Самые частые вопросы по назначению пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей с 1 апреля 2021 года начнут выплачиваться по новым правилам. Теперь пособия будут назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении пособия будут учитываться доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи учитываться больше не будут. Минтруд России подготовил ответы на часто задаваемые вопросы по назначению выплаты.

1. Что это за выплата: для кого и какого размера?

Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, могут получать такое пособие на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России.

В 2020 году семьи, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, получали пособие в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма составляла 5 500 рублей.

С 1 января 2021 года вводится трехступенчатая система начисления пособия - 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума для детей.

2. По какому принципу рассчитывается размер пособия: 50%, 75% или 100% регионального детского прожиточного минимума?

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи:

50% (в среднем по стране 5 650 рублей) — базовый размер

75% (в среднем по стране 8 475 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума

100% (в среднем по стране 11 300 рубля) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Семья подает документы один раз. Органы социальной защиты на основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном размере.

3. Что необходимо сделать, чтобы получить выплату?

Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это можно сделать онлайн — через федеральный или региональный (если он есть в субъекте) портал Госуслуг или лично — через отделение соцзащиты или МФЦ. В отдельных случаях может потребоваться документально подтвердить сведения, указанные в заявлении, но в подавляющем большинстве ситуаций все данные будут получены из государственных информационных систем.

Получить пособие можно на карту любой платежной системы до 1 июня 2021 года, а с 1 июня 2021 года — только на карту национальной платежной системы МИР.

4. На какой срок устанавливается размер выплаты на детей от 3 до 7 лет?

При обращении за выплатой, она устанавливается сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 месяцев с момента достижения 3-летнего возраста, то пособие начисляется с 3 лет. Если позже - с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которому в январе исполнилось 3 года, обращается в мае за назначением пособия. Если семья признается малообеспеченной и имеет право на выплату, то пособие будет начислено с января, а назначено - сразу на 12 месяцев, т.е. до мая 2022 года.

Другой пример: семья с ребенком, которому в январе исполнилось 4 года, в мае обратилась за пособием. Если семья признается малообеспеченной и имеет право на выплату, то пособие будет назначено на 12 месяцев с момента обращения - с мая 2021 до мая 2022 года.

Третий пример. Семья с ребенком, которому в январе исполнилось 7 лет, в мае обратилась за выплатой. Если семья имеет право на выплату, то пособие будет назначено с момента обращения - с мая - до достижения ребенком 8-летнего возраста, то есть - до января 2022 года.

5. Я уже получаю выплату. Как мне получить выплату в новом размере?

Нужно вновь подать заявление на портале Госуслуги (федеральном или региональном портале) или лично в МФЦ или органах соцзащиты.

Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом размере начиная с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года.

Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, и если семья малообеспеченная, будет рассчитан необходимый размер выплаты. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года.

6. Я уже получаю пособие. Но, боюсь, по новым правилам не пройду – у меня 2 квартиры большой площади. Меня лишат пособия после 1 апреля?

Нет, лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения.

7. Что учитывается при назначении пособия?

Пособие предназначено для малоимущих семей. При оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество заявителей.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семьи в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;

одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;

одной дачей;

одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках, а также имущество, являющимся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы), или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества не учитывается;

одним автомобилем, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест.

При расчете доходов действует «правило нулевого дохода».

Средства, полученные семьей по социальному контракту, не учитываются.

8. Если у меня одна квартира, то есть ли какие-то ограничения по площади?

Если квартира одна, то она может быть любой площади. Ограничения по квадратным метрам действуют только если квартир несколько.

9. Какие доходы учитываются при назначении пособия и что такое правило «нулевого дохода»?

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период:

доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам)

доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых

пенсии

стипендии

проценты по вкладам

алименты и социальные выплаты.

«Правило нулевого дохода».

Для назначения выплаты должно быть поступление средств хотя бы по одной из категорий:

доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам);

доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;

пенсии;

стипендии.

Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было поступления средств, то есть он заявляет о «нулевом доходе», пособие будет назначено только в случае, если причина для «нулевого дохода» — объективная. Такими причинами признаются:

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия)

уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести)

уход за ребенком до достижения им возраста трех лет

уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации

прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более

безработица (необходим подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе)

отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

! Однако если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не более 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено, несмотря на «нулевой доход».

При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение 3-х месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрасте до 3-х лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов.

10. Какие доходы не учитываются при назначении выплат?

Не учитываются в составе доходов:

выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого ребенка.

ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, если это пособие назначалось на того ребенка, которому к моменту подачи заявления уже исполнилось 3 года.

единовременная материальная помощь и страховые выплаты.

средства, предоставленные в рамках социального контракта.

суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации)

компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10 тыс. рублей).

11. Мы с супругом разведены. Он достаточно обеспечен, а у меня доход небольшой. Его доход учтут при назначении выплаты?

При назначении пособия учитываются доходы заявителя, его супруга и детей.

Например, женщина в разводе, не замужем, воспитывает 5-летнего ребенка. При назначении пособия будут учтены доходы женщины и алименты на ребенка.

Другой пример: женщина разведена, воспитывает ребенка 6 лет, вышла замуж повторно. При назначении выплаты будут учитывать доходы женщины, алименты на ребенка, доходы ее супруга.

12. Учитываются ли бабушки и дедушки в составе семьи?

Доходы и имущество бабушек и дедушек при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не учитываются.

13. Если гражданин ошибся в заявлении, ему необходимо подавать все документы заново?

Новые правила предусматривают возможность дорабатывать заявление. Если гражданин допустил техническую ошибку или описку в заявлении, органы соцзащиты не будут отказывать в назначении выплаты в связи с предоставлением недостоверных сведений, а вернут заявление на доработку. На доработку отводится 5 рабочих дней.

10 дней отводится на то, чтобы гражданин мог донести недостающие сведения, если их нет в государственных информационных системах.

14. Если в семье есть ребенок под опекой, можно ли оформить выплату?

Да, на опекаемого ребенка с 2021 года тоже можно получить выплату на детей от 3 до 7 лет включительно, если он живет в семье. Если прежде ребенок, находящийся под опекой, не учитывался в составе семьи, то теперь среднедушевой доход будут рассчитывать с учетом этого ребенка. Эта норма будет применяться с 1 апреля.

15. Будет ли индексироваться пособие?

В новых правилах закреплено, что в начале каждого года пособие на детей от 3 до 7 лет должны индексироваться в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 апреля, если родитель обратится за пересчетом, пособие должно быть рассчитано с учетом размера прожиточного минимума в 2021 году.

16. Влияет ли гражданство родителей или ребенка на получение выплаты?

Выплата пособия назначается для детей, имеющих гражданство Российской Федерации. Наличие второго гражданства на назначение выплаты не влияет. В случае, если у одного или обоих родителей есть гражданство другого государства, и он проживает и работает не в России, при назначении выплаты необходимо будет предоставить сведения о доходах, полученных за пределами РФ.

17. Что делать, если у получателя пособия поменялись банковские реквизиты?

Если у получателя пособия изменились реквизиты банковского счета, на который поступают средства пособия, то он может подать заявление на портале Госуслуг или в территориальном органе социальной защиты об актуализации реквизитов.

18. Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

Специально для ответов на вопросы по данной выплате будет создан отдельный канал обратной связи. У граждан появится возможность обратиться в свои территориальные органы соцзащиты через единый портал Госуслуг. Воспользовавшись сервисом, семьи получат консультацию и исчерпывающие разъяснения по интересующим вопросам и оформлению назначения выплаты. Запросы граждан также будут анализироваться Минтрудом России для дальнейшего совершенствования правил предоставления выплаты.

19. С какого числа можно подавать заявление, чтобы получить пособие по новым правилам?

С 1 апреля.

20. Когда я получу выплату, назначенную по новым правилам?

В большинстве случаев деньги придут в конце апреля – начале мая.