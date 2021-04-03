Предваряя церемонию, Сергей Меликов поблагодарил председателя АФРОКОМ за оказанное республике внимание. При том, что это не первый регион, с которым подписывается соглашение, глава республики подчеркнул, что отношение к Дагестану особенное. Продолжая, руководитель субъекта отметил, что созданный в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты России АФРОКОМ зарекомендовал себя как серьезный партнер, четко выполняющий поставленные задачи по укреплению всесторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества России со странами Африки.
«Развитие торгово-экономического взаимодействия отвечает нашим общим интересам, помогает улучшить качество жизни людей, решать многие проблемы. Дагестанцы уже давно и весьма успешно работали во многих африканских странах, в основном, конечно, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в энергетическом и нефтегазовом секторах. Однако большая часть такого взаимодействия относится к советской эпохе», – сказал Сергей Меликов.
Признав, что за последние десятилетия ситуация изменилась, руководитель субъекта сообщил, что товарооборот между Дагестаном и странами Африки осуществлялся на уровне хозяйствующих субъектов сторон и в сумме составил более 240 тыс. долларов США. Эти цифры глава региона назвал достаточно скромными с учетом того обстоятельства, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Африканский континент с населением порядка 1,2 млрд человек, по мнению Сергея Меликова, является потенциально интересным рынком сбыта. «Та продукция, производство которой мы сегодня развиваем в Дагестане, по соотношению цены и качества может стать весьма интересной для наших африканских партнеров», – заявил Меликов.
Касаясь перспективных направлений, Сергей Меликов отдельно остановился на некоторых из них: «Например, учитывая заинтересованность ряда стран Африки в обеспечении мониторинга и охраны заповедных зон, мы готовы предложить африканским партнерам самолеты малой авиации, производимые концерном «КЭМЗ». Полагаю, что одним из интересных направлений нашего взаимодействия могут быть поставки пищевой продукции, в первую очередь, мяса птицы, минеральной и столовой воды. Уже ведутся переговоры по линии одного из республиканских предприятий – «Нива Гринхаузис» – по выходу на рынок Кении с предложением постройки теплиц для выращивания цветов. Я думаю, что наших потенциальных африканских партнеров могут заинтересовать товары широкого потребления, текстильная промышленность, обувь и так далее».
Важной сферой сотрудничества Врио Главы РД назвал подготовку кадров, образование. Сейчас в республике обучается немало студентов из Африки, но, уверен руководитель субъекта, помимо высшего образования, африканским партнерам может быть интересно получение среднего специального образования и подготовка людей по рабочим специальностям.
Игорь Морозов со своей стороны согласился с тем, что африканский рынок для России новый, но имеет большие перспективы. «Мы видим, как на севере Африки возникают новые зоны свободной торговли, кластеры. Вместе с тем мы уверены, что те 30 крупных стратегических компаний, которые сегодня работают от России в Африке, не решат главную задачу – увеличение экспортной продукции до 250 млрд долларов, то есть не сырьевой и не энергетической», – сказал Морозов.
С этой задачей, уверен он, может справиться региональная продукция. «Африка – это новое окно возможностей для нас всех, поэтому АФРОКОМ очень тесно работает со всеми регионами. Сегодня в Марокко идет наш фармацевтический кластер. Мы проговариваем сейчас вопрос о российской вакцине от Центра имени Чумакова. Мы хотим, чтобы наш продовольственный сегмент, который конкурентоспособен и по формуле «цена/качество» лучше на порядок, чем европейский, был представлен в этих странах. Я уверен, что Дагестан будет в первой бизнес-миссии, как только откроют границу. АФРОКОМ открывает торговый дом, кроме Марокко, еще и в Уганде, мы ведем проработку также по Джибути. Поэтому вы одними из первых узнаете, какие направления мы уже готовы предложить. Начинаем плотную, плодотворную работу с Дагестаном. Мы готовы всемерно вам помогать. Например, малая авиация интересна сразу двум странам. Я думаю, мы наше 30-летнее отсутствие в Африке постепенно заполним», – заявил Морозов.
После этого состоялась торжественная церемония подписания соглашения.
Планируется, что в его рамках стороны будут способствовать развитию международной экономической интеграции в целях укрепления связей в таких сферах, как: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, охрана окружающей среды, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.
Также будут создаваться условия для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территориях Дагестана и стран Африки, для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Взаимодействие и обмен опытом планируется и в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, размещения и строительства объектов промышленного и гражданского назначения, ЖКХ, благоустройства территории, дорожного хозяйства. Отдельно выделена совместная работа по разработке и реализации программ развития и поддержки предпринимательства. Соглашение будет действовать в течение пяти лет.
Отметим, АФРОКОМ создан для оказания разнопланового содействия в продвижении и защите российских торгово-экономических интересов на рынках Африки. Его членами являются российские компании, ведущие работу в различных странах Африканского континента.