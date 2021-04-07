Шесть месяцев во главе Дагестана

6 месяцев во главе Дагестана. Полгода назад был подписан Указ президента России о назначении на пост руководителя региона Сергея Меликова.

Тогда Сергей Алимович определил три приоритетных направления своей работы: укрепление экономического состояния и потенциала региона, безопасность граждан в условиях пандемии и взаимодействие власти и общества. И вот, на протяжении 6 месяцев, грамотно и последовательно эти задачи выполняются. Подробнее в материале наших коллег с РГВК "Дагестан".