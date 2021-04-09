В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования

9 апреля в 12:00 часов на площадке Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой (г. Махачкала, ул. Солдатская, 3) состоится семинар-совещание по вопросам развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования.

На семинаре будут рассмотрены аспекты деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров в Северо-Кавказском федеральном округе, а также подготовки к X Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится в 2022 году в Москве.

В рамках проектных сессий будут затронуты актуальные вопросы внедрения современных технических средств обучения инвалидов различных нозологических групп в образовательный процесс (кадры, технологии, практическое применение), подготовки конкурсантов Национальной сборной «Абилимпикс» к участию в Х Международном чемпионате «Абилимпикс» и др.

Для практической подготовки и выработки единых подходов к участию были приглашены ведущие эксперты: директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин, первый проректор Институт развития профессионального образования Игорь Грибанов, а также представители Национального центра «Абилимпикс» и Федерального методического центра по инклюзивному образованию.

Чемпионат «Абилимпикс» направлен на создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью и ОВЗ, содействие их трудоустройству, а также включение работодателей в процесс инклюзивного профобразования и трудоустройства людей с инвалидностью или ОВЗ.