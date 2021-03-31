Реформа значительно сократила численность госаппарата России

О самом масштабном сокращении последних лет в интервью «Известиям» рассказал Дмитрий Григоренко - вице-премьер, руководитель аппарата правительства России.

Напомним, в конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата, согласно которой до 1 апреля 2021 года сократится численность госслужащих в России.



Григоренко напомнил, что система работы госаппарата не менялась десятилетиями, а долгие бюрократические согласования привели к серьезным системным проблемам: «Модель госуправления оказалась абсолютно не адаптивной, не отвечающей современным реалиям и новым задачам. Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки», - отметил вице-премьер. Таким образом, реформа должна привести к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, что позволит повысить оперативность и качество выполняемых задач. По данным руководителя госаппарата, на сегодняшний день его численность сократилась на 10%. Это 66 структурных подразделений и 33 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств, а также штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности. Вместе с тем, сокращениям подверглись и госслужащие Дагестана. Врио Главы республики Сергей Меликов произвел изменения в структуре АГиП РД. Согласно новому указу, количество первых заместителей сокращено, и у руководителя ведомства остался один первый заместитель. Также Меликов объединил два управления – по внутренней политике и по вопросам местного самоуправления. Упразднены институт полномочных представителей главы республики в территориальных округах и служба протокола АГиП РД. Вместо этого создано управление по обеспечению деятельности Госсекретаря республики. Важнейший элемент успеха, считает вице-премьер России, — это стремление к постоянному развитию. По его словам, в госаппарате будут анализировать внедрение цифровизации в систему работы и переводить в онлайн-формат многие ведомственные процессы, уделяя особое внимание контрольно-надзорным функциям. «Суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно», - подчеркнул в интервью Дмитрий Григоренко.