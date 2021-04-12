В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»

Автор Хадижат

Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания» прошел сегодня, 12 апреля, в Доме дружбы.