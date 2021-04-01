Минтруда Дагестана выделит 50 тысяч рублей работодателю за трудоустройство безработного

Министерство труда и социального развития Дагестана выделит субсидию любому работодателю, который примет в штат безработного гражданина, зарегистрированного в центре занятости населения. Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей.

Работодатели могут обращаться за субсидией по найму дистанционно. Необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, работодателю необходимо направить заявление в Фонд социального страхования через государственную информационную систему с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.

Напомним, что данные правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.21 № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».