Под руководством Сергея Меликова обсуждены итоги рабочей поездки в регион Минэкономразвития России

В рамках работы с федеральным министром были посещены два муниципалитета республики – Махачкала и Дербент, при этом обсуждены проблемные вопросы, которые касаются всего Дагестана, и намечены пути их решения.

Среди прочих актуальных тем – развитие инвестиционных площадок. Рабочая группа федеральных министерств вместе с дагестанскими коллегами посетила промышленный парк «Тюбе». Итог ознакомления с парком – все инвестиционные площадки должны быть тщательно проанализированы на предмет целесообразности их размещения на той или иной территории. За эту работу, как отметил глава региона, в первую очередь, отвечает Правительство РД и, в частности, Минпром республики. «При формировании подобных площадок должны взвешиваться все компоненты, которые позволяют их создавать. Основные приоритеты – это соответствие площадки предъявляемой цели, возможность создания рабочих мест, наличие рабочего ресурса и необходимой инфраструктуры, а также ожидаемый экономический эффект», – обозначил Меликов.

Останавливаясь на примерах, глава региона назвал несколько инвестплощадок, существующих и в разной степени функционирующих сегодня в республике. Одна из них – «Тюбе», которая, по словам Сергея Меликова, имеет перспективы развития и на 100% рентабельна. «Эту площадку определил в свое время Каспийский завод листового стекла, достаточно стабильно дающий региону рабочие места с хорошим уровнем зарплаты, и та инфраструктура, которая была под него подведена. Сегодня там есть площади, на которые можно заводить других резидентов, но исключительно тех, которые будут развивать промышленный кластер республики», – сказал руководитель субъекта. Говоря о другой инвестплощадке – «Уйташ», Сергей Меликов поручил руководству Агентства по предпринимательству и инвестициям РД изучить положение дел и дать оценку каждому из имеющихся резидентов. При этом главным критерием должен стать такой принцип их работы: зарабатывая, способствовать развитию Дагестана. Говоря о деятельности Каспийского завода листового стекла, глава региона отметил, что, если предприятие функционирует на территории республики, вне зависимости от того, кто собственник, оно должно работать на Дагестан. По словам главы республики, новое руководство данного предприятия также должно доложить о перспективах и представить инвестиционный план его развития на ближайшие 5 лет. В продолжение темы руководитель субъекта призвал проработать вопрос о запуске второй очереди, что в полтора раза увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию производства в целом. Затронул глава региона и работу сельхозпроизводителей, остановившись на деятельности теплиц. Обращаясь к главам муниципалитетов, руководитель субъекта призвал разобраться в этом вопросе. «Все сельскохозяйственные предприятия должны работать на республику путем уплаты налогов, вложения инвестиций, осуществления различных социальных проектов», – заявил руководитель субъекта. Отдельно обозначил глава республики проблему с земельным вопросом, которая негативно сказывается и на других отраслях, в том числе на развитии виноградарства. Главам городов и районов, уверен Меликов, следует взаимодействовать с собственниками, которые работают на их территориях. А те в свою очередь должны, пополняя бюджет, способствовать повышению благосостояния людей. Общественное пространство, добавил Врио Главы РД, не должно становиться частным. В пример Меликов привел случаи, когда из-за проблем с землей некоторые населенные пункты остаются без социальных объектов. Глава региона подчеркнул важность работы с собственниками с привлечением к ней старейшин. На совещании были обсуждены и другие актуальные для республики вопросы, в том числе вопросы развития топливно-энергетического комплекса деятельности ГУПов и МУПов, находящихся на грани банкротства, организации производства для переработки сельхозпродукции и другие.