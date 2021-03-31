Эпилепсию в Дагестане стали лечить «по-особенному»

В отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы обратилась жительница Левашинского района с фармакорезистентной формой эпилепсии. Эта форма эпилепсии, при которой больному медикаментозное лечение не помогает. Такая болезнь приводит к тяжелым осложнениям, связанным с ухудшением психологического состояния человека, к регулярным бесконтрольным приступам, которые приводят к развитию психоза и травмированию человека во время падения.

Так было и с обратившейся за помощью пациенткой. Ей всего 25 лет, 17 из них она боролась с болезнью. В 2017 году она перенесла операцию в Москве. Тогда медикам удалось добиться улучшения состояния девушки. Однако спустя время приступы эпилепсии стали ежедневными.

На помощь девушке пришла бригада специалистов под руководством академика РАН, главного научного сотрудника отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Владимира Крылова. Она провела пациентке костно-пластическую трепанацию черепа с последующим удалением части височной доли головного мозга.

«В головном мозге человека имеются участки, удаление которых никак не влияет на состояние человека, - рассказывает заведующий отделением нейрохирургии РКБ Шамиль Садиков. - Височная доля имеет верхнюю (функционально активную), а также среднюю и нижнюю височные извилины, которые функционально неактивны, но именно они провоцировали появление судорог. Именно их мы и удалили, тем самым, устранив источник приступов эпилепсии».

Работу специалисты проделали с ювелирной точностью. В итоге операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо. Теперь для нее приступы эпилепсии остались в прошлом.

«Методика таких операций в России отработана, - рассказал главный внештатный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов. - Их успешно проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия проведения таких операций в регионах. В СКФО их планируют проводить на постоянной основе на базе отделений неврологии и нейрохирургии Республиканской клинической больницы Дагестана».

По данным специалистов, именно в Дагестане большое число пациентов с фармакорезистентной формой эпилепсии. И для них единственное спасение от недуга – оперативное вмешательство. Ранее для его проведения больным приходилось выезжать в федеральные центры, теперь в этом нет необходимости. Их успешно начали проводить в РКБ. Ведь в медучреждении для этого есть все необходимое: и высокопрофессиональные специалисты, и современное оборудование. В планах – активнее развивать это направление нейрохирургии и помочь как можно большему числу пациентов.