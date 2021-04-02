Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий – другого быть не может»

Глава республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание, в рамках которого были подняты вопросы опросы переселения людей из непригодных для проживания помещений, сокращения размеров «незавершенки», комплексной застройки территорий, а также строительства и ремонтные работы учебных заведений в Республике Дагестан.

Подчеркивая важность обозначенных вопросов, глава региона сообщил, что утром состоялось заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина по вопросу реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На нем отмечалось, что по ряду направлений ситуация в Дагестане меняется в лучшую сторону и регион в целом выглядит достаточно неплохо среди других субъектов, но, добавил Сергей Меликов, эту работу следует продолжать.

«У нас есть серьезные перспективы, чтобы мы нашли новые «точки роста» и вышли на совершенно новые позиции. Это нужно не для статистики и не для того, чтобы нас оценили на федеральном уровне, а для развития республики. Буквально вчера у Президента России состоялось совещание, на котором обсуждались новые меры поддержки для участников работ в сфере совершенствования строительного комплекса. Прежде всего, для застройщиков. Это новые меры поддержки, связанные со льготным кредитованием, финансовой поддержкой тех организаций, которые стабильно оказывают услуги населению в сфере строительства. Мы должны развивать инфраструктуру городов. Рассчитываем, что серьезные меры поддержки будут определены в вопросах капитального ремонта объектов. Преференции будут и в плане создания инфраструктур. Если эти меры поддержки у нас заработают, у нас будут очень хорошие перспективы. Главной «точкой роста» является принятое Президентом РФ решение о комплексном развитии территорий, что предполагает и строительство объектов, и создание инфраструктуры, и наличие социальных позиций, и оборудование комфортных условий для проезда, проведения различных мероприятий. Только комплексное развитие территорий – другого быть не может. Мы должны формировать комфортную среду и развивать ее дальше, создавая условия и для бизнеса, и для тех, кто будет пользоваться плодами этой работы», – заявил руководитель субъекта.

В продолжение темы Сергей Меликов сообщил, что в строительстве производится порядка 18% ВРП республики, отрасль обеспечивает около 7% налоговых поступлений, в ней трудится порядка 130 тыс. человек.

Ситуация в строительстве, уверен Врио Главы РД, оказывает непосредственное влияние на процессы во многих других отраслях экономики. Было озвучено, что за январь-февраль 2021 года в Дагестане введено жилья общей площадью свыше 105 тыс. квадратных метров. Несмотря на хороший показатель, ощутимых темпов роста с 2010 года, по словам руководителя субъекта, практически не было. Такая же ситуация и в части строительства школ и детсадов. Если в 2015 году было введено школ на 2900 ученических мест, а детсадов на 750, то в 2019 – на 740 и 60, соответственно. Вместе с тем Сергей Меликов подчеркнул, что в период пандемии снижения темпов не наблюдалось.

Говоря о значимости других вопросов повестки, руководитель субъекта отметил, что в регионе были проблемы, связанные с реализацией программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Иначе обстоит дело с реализацией аналогичной программы на 2019-2024 годы. По словам Сергея Меликова, в начале марта текущего года заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о досрочном завершении данной программы. В этой связи глава региона поручил руководителям отраслевых органов власти и муниципалитетов довести до конца данный вопрос до нового года.

Еще одной «унаследованной» проблемой является большое количество многоквартирных домов, построенных с нарушениями земельного и градостроительного законодательства. Таких домов 457, из них 408 – в Махачкале. В этой связи Сергей Меликов поблагодарил ФАУ «РосКапСтрой», которое провело техническое обследование этих объектов. Более того, Дагестан стал пилотным регионом по выработке мер по введению данных домов в хозяйственный оборот.

«Решение проблемы незаконно построенных домов должно закрыть страницу истории, связанную с точечной застройкой в республике», – расставил акценты глава региона. Связывая с этой проблемой и другую – незаконное потребление газа, электричества, воды – Меликов подчеркнул, что и ее следует решить.

«В конце прошлого года были приняты изменения в Градостроительном кодексе РФ, которые предусматривают переход к комплексной застройке территорий, когда строительство жилых зданий происходит одновременно с возведением социальных объектов, созданием необходимых условий для развития инфраструктуры, благоустройством территорий. В рамках этого надо также строить дороги и повышать качество городской среды. В 2021 году нужно исправить ситуацию по всем позициям, а в 2022-м такого и вовсе быть не должно», – нацелил Меликов, обозначив необходимость браться по отдельности за каждый район и комплексно решать вопросы.

В настоящее время планируется посредством региональных нормативно-правовых актов пресечь факты точечной застройки территорий. Соответствующий законопроект уже рассматривался в Народном Собрании РД.

«В результате этой работы заинтересованы не только органы власти и граждане, желающие жить в комфортных условиях, где дома окружены зелеными территориями, имеются места для отдыха, парковки, а социальные объекты находятся в шаговой доступности. В этом должен быть заинтересован и бизнес», – сказал глава региона.

Для строительных организаций будет установлено несколько правил. Поясняя, Сергей Меликов отметил: «Качественное проектирование и строительство в соответствии с комплексным развитием территории, выполнение взятых на себя социальных обязательств перед республикой, создаваемые рабочие места и «чистая» уплата налогов в бюджет».

Комплексное развитие, продолжил глава республики, востребовано не только в городах, такой же подход требуется и в районах, и в сельских поселениях. Строить по такому принципу должны не только дома, но и социальные объекты.

Также Сергей Меликов отметил, что в рамках федеральных и региональных программ на 2021-2023 гг. на территории республики запланировано строительство свыше 70 общеобразовательных организаций, что позволит решить проблему с наличием ветхих и аварийных школ, а также трехсменного режима обучения.

Особое внимание Меликов обратил на то, что зачастую объекты не вводятся вовремя из-за их несоответствия нормам СанПиН. Не умаляя важности обеспечения безопасных и комфортных условий для людей, руководитель субъекта призвал все эти вопросы решать на этапе проектирования, а не после строительства объекта.

Напомнил глава региона и о проводимой работе по сокращению объемов незавершенного строительства. Сергей Меликов выразил надежду на то, что по крупным и актуальным по сей день объектам будет принято решение о завершении их строительства при поддержке федерального центра.

Обращаясь к застройщикам, руководитель субъекта поблагодарил их за активное участие в реализации важных социальных обязательств.

Подытоживая, Сергей Меликов отметил, что все строительные работы должны выполняться качественно, в срок и с применением новых технологий.

Особое внимание руководитель субъекта обратил на объекты, которые построены, но не введены в эксплуатацию из-за различных правовых вопросов. Например, социальные объекты на землях отгонного животноводства. Из-за особенностей статуса данных участков люди не могут использовать эти объекты. В этой связи Сергей Меликов подчеркнул, что необходимо думать о людях, которые проживают на этих территориях.

О ситуации и необходимых мерах для ускоренной реализации в регионе мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках соответствующих программ рассказал Первый вице-премьер республики Батыр Эмеев. По его словам, накопившиеся в строительной отрасли за последние годы проблемы имеют глобальные последствия, решение которых проводится как на региональном, так и федеральном уровне.

Останавливаясь на основных проблемах, Первый зампред проинформировал, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда подразделяется на 2 этапа: программа 2013-2017 гг. и программа 2019-2024 гг.

Говоря о более ранней программе, Эмеев отметил, что за 4 года следовало переселить 3275 семей, но 321 из них до сих пор не расселена. Проблема возникла в связи с тем, что граждане отказываются от переселения по причине отдаленности от места нынешнего проживания и отсутствия необходимой социальной инфраструктуры. Вопрос остается актуальным для 5 городов.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах он доложил, что на сегодняшний день она реализована на 27% – расселены 18 семей из планируемых 77. В продолжение темы Эмеев напомнил, что в соответствии с подписанным соглашением с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досрочном завершении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципалитетам доведена информация о серьезности поставленной задачи, до 15 апреля будет составлен план-график.

Возвращаясь к теме реализации программы 2013-2017 гг., Эмеев отметил, что причина срыва кроется в том, что из перечня программы был исключен 31 многоквартирный дом в г. Махачкале, осталось 429 приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах, что повлекло за собой возврат средств Фонду в размере 338 млн рублей.

«Министерство строительства уже готовит иск по отношению к городу Махачкале по взысканию задолженности. Ввиду отсутствия денежных средств мэрией будут предложены данные квартиры, которые будут переданы в республику в счет погашения долга – данное решение планируется закрепить мировым соглашением по решению суда», – обозначил решение проблемы Батыр Эмеев.

Комментируя, Сергей Меликов подчеркнул, что эти квартиры должны быть в надлежащем состоянии. Их необходимо принять в таком виде, чтобы они были полностью готовы к тому, чтобы в последующем в них были заселены люди с ограниченными возможностями, дети-сироты, участники афганских событий и другие категории, которые годами ждут улучшения жилищных условий. Эти квартиры необходимо комиссионно обследовать до принятия на баланс республики, уверен глава региона. Подытоживая, Сергей Меликов поручил Батыру Эмееву до 1 августа проделать эту работу.

В контексте обсуждения Эмеев добавил, что во избежание такой ситуации в будущем проведена лекция с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ и глав муниципалитетов, в рамках которой объяснили, как по новым стандартам ветхие дома признаются аварийными.

Другой вопрос, затронутый докладчиком, – ход реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«На сегодняшний день 459 лифтов в 161 многоквартирном доме отработали свой нормативный срок службы (25 лет) и подлежат замене, особое внимание уделяется ускоренной замене лифтового оборудования. В этом году республика одной из первых направила заявку в госкорпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ – на предоставление финансовой поддержки на замену лифтового оборудования в объеме 50 млн рублей. Благодаря Вашей поддержке, Сергей Алимович, данная заявка одобрена и нам уже выделили денежные средства. До ноября мы планируем заменить 119 лифтов», – сказал он.

Что касается самовольно возведенных на территории Дагестана многоквартирных домов, Батыр Эмеев сообщил, что утвержден список объектов, право собственности на которые было признано, с целью внедрения их в гражданский оборот. «Таким образом, введённые в гражданский оборот на основании решений судов из списка самостроев 150 исключаем, однако проводим дальнейшую работу по введению их в эксплуатацию путем выполнения рекомендаций, указанных в заключении по каждому дому, подключения инженерных коммуникаций, присвоения адреса, определения управляющих компаний и предоставления сведений в статуправление о введенных жилых квадратных метрах», – отметил докладчик. Вместе с тем часть домов попала в категорию «под снос».

По домам, которые разрешено ввести в гражданский оборот, принимается ряд мер, в том числе процедура присвоения адреса, проверка законности подведения инженерных коммуникаций и так далее.

Далее об исполнении республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда доложили руководители ряда муниципалитетов республики.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев, в частности, сообщил о подписанном с Минстроем РД соглашении и утвержденном плане-графике мероприятий, которые позволят уже сегодня приступить к завершению мероприятий по переселению в рамках этапа, запланированного на 2013-2017 годы. Помимо этого, в Махачкале, по словам градоначальника, совместно с застройщиками ведется работа по кварталам, где расположены ветхие многоквартирные дома, разрабатывается документация по комплексному планированию и застройке этих территорий. В результате там будет возведено новое жилье.

Унцукульский район участвует в программе, рассчитанной на 2019 – 2024 годы, и, как отметил глава района Иса Нурмагомедов, проблем с будущими жильцами новых домов пока не возникает.

Руководители ряда других муниципалитетов отчитались об исполнении данной программы, запланированной на 2013-2017 годы. Так, заместитель мэра Дербента Артур Гамзатов сообщил, что переселение, намеченное на 2015-2016 годы, исполнено на 97%, а планы на 2016-2017 годы выполнены на 90%. Основные претензии людей, не согласившихся на переселение из аварийного жилищного фонда, по словам вице-мэра, касаются возмещения средств за самовольные строения (сараи, гаражи и другие постройки), несогласия с территориальным расположением новых домов, а также планировкой квартир и этажностью. Аналогичные сложности есть и в Дагестанских огнях.

В Избербаше только один владелец аварийного жилья на данный момент отказывается переезжать в новый дом. Мэр города Магомед Исаков сообщил, что с ним проводятся встречи, и до конца года компромисс будет найден. В Кизляре также прорабатываются механизмы решения спорных вопросов, возникающих с некоторыми из семей, подлежащих переселению.

Сергей Меликов в этой связи рекомендовал во избежание озвученных проблем в будущем вести предварительную разъяснительную работу с населением, а также создавать условия для заинтересованности людей к переезду, как, например, оснащая новое место жительства детскими и спортивными площадками, парковками, объектами социальной инфраструктуры в шаговой доступности (парикмахерские, ателье, магазины товаров первой необходимости и т.д.).

В рамках совещания был обсужден вопрос сокращения объемов незавершенного строительства. Докладчиком по нему выступил глава регионального Минэкономразвития Руслан Алиев.

Он отметил, что по состоянию на 1 января 2021 года в годовой финансовой отчетности отражены 1 604 объекта незавершенного строительства на сумму 45,4 млрд рублей.

«В целом, если сравнивать с показателями отчетности на 1 января 2020 года, то тогда было зафиксировано 1354 объекта незавершенного строительства на сумму 41,4 млрд рублей. В течение 2020 года произошел прирост количества объектов – на 250», – проинформировал Руслан Алиев.

В их числе объекты Минстроя, Минприроды, Минэнерго, муниципальных образований.

В части динамики незавершенного строительства докладчиком отмечено, что в отчетность вновь включено 465 объектов с объемом незавершенного строительства 3,8 млрд рублей, исключено 215 объектов с объемом незавершенного строительства 6,4 млрд рублей. При этом в 2020 году возобновлено строительство 401 объекта.

Для сокращения объектов незавершенного строительства, сказал Алиев, необходимо обновление актов их инвентаризации и актуализация ведомственных и муниципальных планов снижения этих объектов.

Также было указано на необходимость продолжения работы по включению объектов незавершенного строительства в государственные программы Российской Федерации.

Комментируя доклад выступающего, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов предупредил о персональной ответственности глав муниципальных образований и органов власти за невыполнение поручений руководства региона. Меликов напомнил, что вопрос снижения объемов незавершенного строительства находится на контроле Счетной Палаты РФ и Минэкономразвития России. В этой связи глава республики поручил, начиная с 1 апреля, осуществлять еженедельный свод и сбор данных о реализации поручений и предоставлять актуальные сведения по линии проводимой работы с объектами «незавершенки».

Отдельным пунктом на совещании значилась презентация программного комплекса «Мониторинг», о котором подробно рассказала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова. Она отметила, что этот комплекс позволяет в режиме реального времени вести мониторинг за состоянием того или иного объекта капитального строительства.

«В нем доступен анализ оперативной отчетной информации о ходе строительства или реконструкции капитальных объектов, объемах финансирования и статусе работ. Такая работа нами уже была проведена в Иркутской области, в Крыму, и она уже показала свою эффективность», – заявила Максимова.

Говоря о возможности сотрудничества с Дагестаном, директор ФАУ «РосКапСтрой» отметила, что учреждение готово актуализировать и обрабатывать все данные об объектах, в том числе и незавершенного строительства.

В рамках озвученного предложения глава республики подчеркнул, что это сотрудничество возможно и должно проводиться в отношении объектов, финансируемых из федерального бюджета, в том числе и проблемных долгостроев. «Речь может идти в том числе и о нашем канализационном коллекторе Махачкала-Каспийск, который является для нас социально важным. Все эти вопросы мы готовы рассматривать в сотрудничестве с вами», – сказал Меликов.

В повестке совещания было и комплексное развитие территорий, а также меры по строительству и реконструкции малокомплектных школ.

На этом вопросе остановился председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов. По его словам, существующие нормы и технические регламенты описывают условия только для строительства отдельно стоящих объектов. При этом комплексная застройка территорий не учитывается правилами землепользования и застройки наших городов. Исключением можно назвать Дербент, поскольку там соответствующая документация разработана.

Характеризуя существующее положение, Гусейнов также отметил, что имеющиеся нормы не позволяют изымать земельные участки под социальные объекты (школы, детские сады) даже при наличии утвержденного проекта планировки. По закону, это возможно только в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

При этом главный архитектор республики рассказал о разработанных предложениях по введению объёмно-пространственного регламента, в рамках которого заданы параметры земельных участков, объемно-пространственные параметры застройки, архитектурно-художественные параметры фасада, параметры первого этажа зданий, выходящего на уличный фронт. Этот регламент детально разработан для всей республики, информация о нём размещена на сайте Комитета по архитектуре.

«Мы предлагаем предоставлять градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство только после утверждения проекта планировки территории (проекта межевания территории) и установки красных линий, определяющих территории общего пользования», – сообщил Гусейнов.

Говоря об основных целях комплексного развития территорий, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД выделил такие аспекты, как формирование архитектурного облика, комфорт застройки, организация современных жилых общественных рекреационных территорий, безопасное и комфортное движение пешеходов и транспорта с учетом маломобильных группам населения.

А вот среди критериев для включения в программу комплексного развития территорий названы следующие: «Это все дома, построенные до 1975 года включительно, деревянные бараки, вне зависимости от этажности, малоэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей включительно, имеющие деревянные перекрытия, панельные 5-этажные, кирпичные 5-этажные с деревянными перекрытиями, многоквартирные дома до 5-ти этажей с общей степенью износа от 60% включительно и выше, а также дома, дефицит сейсмичности которых составляет 2 и более баллов», – пояснил Незир Гусейнов. При этом он подчеркнул, что начинать работу в данном направлении необходимо с создания методических рекомендаций и утверждения нормативных правовых актов в сфере КРТ.

В части решения вопроса малокомплектных общеобразовательных учреждений главный архитектор региона затронул тему формирования новых типов школ. «Тенденции школьной архитектуры не стоят на месте, принципиально меняются и вызовы, и технологические возможности. В связи с этим и был разработан наш проект о создании архитектурной концепции школы, образовательных центров, адекватных уникальным культурным, социальным и природным условиям Дагестана, но с учётом мировых тенденций и вызовов современности», – подчеркнул он.

Комментируя, Сергей Меликов призвал коллег переходить от теории к практике.

«Давайте в этом году реализуем несколько пилотных проектов. И первый – это общеобразовательный и социально-культурный центр для небольшого села, где объединены инфраструктуры: малогабаритная школа, группа детского сада, несколько помещений для дополнительного школьного образования, а также может быть размещён ФАП, небольшое МФЦ, на втором этаже – к примеру, небольшой зал для мероприятий. То есть мы закрываем несколько социальных объектов в рамках одного финансирования», – сказал глава региона и вместе с этим предложил изучить вопрос, связанный с возведением социальных объектов в формате модульного строительства.

«В надёжности этих конструкций я убедился сам, так как Минобороны РФ и другие силовые структуры уже много лет осуществляют строительство новых военных городков в разных климатических зонах. По этому типу Каспийская флотилия построила несколько объектов, которые признаны лучшими в Минобороны РФ. Это экономично, быстро и будет востребовано в Дагестане», – высказал мнение Врио Главы РД.

Генеральный директор ООО «Капитал-Инвест» Магомедали Багандов, чья компания работает на рынке строительства уже более 10 лет, выразил готовность объединиться с наиболее ответственными застройщиками, гарантирующими качество работ, чтобы участвовать в реализации в Дагестане программы комплексной территориальной застройки с учетом социальной нагрузки.

«Я за то, чтобы застройщики зарабатывали, но при этом они должны работать в едином ключе с органами государственной власти и, зарабатывая, создавали соответствующие условия для тех, кто пользуется вашими услугами. Я только ЗА то, чтобы в Дагестане были свои крупные застройщики, которые будут реализовывать вместе с нами крупные проекты, соблюдая все нормы российского законодательства. Это исполнимо. Считаю, что в регионе нужно создавать строительный комплекс в полном объеме. А без крупных строительных компаний это невозможно», – выразил уверенность Сергей Меликов, завершая обсуждение.

Еще одним вопросом, вынесенным на обсуждение, стала работа по внесению информации в Государственную информационную систему «ЖКХ». О ней рассказал врио Главного государственного жилищного инспектора Сергей Касьянов.

По данным Госжилинспекции республики, по состоянию на сегодняшний день поставщиками информации, в числе которых органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и организации, управляющие многоквартирными домами, в ГИС «ЖКХ» размещено 100% сведений о жилищном фонде, официально введенном в эксплуатацию. Сложным положением назвал Касьянов ситуацию в части размещения лицевых счетов, платежных документов, а также индивидуальных и общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. Основная проблема при этом заключается в несовпадении лицевых счетов в базе ресурсоснабжающих организаций с фактическим адресом жилого объекта, размещенных в ГИС «ЖКХ» управляющими организациями и органами местного самоуправления.

«За первый квартал текущего года Госжилинспекцией в отношении поставщиков информации проведено 97 внеплановых проверок, по результатам выдано 124 предписания, за их неисполнение составлено 10 протоколов на общую сумму около 2 млн руб., материалы по которым направлены в мировой суд. Однако мы понимаем, что одними штрафами проблем не решить», – заявил Касьянов.

В этой связи он отметил, что в целях актуализации и синхронизации абонентской базы жилищно-коммунальных услуг на территории региона, размещенных в ГИС «ЖКХ», главам муниципалитетов необходимо провести актуализацию информации в Федеральной Информационной Адресной Системе, а также разместить информацию по многоквартирным домам. Руководители же Управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, гарантирующих поставщиков коммунальных услуг, должны разместить отчеты о проделанной работе за 2020 год по договорам управления; открыть и разместить лицевые счета абонентов, получающих коммунальные услуги, и платежные документы по поставленным услугам.

Со своей стороны Сергей Меликов подчеркнул, что единый платежный документ – это то, что давно необходимо республике. «Это та прозрачность, которая позволит повысить платежеспособность и сократить коррупционную составляющую. Самое главное, что люди будут понимать: за что и сколько они платят. К такой системе надо переходить. Будем пытаться. Давайте дадим возможность дагестанцам поменять условия жизни в республике. Это во многом зависит от нас с вами. Нужно вовремя выполнять те поручения, которые вам отдаются, тогда мы будем в меньшей степени обсуждать накопленные проблемы», – обратился к коллегам руководитель субъекта.