Дагестан занял 1 место по СКФО по росту инвестиций в основной капитал в 2020 году

На повестку был вынесен целый ряд наиболее актуальных для региона вопросов.

В том числе речь шла о существующих проблемах развития и мерах, принимаемых для реализации потенциала республики и сокращения объемов незавершенного строительства. Также обсуждены проблемы водообеспечения и водоотведения в регионе, проводимые мероприятия в рамках передислокации Каспийской Флотилии, развитие экспортного потенциала Дагестана. Еще одной темой обсуждения была роль Дагестана в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг».

В рамках своего выступления Максим Решетников заявил, что Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (СКФО), разработанная Минэкономразвития, продлена до 2030 года. Реализация мероприятий госпрограммы позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы. В приоритете – развитие спортивной инфраструктуры, дошкольного и школьного образования, благоустройство территорий.

Глава ведомства также отметил, что реализация госпрограммы направлена на достижение следующих результатов: увеличение объема инвестиций до 13,4 млрд рублей, трудоустройство более 2,4 млн человек, а также увеличение роста объема инвестиций в основной капитал до 170%.

Также министр оценил социально-экономическое развитие Республики Дагестан.

«В 2020 году зафиксирован рост инвестиций в основной капитал – на 13,6% (279,7 млн, 1-е место по СКФО и 18 – по России). Работа с малым и средним бизнесом в целом идет хорошими темпами. За последние 5 лет прирост – 21%, что в 7 раз выше, чем в целом по России за этот период», – подчеркнул Максим Решетников.

В Дагестане при поддержке федерального Правительства созданы условия для привлечения инвесторов, открытия новых производств и рабочих мест – действуют ТОР, индустриальные парки, есть планы по созданию ОЭЗ.

«С этого года есть возможность применения нового механизма реструктуризации бюджетных кредитов. За 2021-2024 годы Дагестан таким образом сможет высвободить 5,6 млрд рублей (по 1,4 млрд на год)», –отметил министр. Регион планирует направить эти средства на комплексное развитие территории микрорайона «Южный» в Дербенте.

В свою очередь Сергей Меликов подчеркнул, что необходимо обсудить ключевые направления развития республики. При этом глава региона отметил, что главная задача, которую сегодня ставит Президент РФ Владимир Путин – чтобы люди почувствовали улучшение условий жизни.

«Дагестан имеет значительный потенциал развития. Задача руководства республики, органов власти всех уровней – эффективно использовать наши возможности на благо дагестанцев. Накопившихся проблем в Дагестане много. Мы надеемся с вашей помощью определить основные направления, на которых нам следует сконцентрировать свои усилия, оптимально распределить финансовые возможности и при этом указанные приоритетные направления синхронизировать с федеральными стратегическими документами, с общенациональным планом действий, обеспечивающим восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В этом отношении мы рассчитываем на поддержку Правительства Российской Федерации, ведущих министерств, и в первую очередь Минэкономразвития России», – констатировал руководитель региона.

Продолжая, Сергей Меликов заявил, что для того, чтобы выйти на приемлемые показатели социально-экономического развития, республика должна развиваться опережающими темпами по сравнению с другими регионами страны.

«Нам необходимо пересмотреть подходы к развитию экономики. В этом отношении абсолютно согласен с Максимом Геннадьевичем, что нужно пересмотреть вопросы по созданию новых видов производств, использующих наши возможности и ресурсы, прежде всего, в агропромышленном комплексе, в развитии потенциала тех промышленных объектов, которые уже сегодня работают, и, безусловно, в привлечении частного капитала. В первую очередь необходимо взяться за решение важных для республики проблем, которые тормозят социально-экономическое развитие, такие как дефицит мощностей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, нехватка мест в детсадах, больничных коек, поликлиник, ликвидация трехсменного режима обучения», – выделил ключевые направления Врио Главы РД.

Вместе с тем было озвучено, что при острой нехватке объектов инфраструктуры в республике масса незавершенных объектов, в том числе начатых в рамках федеральных целевых программ, которые прекратили свое существование. Это 14 значимых для республики объектов – 3 объекта здравоохранения, 8 объектов водоотведения и водоснабжения и 3 объекта по благоустройству и строительству дорог в Новолакском районе.

В настоящее время, уверен Меликов, для определения перспективных направлений необходима разработка концепции развития хотя бы на ближайшие 5 лет. В этой связи глава региона добавил, что в скором времени завершится работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

«Перспективными направлениями социально-экономического развития республики являются создание благоприятного инвестиционного климата, необходимых условий для развития агропромышленного комплекса, отраслей промышленности, малого и среднего предпринимательства, использование возможностей транспортного комплекса республики. Дагестан находится на стыке транспортных коридоров. Транспортная система республики способна дать толчок развитию всего комплекса Северо-Кавказского региона, а также благоприятствовать расширению внешнеэкономических связей регионов России со странами ближнего и дальнего зарубежья», – выразил уверенность Меликов. В этой связи руководитель региона констатировал, что главная транспортная артерия республики – федеральная дорога «Кавказ» – не соответствует возросшей нагрузке, и необходимо провести реконструкцию дороги на всем протяжении республики до границы с Азербайджаном.

Кроме того, в рамках использования транспортного потенциала, добавил Меликов, требуется строительство новой бетонной искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы.

Завершая, глава субъекта поблагодарил руководителя федерального ведомства за внимание к проблемам республики и выразил надежду на поддержку в решении актуальных вопросов развития Дагестана.

Среди участников совещания были заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, статс-секретарь – заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, директор Департамента социально-экономического развития СКФО Игорь Храновский, врио директора Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Андрей Петрищев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, и.о. генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Дагестанскую сторону представляли Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, Первый вице-премьер республики Батыр Эмеев, руководители министерств и ведомств, а также органов муниципальной власти региона.