Заседание противопаводковой комиссии состоялось сегодня, 7 апреля, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Вице-премьер напомнил, что Дагестан является регионом с большим количеством рек. По данным Гидрометцентра, в последнее время наблюдается уменьшение площади ледников и количества осадков, увеличивается сила ветров.

«В связи с растущей активностью гидрометеорологичеких стихийных явлений, не исключаются сильные паводки на малых реках, сели, оползневые процессы в горных и предгорных районах Дагестана, что требует подготовки всех администраций сельских поселений к работе в паводочный период.

Сумма осадков как за весь вегетационный период, так и за летний период, будет около и меньше нормы. Особенно дефицит осадков будет отмечаться в апреле и июне. Весенне-летнее половодье в этом году на реках Дагестана начнется в конце апреля и закончится в конце июля», - заявил Абдулмуслимов.

Согласно данным Гидрометцентра, предполагается, что вегетационный период (апрель-сентябрь) в этом году по температурному режиму ожидается в целом около климатической нормы. К сравнению, лето 2020 года было на 1 градус теплее обычного. Самым жарким периодом будущего лета предполагается вторая половина июля и первая половина августа.

Говоря о прогнозе водности рек на рассматриваемый вегетационный период, Абдулмуслимов отметил, что повышение уровня воды в реках Дагестана в апреле месяце не достигнет неблагоприятных и опасных отметок.

«Вместе с тем, анализ сложившихся в зимне-весенний период и ожидаемых в летний период гидрометеорологических условий позволяет утверждать, что половодье на реках Терек, Сулак, Самур будет выше прошлогодних значений.

Особого внимания в вегетационный период требуют паводки на малых реках - Аксай, Акташ, Ярыксу, на притоках рек Самур и Сулак, многочисленных реках предгорного и горного Дагестана. Это быстрые паводки, часто разрушительной силы, и к ним нужно быть в период половодья готовыми. Такие паводки в основном возникают за счет сильных ливневых дождей, а их невозможно прогнозировать с большой заблаговременностью», - подчеркнул Абдулмуслимов.

О принимаемых мерах по обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводков доложил врио министра природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов. Он сообщил, что в период прохождения паводковых вод сохраняется угроза возникновения чрезвычайной ситуации и затопления территорий. Наибольшую опасность представляет река Терек, которая протекает на территории Дагестана на протяжении 137 километров.

«При неблагоприятном развитии ситуации в зону затопления могут попасть жители Бабаюртовскогои Кизлярского районов. Для обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод на реке Терек расположены водооградительные валы протяженностью 240 км. Минприроды РДежегодно проводятся мероприятия по поддержанию валов в исправном и безопасномсостоянии. Помимо систематического мониторинга крупных рек, Минприроды РД осуществляется мониторинг состояния малых рек, представляющих определенную опасность в период паводков и половодья», - доложил врио министра.

В рамках совещания также были заслушаны доклады руководства администраций г.Махачкалы, Каспийска, Дагестанских Огней, Хасавюрта, Кизилюрта и Дербентского района об обеспечении безопасного пропуска дождевых паводков и недопущении возникновения ЧС на территории муниципалитетов.

В обсуждении также приняли участие представители Минсельхозпрода РД, Минтранса РД, ФГБУ "Минмелиоводхоз РД", ФКУ Упрдор «Кавказ» и другие.