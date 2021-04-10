Махачкалинское соединение Росгвардии отметило 25-летний юбилей

На мероприятии, которое состоялось в Русском драматическом театре им. М. Горького, присутствовали вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров, заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии – начальник штаба, генерал-лейтенант Сергей Власенко, начальник Управления Росгвардии по РД, генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Перед началом собрания глава региона осмотрел посвященную юбилейному событию фотовыставку в фойе театра, после чего состоялась торжественная часть.

Собравшихся в зале поприветствовал командир Отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Дмитрий Чистяков, который остановился на деятельности соединения: «На протяжении всех 25 лет результаты служебно-боевой деятельности бригады свидетельствуют о высокой профессиональной выучке личного состава. Все военнослужащие соединения беззаветно, а зачастую и с риском для жизни, выполняют поставленные служебно-боевые задачи, показывая при этом свои лучшие качества. Я уверен, что личный состав соединения и дальше будет проявлять мужество и самоотверженность, с честью и достоинством преодолевать все трудности и решать любые задачи в интересах укрепления безопасности Российской Федерации. Я поздравляю всех военнослужащих соединения, желаю крепкого здоровья и благополучия Вам и вашим близким, мирного неба над головой, неиссякаемого тепла домашнего очага, счастья и успехов в службе на благо нашего Отечества».

Сергей Меликов в свою очередь также поздравил солдат, офицеров и ветеранов с этой знаковой датой. Глава региона напомнил о том, что 17 марта 1989 года на территории Махачкалы был сформирован 93 отдельный специальный моторизованный батальон внутренних войск МВД СССР для оказания помощи и содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. В дальнейшем, 9 апреля 1996 года, была сформирована отдельная бригада оперативного назначения в составе Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. По словам руководителя республики, бригада была создана в сложный период в жизни страны и в то время бойцы сделали все, чтобы защитить мир и покой на Кавказе.

«В 1999 году, во время вторжения в Дагестан международных бандформирований и в ходе проведения контртеррористических операций, в сложнейших условиях личный состав бригады успешно выполнял поставленные перед ними задачи. За 25 лет личный состав соединения участвовал более чем в 1000 специальных операциях, в ходе проведения которых обнаружено и изъято около 3000 образцов различного вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе выполнения служебно-боевых задач получили ранения 158 воинов правопорядка. К сожалению, 42 сотрудника в ходе проведения специальных операций погибло, двоим из них посмертно присвоено высокое звание Героя России. Мы всегда будем помнить наших товарищей, которые отдали свои жизни, чтобы Россия была в безопасности, с глубоким уважением относимся ко всем поколениям людей, которые защищали свою страну, преклоняемся перед их героизмом, стойкостью и верностью долгу», – заявил Сергей Меликов.

Вместе с тем, добавил глава региона, неоценима заслуга бригады в том, что республика сегодня живет без террористических актов, вернулась к мирной жизни и созидательному труду.

«Благодаря вашей результативной работе совместно с другими правоохранительными органами восстанавливается порядок в республике, граждане чувствуют себя более защищенными. Дагестанцы высоко ценят такие результаты вашей работы. Это позволяет сегодня развивать экономику, строить дороги, больницы, школы, водопроводы, решать наболевшие проблемы в жизни граждан. Еще раз огромное спасибо за тяжёлый и опасный, но благородный и значимый труд! Добра и счастья вам, вашим близким и вашим семьям! Спасибо за службу!», – сказал Сергей Меликов.

В завершение мероприятия наиболее отличившиеся военнослужащие получили из рук главы республики государственные награды.