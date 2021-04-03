Дагестан намерен развивать сотрудничество со странами Африки

Сегодня, 2 апреля, подписано Соглашение между Республикой Дагестан и Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ в режиме видеоконференцсвязи скрепили подписями Врио Главы Дагестана Сергей Меликов и член Комитета Совета Федерации ФС России по экономической политике, председатель АФРОКОМ Игорь Морозов.

Предваряя церемонию, Сергей Меликов поблагодарил председателя АФРОКОМ за оказанное республике внимание. При том, что это не первый регион, с которым подписывается соглашение, глава республики подчеркнул, что отношение к Дагестану особенное. Продолжая, руководитель субъекта отметил, что созданный в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты России АФРОКОМ зарекомендовал себя как серьезный партнер, четко выполняющий поставленные задачи по укреплению всесторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества России со странами Африки.

«Развитие торгово-экономического взаимодействия отвечает нашим общим интересам, помогает улучшить качество жизни людей, решать многие проблемы. Дагестанцы уже давно и весьма успешно работали во многих африканских странах, в основном, конечно, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в энергетическом и нефтегазовом секторах. Однако большая часть такого взаимодействия относится к советской эпохе», – сказал Сергей Меликов.

Признав, что за последние десятилетия ситуация изменилась, руководитель субъекта сообщил, что товарооборот между Дагестаном и странами Африки осуществлялся на уровне хозяйствующих субъектов сторон и в сумме составил более 240 тыс. долларов США. Эти цифры глава региона назвал достаточно скромными с учетом того обстоятельства, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Африканский континент с населением порядка 1,2 млрд человек, по мнению Сергея Меликова, является потенциально интересным рынком сбыта. «Та продукция, производство которой мы сегодня развиваем в Дагестане, по соотношению цены и качества может стать весьма интересной для наших африканских партнеров», – заявил Меликов.

Касаясь перспективных направлений, Сергей Меликов отдельно остановился на некоторых из них: «Например, учитывая заинтересованность ряда стран Африки в обеспечении мониторинга и охраны заповедных зон, мы готовы предложить африканским партнерам самолеты малой авиации, производимые концерном «КЭМЗ». Полагаю, что одним из интересных направлений нашего взаимодействия могут быть поставки пищевой продукции, в первую очередь, мяса птицы, минеральной и столовой воды. Уже ведутся переговоры по линии одного из республиканских предприятий – «Нива Гринхаузис» – по выходу на рынок Кении с предложением постройки теплиц для выращивания цветов. Я думаю, что наших потенциальных африканских партнеров могут заинтересовать товары широкого потребления, текстильная промышленность, обувь и так далее».

Важной сферой сотрудничества Врио Главы РД назвал подготовку кадров, образование. Сейчас в республике обучается немало студентов из Африки, но, уверен руководитель субъекта, помимо высшего образования, африканским партнерам может быть интересно получение среднего специального образования и подготовка людей по рабочим специальностям.

Игорь Морозов со своей стороны согласился с тем, что африканский рынок для России новый, но имеет большие перспективы. «Мы видим, как на севере Африки возникают новые зоны свободной торговли, кластеры. Вместе с тем мы уверены, что те 30 крупных стратегических компаний, которые сегодня работают от России в Африке, не решат главную задачу – увеличение экспортной продукции до 250 млрд долларов, то есть не сырьевой и не энергетической», – сказал Морозов.

С этой задачей, уверен он, может справиться региональная продукция. «Африка – это новое окно возможностей для нас всех, поэтому АФРОКОМ очень тесно работает со всеми регионами. Сегодня в Марокко идет наш фармацевтический кластер. Мы проговариваем сейчас вопрос о российской вакцине от Центра имени Чумакова. Мы хотим, чтобы наш продовольственный сегмент, который конкурентоспособен и по формуле «цена/качество» лучше на порядок, чем европейский, был представлен в этих странах. Я уверен, что Дагестан будет в первой бизнес-миссии, как только откроют границу. АФРОКОМ открывает торговый дом, кроме Марокко, еще и в Уганде, мы ведем проработку также по Джибути. Поэтому вы одними из первых узнаете, какие направления мы уже готовы предложить. Начинаем плотную, плодотворную работу с Дагестаном. Мы готовы всемерно вам помогать. Например, малая авиация интересна сразу двум странам. Я думаю, мы наше 30-летнее отсутствие в Африке постепенно заполним», – заявил Морозов.

После этого состоялась торжественная церемония подписания соглашения.

Планируется, что в его рамках стороны будут способствовать развитию международной экономической интеграции в целях укрепления связей в таких сферах, как: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, охрана окружающей среды, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Также будут создаваться условия для расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территориях Дагестана и стран Африки, для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Взаимодействие и обмен опытом планируется и в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, размещения и строительства объектов промышленного и гражданского назначения, ЖКХ, благоустройства территории, дорожного хозяйства. Отдельно выделена совместная работа по разработке и реализации программ развития и поддержки предпринимательства. Соглашение будет действовать в течение пяти лет.

Отметим, АФРОКОМ создан для оказания разнопланового содействия в продвижении и защите российских торгово-экономических интересов на рынках Африки. Его членами являются российские компании, ведущие работу в различных странах Африканского континента.