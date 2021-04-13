Анзор Музаев: «Школы Дагестана примут участие в проекте 500+»

Сегодня, 13 апреля, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

Совместно с заместителем Председателя Правительства РД Муслимом Телякавовым он провёл совещание по вопросу готовности республики к проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2021 году.

В своем вступительном слове Муслим Телякавов подчеркнул важность обеспечения честности и объективности при организации ЕГЭ:

«Мы ни при каких условиях не должны допустить сбоев в этой работе – от нее зависит уровень доверия ко всей системе образования. Минобрнауки РД должно стать штабом по координации и контролю за этой работой. Глав муниципальных образований прошу взять организацию и проведение ЕГЭ под личный контроль. Не должно быть сбоев в подаче электроэнергии, необходимо обеспечить своевременную и безопасную доставку детей в пункты проведения экзаменов», - сказал Телякавов.

Заместитель Председателя Правительства РД обозначил и ряд других задач, среди которых - оснащение пунктов проведения экзаменов средствами индивидуальной гигиенической защиты, завершение ремонтных работ на автодорогах по пути следования к пунктам проведения экзаменов, безопасный подвоз детей и другие.

Анзор Музаев, в свою очередь, рассказал о проведенной Рособрнадзором оценке качества образования в регионах России. В дальнейшем рейтинг позволит увидеть картину и по отдельно взятым муниципалитетам. Также по словам Музаева, в 2021 году будет продолжено проведение региональной оценки качества образования по модели международного исследования PISA. В ней примут участие еще 14 регионов, в том числе Республика Дагестан. До 2024 года эту оценку пройдут все регионы РФ.

Кроме того, рассказал Музаев, всероссийские проверочные работы (ВПР), основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволили совместно с Министерством просвещения РФ определить для каждого субъекта школы, которые испытывают дефицит в различных направлениях - от оборудования до укомплектованности преподавательскими кадрами. Определены 30% таких школ по всей стране, в том числе в Республике Дагестан - 155 из 5 городов, 13 муниципальных районов и зон отгонного животноводства.

Руководитель Рособрнадзора РФ заявил, что подобные школы будут включаться в проект "500+" нацпроекта "Образование". В рамках проекта для помощи регионам сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам. В этом году Рособрнадзор вместе с Минпросвещения РФ по стране отобрал 252 школы:

«Со следующего года все 30% школ, которые мы определили по стране, будут под нашим с вами контролем, выполнять наши методические рекомендации и улучшать ситуацию в учреждениях. Эта большая работа продлится до 2024 года. Надеюсь, она принесет серьезные плоды и позволит Республике Дагестан улучшить свой показатель в рейтинге по итогам оценки», - сказал Музаев.

Анзор Музаев рекомендовал главам муниципальных образований Дагестана внимательно отнестись к оценке качества образования. «Проводимый рейтинг – это не рейтинг учителей или директоров школ. Если вы внимательно посмотрите показатели, вы поймете, что это в основном оценка деятельности управленцев, в том числе районного отдела образования, министерства и всех менеджеров в сфере образования. Сейчас показателей 13, планируется увеличить их до 25. Конечно, будут показатели регионального и муниципального уровня»,- пояснил глава федерального ведомства.

Подводя итоги, Анзор Музаев отметил, что год назад организация госэкзаменов была осложнена пандемией, в текущем году ситуация легче, и мы сможем приложить все усилия для их проведения на высоком организационном уровне.

В рамках совещания о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году с учетом анализа проблем 2020 года доложил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

О мерах по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году с учетом объективности, технологической, технической и кадровой готовности рассказал врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаев.

Было отмечено, что в текущем году для участия в ЕГЭ (ГИА-11) зарегистрированы 11931 участников текущего года; 2246 выпускников прошлых лет; 298 выпускников, не завершивших среднее общее образование. Для участия в Для участия в ОГЭ (ГИА-9) заявлены 33434 выпускников текущего года и 59 выпускников, ранее не завершивших основное общее образование.

По итогам совещания профильным министерствам и ведомствам даны поручения, в том числе Министерству образования и науки РД - продолжить работу по осуществлению организационного и технологического обеспечения проведения ГИА на территории республики.