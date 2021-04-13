Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев ознакомился с темпами строительства объектов образования в Дагестане

Сегодня, 13 апреля, с рабочим визитом в Республику Дагестан прибыл заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.



Совместно с Первым заместителем Председателя Правительства РД Батыром Эмеевым он провел совещание по вопросу реализации мероприятий по созданию новых (дополнительных) мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Батыр Эмеев поблагодарил федерального руководителя за визит и внимание, оказываемое республике. Первый вице-премьер сообщил, что в рамках указанных национальных проектов в регионе предусмотрено строительство 71 объекта общего и дошкольного образования. Генподрядчиком по этим объектам выступает ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». По итогам достижения показателей данных нацпроектов будет развита инфраструктура, построены новые современные школы, обновлена материально-техническая база образовательных организаций, также предусмотрено оснащение их современным оборудованием. Андрей Николаев, в свою очередь, обратил внимание на необходимость наращивания темпов строительства объектов в рамках нацпроектов, особенно это касается дошкольных образовательных учреждений. В этой части, как отметил замминистра просвещения, перед республикой стоят масштабные задачи. Замминистра просвещения РФ поинтересовался текущей ситуацией и проблемами, которые возникают на этапе строительства и ввода в эксплуатацию. Как доложил директор ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Багавдин Алиев, в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» ГВСУ-4 осуществляет строительство 16 школ, 20 детских садов, 35 яслей. Было отмечено, что на сегодняшний день по 18 объектам (это 4 школы, 11 детских садов и 3 ясли) завершено строительство и получено заключение о соответствии проектной документации. Из них получено разрешение на ввод в эксплуатацию 14 объектов, в том числе выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности - МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Буйнакск, ул. Али-Клыча, д. 86. Высокая строительная готовность достигнута по 19 объектам, по 16 – готовность средняя. Еще по 17 объектам строительная готовность ниже 30%. С учетом нормативных сроков строительства, а также расположения объектов в высокогорной и труднодоступной зоне, сроки завершения строительно-монтажных работ по 10 объектам запланированы на конец 1 квартала 2022 года. В рамках обсуждения также было отмечено, что ввод указанных объектов и создание новых ученических мест позволит улучшить ситуацию в части ликвидации трехсменного режима обучения в школах республики. В совещании приняли участие врио министра образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, министр строительства РД Артур Сулейманов, начальник Управления Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству Магомед Азизов и другие.