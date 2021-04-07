Реформатор всегда рискует

Некоторая часть нашего общества, позиционирующая себя активными общественниками, а чаще всего это уже поднадоевшие всем пустопорожним зубоскальством блогеры, намеренно акцентирует своё внимание на всевозможных проблемах и тщательно обходит достижения. Несомненно, проблем у нас хватает. Были они всегда и сейчас остались. Даже можно сказать, что за последние годы они заметно обострились. Они касаются как земельных вопросов, так и вопросов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, здравоохранения… Даже трудно назвать отрасль, где у нас нет проблем.

Каждая команда республиканских управленцев по-своему пыталась решать эти проблемы. Составлялись стратегии развития, принимались приоритетные проекты, создавались проектные офисы, проводились заседания, совещания… Нельзя сказать, что все эти действия не дали никаких результатов. Но они, результаты эти, оставались половинчатыми, решали какие-то точечные проблемы, а в целом ситуация заметно не менялась или разворачивалась к народу новым дырявым боком.

Новая команда управленцев под руководством Сергея Меликова решила пойти другим путем – вынести на федеральный уровень наиболее злободневные, первоочередные задачи, для решения которых желательно вмешательство федерального центра, и обсудить их на заседаниях комитетов Совета Федерации. В верхней палате парламента страны эксперты говорили о том, что на развитие экономики и социальной сферы Дагестана негативно влияют ухудшение экологической ситуации, подверженность территории экзогенным геологическим процессам, невысокая инвестиционная активность, высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты труда, отток сельского населения из горных районов республики, неразвитость инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, недоступность качественной медицинской помощи.

Всесторонне обсудив наши проблемы и предложения, в специально принятом по этому вопросу постановлении Совет Федерации рекомендовал Правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотреть вопрос о выделении Дагестану бюджетных ассигнований.

На что? Вот тут список получается внушительный. Здесь и строительство больницы (II очередь) в Избербаше, родильного дома в Кизилюрте и реконструкция центральной больницы Ахтынского района. Здесь и реконструкция нашего аэропорта. В этом списке – переселение граждан, проживающих в оползневых зонах, в районы с благоприятными условиями проживания. Признано также целесообразным выделение средств на проведение на территории республики работ по сейсмическому зонированию; на разработку плана комплексного социально-экономического развития Дербента, на разработку проектной документации и строительство участков автомобильных дорог федерального значения в обход Махачкалы и Дербента; на реконструкцию канала имени Октябрьской революции в черте Махачкалы, в том числе на строительство водовода из труб большого диаметра.

Новая команда решила вынести на федеральный уровень наиболее злободневные, первоочередные задачи, для решения которых желательно вмешательство федерального центра

Учитывая важность в экономике республики агропромышленного комплекса, Совет Федерации рекомендовал Министерству сельского хозяйства Российской Федерации софинансировать затраты Дагестана, связанные с виноградарством и виноделием; выделить средства для проведения почвенного, агроэкологического и геоботанического обследования земель Кизлярских пастбищ и их восстановления и улучшения; использовать механизм государственно-частного партнерства для восстановления и дальнейшего развития Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов.

Многие понимают, что так объемно, так глобально и на таком высоком уровне наши проблемы до сих пор не поднимались. В том, что эти проблемы в течение ближайших двух-трех лет при столь высоком патронаже будут решены, тоже мало кто сомневается.

Однако находятся и такие, кто не только сомневается, но и уже выносит свой вердикт, выставляет какие-то оценки всему руководству республики, работающему всего полгода. За такой срок можно только внимательно оглядеться и спланировать дела, да собрать единомышленников, с которыми эти планы можно претворить в жизнь.

Но, видимо, не всем хочется участвовать в генеральном субботнике по улучшению жизни в Дагестане. Некоторые республиканские интернет-издания пытаются делать опросы среди своих единомышленников по оценке деятельности новой власти. И, конечно же, оценки эти ниже средних. Впрочем, чего от них ждать!

Стоит ли всерьез воспринимать такие оценки и выводы? Конечно же, нет.

А вот у профессиональных аналитиков иной подход к оценке работы руководства. Как считает политолог Эдуард Уразаев, оценки руководителей методами жёлтой прессы не способствуют конструктивному взаимодействию общества и власти. По его мнению, «интернет-опрос отражает мнение только политически активной части читателей сайта, но на практике мы сталкиваемся ещё и с непрозрачными условиями опроса, позволяющими накручивать голоса в интересах его организаторов или его участников. Я для проверки использовал возможность трёхкратного голосования по оценке руководителей республики и понял всю несерьёзность процедуры. Социологические опросы должны удовлетворять ряду требований и в первую очередь репрезентативности исследования, нарушение которых обнуляет затраченный труд».

Серьезные аналитики считают, что руководство республики на верном пути. В то же время команда управленцев понимает, что, встав на путь реформаторства, рискует. Но этот риск оправдан, потому что, как показали результаты работы предыдущих команд, полумерами наши копившиеся годами проблемы не решить. Для прорыва нужны комплексный подход и стратегическое планирование. Чем и занимается команда С. Меликова.