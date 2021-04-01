В столице Дагестана прошла республиканская конференция врачей-офтальмологов

Одна из главных её задач - повышение квалификации врачей-офтальмологов и дальнейшее улучшение работы службы в регионе. Участие в конференции приняли врачи-офтальмологи из разных городов и районов республики.

С основным докладом выступила главный врач Республиканской офтальмологической больницы Лариса Гафурова, которая рассказала об итогах работы службы за 2020-й год.

По ее словам, пандемия коронавируса в минувшем году наложила отпечаток на работу всех специалистов, в том числе и офтальмологов, которые так же были на передовой в борьбе с COVID-19.

Всего за сутки медучреждение было перепрофилировано под ковидный госпиталь. И в таком режиме врачи-офтальмологи проработали с 25 апреля по 1 июня 2020г. За это время удалось вылечить 274 пациента, из них 209 с диагнозом коронавирусная инфекция, вызванная вирусом СOVID-19. Благодаря стараниям сотрудников РОБ, коллегам из ДГМУ и других республиканских медучреждений, в РОБ удалось избежать смертности.

В минувшем году снизился показатель заболеваемости глазными болезнями, что связано с парализацией выявляемости глазной патологии в условиях эпидобстановки. Однако, несмотря на это, количество людей с патологиями органов зрения в Дагестане в 1,5 больше, чем в целом по стране и в 1,3 раза больше, чем в СКФО.

При этом чаще всего выявлялись аномалии рефракции, более трети из которых составила миопия - 34,1%. При этом сохранилась тенденция повышения выявляемости миопии слабой степени, что говорит о хорошем качестве профосмотров детей и своевременном выявлении близорукости. На 2 месте - воспалительные заболевания переднего отрезка глазного яблока, на 3-м – катаракта, на 4-м – глаукома, на 5-м – тяжелые травмы органа зрения.

В 2020-м снизился показатель заболеваемости близорукостью среди детей. Сейчас он почти в 2,5 раза ниже российских показателей, и в 1,5 раза ниже, чем по СКФО.

В РОБ в минувшем году значительно повысилось качество диагностической и лечебной помощи населению, которая поднялась на более высокий уровень. И это, прежде всего, связано с тем, что больница постоянно оснащается современным диагностическим и хирургическим оборудованием – это факомашины последнего поколения; операционные микроскопы; В-скан,позволяющий проводить УЗИ глаза с высокой точностью; бесконтактный когерентный биометр «ИОЛ-мастер 700», автокераторефрактометры и широкое применение различного вида дренажей при хирургии глаукомы; интравитреальные введения ингибиторов ангиогенеза при заболеваниях сетчатки (ДР, тромбоз, ЦВС, ВМД).

Увеличилось количество ФЭК и интравитреальных введений ингибиторов ангиогенеза, за счет широкого внедрения в больнице этих видов операций.

Так же участники конференции говорили о состоянии глаукомной службы Дагестана; провели анализ эффективности совместной работы окулистов республики с эндокринологами, кардиологами и акушер-гинекологами региона; обсудили современную тактику лечения язв роговицы; затронули современные подходы к дренажной хирургии глаукомы и др.

В рамках конференции были затронуты актуальные проблемы в области офтальмологии, решение которых запланировано уже на этот год.