнадзора, более глобальный – он связан с оценкой качества образования в отдельных муниципалитетах и в республике в целом. Как отмечалось, недавно был опубликован рейтинг субъектов страны по этому показателю.

«Дагестан входит в 6 субъектов, с которыми мы работаем персонально. Цель данной работы – чтобы качество образования во всех школах республики, неважно, в горном селе или в центре Махачкалы, было высоким и удовлетворяло пожелания и потребности родителей и учеников», – подчеркнул Музаев.

В ходе встречи с главой региона была обсуждена и реализация национального проекта «Образование», в рамках которого в республике строятся школы и детские сады. Рособрнадзор в данном случае отвечает за лицензирование этих учреждений. «Для нас важно, чтобы все объекты, запланированные в рамках нацпроекта, были вовремя построены и лицензированы, чтобы дети по истечении года строительства сразу получали возможность либо пойти в детский сад, либо сесть за парту», – подчеркнул Анзор Музаев.

Продолжая, руководитель федерального ведомства добавил, что акцентировали внимание участники встречи на теме повышения качества образования. «У нас в рамках нацпроекта есть проект «500+» – это работа со школами, которые испытывают дефициты. Это 30% наших российских школ. В первую очередь, надо наладить работу со школами с низкими результатами. Такие школы совместными усилиями определены еще в конце прошлого года – их 150. Сейчас разрабатываются методики, которые мы будем использовать в работе с учителями и учениками этих школ. В дальнейшем сформируем «дорожные карты» по работе с этими школами и организуем контроль. Работа будет вестись в течение трех лет. Мы надеемся, что она даст серьезный результат для улучшения качества школьного образования в республике», – сказал руководитель Рособрнадзора.