Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня, 31 марта, встретился с Уполномоченным по правам человека в РД Джамалом Алиевым, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Мурадом Далгатовым и Уполномоченным по правам ребенка в РД Мариной Ежовой.

Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

Поприветствовав их, глава региона отметил, что это первая встреча в таком формате и выразил готовность активно взаимодействовать с омбудсменами.

Как отметил Врио Главы РД, деятельность уполномоченных в республике их руководством на федеральном уровне оценивается достаточно высоко.

«Сегодня нам нужно выстроить дальнейшую работу. Этому способствует несколько задач. В первую очередь разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития Дагестана. Она предусматривает развитие в два этапа: первый – до 2024 года, второй – до 2030. Мы планируем увязать Стратегию с реализацией нацпроектов. В этом отношении будут некоторые посылы, которые, прежде всего, будут касаться работы предпринимательского сообщества и социальной сферы. У нас сегодня три нацпроекта, которые непосредственно касаются детей – «Демография», «Образование» и «Здравоохранение», – сказал руководитель республики, добавив, что заинтересован в получении обратной связи.

В рамках обсуждения были затронуты наиболее волнующие дагестанцев проблемы, требующие усиления внимания со стороны органов власти. Сергей Меликов призвал омбудсменов внимательно относиться к вопросам, касающимся обеспечения и защиты прав и свобод жителей республики.