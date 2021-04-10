Сергей Меликов и Максим Решетников ознакомились с возможностями индустриального парка «Тюбе»

Среди действующих резидентов парка также ООО «Амикон» и ООО «Трансметаллстрой». На 1 апреля 2021 года на промпарке «Тюбе» создано более 650 рабочих мест. Объем выручки резидентов за 2020 год составил более 3,2 млрд рублей. Налоговые отчисления резидентов за 2020 год составили свыше 130 млн рублей. По словам министра промышленности и торговли РД Низама Халилова, на посещенном индустриальном парке «Тюбе» имеются планы по дальнейшему размещению резидентов. Особый упор, как сказал Халилов, планируется сделать на создании стекольного кластера. «Нам необходимо 10 резидентов для того, чтобы мы могли его создать. На сегодня есть 6 резидентов. Кроме того, намечены планы по реализации кварцевого песка, что позволит обеспечить низкую цену. Этот песок будут потреблять «Керамогранит Дагестана» и «Дагестан Стекло Тара», – сказал министр промышленности и торговли РД. Он добавил, что также намечены планы по аккредитации индустриальных парков по соответствующему Постановлению Правительства РФ, что даст возможность на получение федеральных мер поддержки. О планах по реализации ряда инвестпроектов на территории инвестиционной площадке «Уйташ» доложил глава регионального Минэкономразвития Руслан Алиев. Он презентовал Максиму Решетникову пять инвестиционных проектов различной степени проработки, реализация которых задумывается на территории создаваемой Особой экономической зоны промышленно-производственного типа. В их числе проекты по оснащению тепличных комплексов, ООО «Стеклопроект», ООО «Корпорация DSA», ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Завод им. Гаджиева» и др. Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов подробно рассказал об инвестиционных проектах Республики Дагестан. Среди них: реализованный проект тепличного комплекса ООО «Агромир», закладка суперинтенсивных садов, питомника и строительство плодохранилища "Анжелина", модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам "ДагСтеклоТара", строительство дербентского винно-коньячного завода, модернизация завода по производству напольной плитки "Керамогранит Дагестан", создание завода по производству металлоконструкций "Нива-органик", рыбоводческого комплекса по разведению осетровых пород рыб и получению икры "СК-Аква" производство из переработанной макулатуры крафт-бумаги и продукции "КЦБК", туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески».