ЗАМАНА - В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»

В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»

Автор
12 апреля, 2021. Понедельник 17:39
В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»

Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания» прошел сегодня, 12 апреля, в Доме дружбы.

В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»
Информация

Стоит отметить, что мероприятие произошло в рамках V Международного форума «Беларусь-Дагестан: духовное родство», который проходит в Махачкале до 14 апреля.
Участие в совещании приняли представители Международной Общественной палаты, представители Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ в СКФО.
Мероприятие было организовано министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан при участии общественной организации «Уздени Дагестана».

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top