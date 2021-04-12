Стоит отметить, что мероприятие произошло в рамках V Международного форума «Беларусь-Дагестан: духовное родство», который проходит в Махачкале до 14 апреля.
Участие в совещании приняли представители Международной Общественной палаты, представители Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев РФ в СКФО.
Мероприятие было организовано министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан при участии общественной организации «Уздени Дагестана».
В Махачкале прошел Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания»
- Автор Хадижат
- 12 апреля, 2021. Понедельник 17:39
Международный круглый стол «Народная дипломатия как инструмент культуры, мира и взаимопонимания» прошел сегодня, 12 апреля, в Доме дружбы.
Стоит отметить, что мероприятие произошло в рамках V Международного форума «Беларусь-Дагестан: духовное родство», который проходит в Махачкале до 14 апреля.
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