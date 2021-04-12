Сергей Меликов и Максим Решетников прокомментировали актуальные для Дагестана темы

Отвечая на вопрос об основных целях поездки в республику, её итогах и перспективах развития региона, Министр экономического развития России Максим Решетников сказал:

«Важно было посмотреть, как реализуется программа развития Северо-Кавказского федерального округа в республике, какие объекты строятся, существуют проблемы. Мы сосредоточились не только на реализации программы, охватили гораздо более широкий перечень мер: рассмотрели вопросы, связанные с функционированием различного рода экономических зон, в первую очередь, посмотрели промышленные парки, которые здесь существуют, промпарки, созданные в рамках поддержки программ малого и среднего бизнеса. Мы ознакомились с крупными проектами: АО «Керамогранит Дагестан» и «Каспийский завод листового стекла» и еще рядом проектов. Это очень важный момент, потому что без развития экономики, без укрепления экономического базиса стабильное развитие невозможно. Сейчас мы договорились этому вопросу придать дополнительный импульс. Это первая задача, которую мы решали.

Вторая – это Дербент. Есть поручение Президента России по принятию отдельной программы развития Дербента.

Затем на территории Дербентского коньячного комбината провели совещание по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса региона с участием замминистра финансов России. Не секрет, что в прошлом году были приняты решения по понижению акцизов, для предприятий у которых полный цикл, что называется от лозы до конечной продукции, при условии, что те деньги, которые сэкономят от пониженного акциза предприятие направит на инвестиции. Ключевой вопрос – инвестиции должны идти и в сами предприятия, и в расширение площадей виноградников. Есть большой запрос на увеличение площадей виноградников. Также прошло большое рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан.

Самое актуальное для региона – это вопросы, связанные с водоснабжением, канализацией и инженерной инфраструктурой. Нам нужно двигаться к тому, чтобы минимизировать неочищенные сбросы в Каспий, потому что это экологические проблемы и не дает развиваться туризму».

На вопрос, обновлена ли госпрограмма развития СКФО, и какой ожидается от нее социальный эффект, Максим Решетников ответил: «В прошлом году при поддержке Председателя Правительства России по основным поручениям Президента страны нам удалось добиться увеличения финансирования. Это касается и социальных объектов, и туристических. Мы ставим задачу вынести на уровень Правительства обсуждение вопросов, связанных с водой и канализацией – это ключевые вопросы стратегического развития и Дагестана, и Каспия в целом. Они волнуют весь Северный Кавказ. Мы бы хотели к этим вопросам привлечь дополнительные ресурсы и внимание, чтобы была программа поэтапного их решения».

Третий вопрос касался прямого эфира Врио Главы Дагестана Сергея Меликова, который запланирован 14 апреля. Журналист спросил, какие актуальные вопросы хотел бы поднять в рамках эфира Сергей Меликов.

«Во время прямого эфира будут присутствовать и должностные лица Правительства РД, которые отвечают за различные направления социально-экономического развития Дагестана. Наверное, эти вопросы и будут нам задавать: как будут решаться проблемы с водоснабжением, энергетикой и т.д. Вы все прекрасно знаете, а многие, наверное, испытали на себе, как мы тяжело пережили эту зиму с отравлениями, подачей некачественной воды, массовыми отключениями электроэнергии, недостаточной подачей газа в дома. Наверное, люди буду задавать эти вопросы, и мы постараемся максимально на них ответить.

Я очень благодарен, что сегодня Максим Геннадьевич с командой, куда входят не только представители Министерства экономического развития РФ, но и коллеги из других министерств, отвечающих за экономику, побывали здесь. Вопросы, на которые раньше можно было ответить только обзорно, сегодня обрели более чёткие грани в понимании того, как мы будем те или иные проблемы решать. Сегодня состоялась интенсивная, но в то же время прагматичная работа.

Министерство экономического развития РФ – главный оператор и генератор по планированию и реализации программ развития регионов. Сегодняшний день был посвящён нам и все аспекты, которые мы обсудили, будут в ближайшее время проработаны. Но только прошу правильно понять: для решения требуются серьёзные административные направления, которые необходимо реализовать как на федеральном, так и на региональном уровне. Но у нас сегодня складывается достаточно серьёзная и хорошая система в реализации тех задач, которые мы для себя определили перед жителями Дагестана».