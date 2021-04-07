Тогда Сергей Алимович определил три приоритетных направления своей работы: укрепление экономического состояния и потенциала региона, безопасность граждан в условиях пандемии и взаимодействие власти и общества. И вот, на протяжении 6 месяцев, грамотно и последовательно эти задачи выполняются. Подробнее в материале наших коллег с РГВК "Дагестан".
Шесть месяцев во главе Дагестана
- Автор Хадижат
- 07 апреля, 2021. Среда 08:52
6 месяцев во главе Дагестана. Полгода назад был подписан Указ президента России о назначении на пост руководителя региона Сергея Меликова.
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