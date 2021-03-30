Санкт-Петербург и Махачкалу свяжет новый авиарейс компании «Россия»

В махачкалинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Санкт-Петербурга.

Это первый рейс авиакомпании из Северной столицы. Рейс встречала официальная делегация, в составе которой вошли врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов, директор АО «Аэропорт Махачкала Пирмагомедов Арсен, куратора проекта ОНФ «Путешествием по России» Денис Полунчуков, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и другие.

На начальном этапе рейсы выполняются четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В конце апреля частота полетов увеличится за счет еще одного рейса по субботам. В мае вылеты «России» по этому направлению станут ежедневными. Первый рейс показал большую востребованность данного направления у жителей Дагестана. Несмотря на нерабочий день, экономический класс по направлению из Махачкалы был заполнен на 96%.

Комментируя событие, руководитель Минтуризма РД Расул Ибрагимов отметил, что открытие рейса является знаковым событием для сотрудничества между Санкт-Петербургом и Дагестаном.

«Запуск нового авиарейса позволит жителям Дагестана и Северной столицы нашей страны лучше познакомиться с удивительными достопримечательностями, с историей, культурой, традициями наших регионов. Самое главное – это событие будет способствовать развитию внутреннего туризма. По итогам 2020 года Дагестан постели более 840 тыс. человек. В 2021 ожидается рост приезжающих туристов на 20-30% и по итогам года может превысить миллион человек. Желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как услугами крупных федеральных туроператоров, так и обратиться к любому из 62 региональных туроператоров», - врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов.

«Как один из крупнейших авиаперевозчиков России и авторитетных авиационных игроков на туристическом рынке авиакомпания старается открывать новые маршруты для жителей нашей огромной страны. Авиакомпания «Россия» перевозчик - для активных предпринимателей и путешественников, предлагающая услуги по доступным ценам в бизнес и экономическом классе. Загрузка первых рейсов доказывает востребованность этого межрегионального рейса», - сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Запуск авиакомпанией «Россия» прямого рейса между Махачкалой и Санкт-Петербургом – хорошая новость для жителей Республики Дагестан и всего Северо-Запада России, – прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – Мы надеемся, что петербуржцы не преминут воспользоваться новым прямым рейсом, а для жителей Дагестана это отличная возможность побывать в Петербурге и найти тысячу причин, чтобы возвращаться сюда снова и снова».

«В Дагестане ведётся планомерная работа по привлечению туристического потока, что аэропорт Махачкалы является парадными воротами республики. Рады приветствовать авиакомпанию «Россия» на ее новом направлении: Санкт- Петербург-Махачкала. Сегодняшний рейс доказал своевременность его открытия и востребованность этого направления, так как загрузка более 90% на прилёт и вылет», - говорит генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала Пирмагомедов Арсен

Кроме того, представитель компании Сергей Стариков и куратора проекта ОНФ «Путешествием по России» Денис Полунчуков анонсировали совместный конкурс, в рамках которого самолетов авиакомпании будет назван в честь одного из городов Дагестана.