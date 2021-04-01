Работодатели могут обращаться за субсидией по найму дистанционно. Необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, работодателю необходимо направить заявление в Фонд социального страхования через государственную информационную систему с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.
Напомним, что данные правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.21 № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».