ЗАМАНА - Шесть месяцев во главе Дагестана

Шесть месяцев во главе Дагестана

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07 апреля, 2021. Среда 08:52
Шесть месяцев во главе Дагестана

6 месяцев во главе Дагестана. Полгода назад был подписан Указ президента России о назначении на пост руководителя региона Сергея Меликова.

Тогда Сергей Алимович определил три приоритетных направления своей работы: укрепление экономического состояния и потенциала региона, безопасность граждан в условиях пандемии и взаимодействие власти и общества. И вот, на протяжении 6 месяцев, грамотно и последовательно эти задачи выполняются. Подробнее в материале наших коллег с РГВК "Дагестан".

 

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