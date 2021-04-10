Сергей Меликов провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Дагестане

С руководителями органов исполнительной власти региона и правоохранительных структур обсуждены вопросы повышения эффективности мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных учреждениях, предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционного характера, в ходе реализации национальных проектов в республике.

Также были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в ходе подготовки и проведения массовых публичных мероприятий в дни майских праздников.

Одной из тем обсуждения стали, помимо этого, меры по нейтрализации угроз национальной безопасности РФ в миграционной сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции в Дагестане.

Сергей Меликов отметил, что оперативная обстановка в республике остается относительно стабильной. Однако анализ процессов, происходящих на сегодня в мире и в стране, показывает, что международные террористические и экстремистские организации продолжают предпринимать попытки распространения идеологии экстремизма, вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

В качестве доказательств глава региона привел статистические данные – только в 2020 году зарегистрировано преступлений экстремистской направленности 69 против 54 в 2019 году.

«Экстремизм как деструктивная деятельность, направленная, прежде всего, на дестабилизацию общественных устоев, требует выработки эффективных мер по нейтрализации различных форм его проявления. Деятельность институтов государственной власти является основным механизмом регулирования профилактики экстремизма», – выразил уверенность Сергей Меликов.

Продолжая тему, руководитель Дагестана обратил особое внимание на то, что в последнее время наблюдается огромный процент вовлечения в экстремистскую деятельность молодежи. Говоря о воздействиях, которые оказывают деструктивные силы на детей, в том числе втягивая их к участию в несанкционированных протестных акциях, Сергей Меликов отметил, что образовательные организации обладают большим потенциалом для формирования ценностных ориентиров молодежи, патриотического воспитания, формирования уважительного отношения к личности человека и профилактики проявления негативных общественных явлений. «Поэтому противодействие распространению экстремистской идеологии среди учащихся образовательных организаций является одной из приоритетных задач не только правоохранительных органов республики, но и органов исполнительной власти и местного самоуправления», – сказал руководитель региона.

По словам главы республики, очень важно использование в этой работе потенциала общественных и религиозных организаций. «Принимаемые нами меры должны способствовать повышению духовно-нравственного, культурного уровня и правового сознания учащейся молодежи», – сказал руководитель субъекта. При этом Сергей Меликов большие надежды в решении этих вопросов возлагает на Минобрнауки РД с учётом смены руководства ведомства.

В связи с приближающейся знаменательной датой – 9 мая – Сергей Меликов выразил мнение, что, несмотря на то, юбилейная эта дата или нет, с каждым годом мероприятия в рамках празднования Дня Победы должны проходить на высоком организационном уровне.

На теме повышения эффективности мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных учреждениях Дагестана в рамках реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» остановился в своем выступлении врио министра образования и науки региона Яхья Бучаев.

По его словам, ведомством приняты меры, направленные на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, подготовку и методическое сопровождение педагогического состава, организацию учебного процесса и досуга детей, подростков, молодежи на основе традиционных для страны духовно-нравственных ценностей. С этой целью Министерством утверждены ведомственный план и дорожная карта по реализации в 2020-2022 годах мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма в сфере образования. Особая роль при этом отводится формированию базовых мировоззренческих ценностей, в первую очередь через предметы гуманитарного профиля и национально-регионального компонента.

«Для формирования у учащихся представлений о традиционных религиозных учениях, понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека в образовательных организациях реализуются курсы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Во всех государственных вузах введены спецкурсы «Религиозно-политический экстремизм», «История мировых религий», «Религиоведение» и другие», – сообщил глава Минобрнауки РД. Кроме того, оказывается методическая поддержка педагогам и разработаны методические материалы для проведения цикла лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявления экстремизма.

По информации врио министра, всего за отчетный период в образовательных организациях проведено более 6 тысяч мероприятий по воспитанию культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения.

Важным элементом профилактической работы по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних, уверен Бучаев, является обеспечение их занятости и создание условий для социализации, реализации творческого потенциала в системе дополнительного образования, военно-патриотического воспитания и занятий физкультурой и спортом. С этой целью в республике функционируют созданные центры военно-патриотического воспитания и ресурсные центры детских общественных организаций, а также детские и молодежные общественные организации с охватом более 150 тыс. школьников, работают учреждения дополнительного образования и кружки.

Говоря о новых технологиях, Бучаев выразил мнение, что необходимо проработать вопрос по формированию методических рекомендаций и доведению до обучающихся норм законодательства России, устанавливающих ответственность за публикацию в интернете, производство либо хранение экстремистских материалов в целях их массового распространения.

«Кроме того, к направлениям, требующим проработки, необходимо отнести обязательное внедрение модуля по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму в рамках проводимых тематических спецкурсов. Также с целью выявления основных причин формирования экстремистских идей в молодежной среде запланировано проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях», – рассказал о планах врио министра.

Комментируя, Сергей Меликов подчеркнул важность обсуждаемой темы. Не умаляя значимости классического образования, глава региона призвал обратить внимание на идеологическую составляющую. «На определённом этапе, когда попытались разделить понятия воспитания и обучения, была совершена роковая ошибка. Тот, кто обучает, не должен забывать о воспитании. Любой предмет обучения должен быть поддержан идеологически», – подчеркнул глава республики. В вопросах обучения врачей, педагогов и представителей других профессий, считает руководитель региона, надо ставить во главу угла масштабные задачи, которые касаются будущего всей нации. Многие ценности, добавил Меликов, упущены и их следует наверстать, а первая площадка для этого – школа.

В продолжение темы выступил министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов. Как отметил докладчик, в Стратегии уделяется внимание рискам искажения истории Великой Отечественной войны и возрождения идей национализма и фашизма. В этой части возглавляемое им ведомство осуществляет определенную работу.

«В 2020 году проведено порядка 40 крупных всероссийских и республиканских патриотических проектов, 16 проектов мы адаптировали под эпидемиологическую обстановку. В мероприятиях приняло участие 350 тыс. учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений. В 2021 году уже успешно прошла акция «Блокадный хлеб», квест, посвященный Сталинградской битве, начали подготовку к массовым праздничным мероприятиям», – сообщил Саидов.

По его словам, ведомство ставит задачу по увеличению охвата молодежи патриотическими мероприятиями и количества участников патриотических организаций «Юнармия», «Вымпел», Российское движение школьников, «Волонтеры Победы» и других.

Касаясь важности волонтерства, министр отметил, что сегодня порядка 80 тысяч молодых людей входят в добровольческие организации. Они в прошлом году активно участвовали в акции «Мы вместе!», и по сей день проводят экологические и донорские акции, активно участвуют в форумах и реализуют свой потенциал на творческих и спортивных площадках.

Ранее, добавил Камил Саидов, имели место организационные проблемы в плане развития добровольчества в образовательных учреждениях, но сегодня эта работа налажена с Минобрнауки РД. Помимо прочего, Министерством по делам молодёжи в рамках реализации госпрограммы по противодействию идеологии терроризма разыгрываются гранты на 1 млн рублей по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.

«Хочу сказать о проекте, который непосредственно связан с противодействием экстремизму – «ИнтернетБЕЗопасности», – сказал министр. – В рамках реализации данного проекта в 2020 году проведено 60 мероприятий. Реализация проекта позволяет сформировать критическое мышление у молодёжи, чтобы она не поддавалась экстремистской пропаганде».

Комментируя, вице-премьер региона Рамазан Джафаров отметил целесообразность организации шефских связей воинских частей с образовательными учреждениями, чтобы подрастающее поколение видело героев среди тех, кто реально на страже порядка, а не искало их в интернете.

Подытоживая, Сергей Меликов обратил особое внимание на важность информационно-разъяснительной работы. Чтобы наладить взаимодействие между различными органами власти в этой части глава региона предложил продумать механизм, который объединит усилия ведомств в этом направлении. Также Меликов призвал акцентировать внимание на военно-патриотическом воспитании детей.

С информацией об обеспечении общественной безопасности и правопорядка в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий в дни майских праздников в республике выступил министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов.

Было отмечено, что МВД по РД разрабатывается комплекс организационных и практических мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения майских праздников и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На данный период будут приняты усиленные меры по охране особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания и отдыха граждан, а также объектов органов госвласти. «С учетом продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции поддерживается постоянная связь с оргкомитетом по вопросам формата проведения тех или иных мероприятий. Если будут приняты какие-либо решения по ограничению доступа, мы будем исполнять в том числе и их», – заявил Магомедов.

С учетом особой значимости для всего нашего народа памяти о Великой Победе в республике планируется проведение большого количества мероприятий патриотического характера, в частности: парад Победы в Каспийске, шествие «Бессмертного полка», «Вахта памяти», «78-я годовщина Битвы за Кавказ» и другие.

Общественный порядок и безопасность в столице республики обеспечат свыше 1 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В период с 30 апреля по 12 мая сотрудниками полиции совместно с общественностью, народными дружинами, казачьими формированиями будут взяты под охрану более 800 монументов воинской славы.

По линии обеспечения безопасности дорожного движения планируется ряд решений, в том числе и ограничительного характера. На наиболее оживленных улицах будут усилены наряды.

В указанный период, по словам министра внутренних дел, весь личный состав территориальных органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, а руководящий состав – на круглосуточное дежурство.

С 30 апреля до завершения всех праздничных мероприятий органами внутренних дел будет осуществляться мониторинг оперативной обстановки в городах и районах в целях незамедлительного реагирования на возможные осложнения обстановки и чрезвычайные происшествия. Кроме того, силами органов внутренних дел с привлечением лицензионно-разрешительной службы и спецподразделений Росгвардии планируется проведение оперативно-профилактических мероприятий, в том числе подворных обходов. На объектах проведения праздничных мероприятий будут выставлены полицейские контрольно-пропускные пункты.

«На случай осложнения оперативной обстановки формируются резервы из числа подразделений МВД по Республике Дагестан, Росгвардии с отработкой практических тренировок по действиям при возникновении нештатных ситуаций. Резерв составит порядка 1200 сотрудников. Такие же задачи поставлены перед территориальными органами внутренних дел. При проведении майских праздников для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в целом планируется задействовать порядка 10 тысяч человек», – сообщил Абдурашид Магомедов.

О работе в данном направлении по линии ГУ МЧС России по Дагестану рассказал его руководитель Нариман Казимагамедов. Так, ведомством организован комплекс мер, направленных на недопущение возникновения пожаров и гибели людей на объектах проведения праздничных, спортивных и других мероприятий; организованы и проводятся обследования мест массового пребывания людей, потенциально-опасных объектов, мест массовых гуляний и проведения торжественных мероприятий. Помимо прочего, в местах проведения торжественных мероприятий и по маршрутам шествия будут выставлены расчеты пожарных подразделений, спасателей и сотрудников государственного пожарного надзора.

Главное управление МЧС России по РД и структурные подразделения с 28 апреля будут переведены в режим повышенной готовности. Также на дни празднования, как отметил Казимагамедов, усилят дежурные караулы пожарных частей и введут в боевые расчеты резервную пожарную автотехнику.

«Силы и средства ГУ МЧС России по РД в количестве 1450 человек, и 114 единиц техники готовы к действию по назначению», – доложил министр.

Работа по подготовке и проведению майских праздников администрацией города Махачкалы и всеми ее структурными подразделениями организована в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественными и молодежными организациями города, а также в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. Об этом заявил мэр столицы Салман Дадаев.

В случае получения от Роспотребнадзора по РД разрешения на проведение массовых мероприятий, 9 мая планируются торжественный митинг на центральной площади, церемония возложения цветов, праздничный салют и другие традиционные мероприятия.

Более того, создана межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, аналогичные комиссии действуют на территориях внутригородских районов Махачкалы. Целью их работы является оценка состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов.

«Администрацией города предусмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности на потенциально-опасных и критически важных объектах. Планируются повторные обследования объектов, где будут проводиться культурные мероприятия», – сообщил мэр столицы.

Праздничные мероприятия пройдут также в Каспийске. По словам главы города Бориса Гонцова, проведение Парада Победы и других культурно-массовых мероприятий уже спланировано. В целях обеспечения безопасности в муниципалитете намечается задействовать более 600 человек сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, а также медиков. Предполагается, что в параде примут участие свыше тысячи человек и 25 единиц военной техники. Составлены графики дежурств администрации и городских служб, режим их работы в праздничные дни будет усилен.

«Мы хотим выставить ограждения у мест проведения главных мероприятий, посвященных 9 мая, таким образом, чтобы наблюдать за парадом могли как можно больше горожан», – сказал Борис Гонцов.

Сергей Меликов поручил более детально проработать программу праздничных мероприятий, посвященных, в частности, Дню Победы. Парад Победы, подчеркнул глава региона, олицетворяет историческую веху нашей страны, и поэтому к данному событию очень важно подключать молодежь республики.

«Я поддерживаю планы муниципалитетов, но при этом необходимо соблюдать меры безопасности в условиях пандемии. Также должны быть учтены вопросы транспортной логистики. Проводимые мероприятия не должны создавать проблем тем, кто в них не участвует», – заключил руководитель субъекта.