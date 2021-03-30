Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых

Под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова 29 марта состоялось очередное заседание Антинаркотической комиссии в РД. Ключевым стал вопрос повышения эффективности контроля за деятельностью негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.

Подчеркивая важность темы, Сергей Меликов сообщил, что на учете в Республиканском наркодиспансере состоят свыше 6,8 тыс. человек. Привел глава региона и другие цифры, свидетельствующие о непростом положении дел в обсуждаемой сфере. Было озвучено, что показатель распространенности наркомании – 132 человека на 100 тысяч населения. В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств в 2020 году зарегистрировано 2,7 тыс. преступлений, из которых свыше 800 тяжких и особо тяжких.

Такая ситуация, выразил уверенность руководитель республики, требует, кроме организации активной профилактической работы, и решения вопросов медицинского лечения наркобольных, а также их социальной реабилитации и ресоциализации. С этой целью в республике функционируют республиканский наркодиспансер со стационаром на 75 коек, Кизлярский межрайонный наркологический диспансер со стационаром на 40 коек, и на базе центральной городской больницы г. Дербента развернуты 7 коек дневного пребывания для лечения больных.

Кроме того, для оказания первичной помощи наркологические кабинеты функционируют в 53 медицинских организациях городов и районов республики. Вместе с тем, сообщил Сергей Меликов, строительство начатого в 2012 году Наркологического центра для медицинской реабилитации больных наркоманией до сих пор не завершено. Также нет государственных учреждений, осуществляющих функции социальной реабилитации и ресоциализации наркобольных после их медицинского лечения.

Для исправления сложившейся ситуации руководитель субъекта дал поручение: «Правительству РД необходимо проработать вопрос создания специализированного республиканского центра для социальной реабилитации и ресоциализации наших наркобольных, в том числе путем перепрофилирования одного из действующих социальных учреждений другой направленности».

Продолжая, глава региона констатировал, что в Дагестане функционируют более 50 негосударственных организаций, осуществляющих подобные услуги. В этой связи МВД по РД с соответствующими службами в ноябре – декабре прошлого года было проверено 20 организаций, расположенных на территории городов Махачкала, Каспийск и Хасавюрт, в которых на момент проверки находилось более 300 человек. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей оказываются во всех организациях на платной основе, хотя все проверенные организации формально являются благотворительными фондами.

Раскрывая результаты проведенных проверок, Сергей Меликов сообщил, что выявлены характерные для всех центров недостатки в организации работы. Это несоблюдение законодательства в области пожарной безопасности, несоответствие организации работы санитарно-эпидемиологическим требованиям. Тем не менее, эти негосударственные организации востребованы. В этой связи Врио Главы РД подчеркнул, что нужно, чтобы «проверки проводились не ради проверок, а имели конечной целью привести их работу в соответствие федеральному законодательству и создать необходимые условия для содержания больных».

«После проверок эти реабилитационные центры должны чувствовать государственную поддержку в вопросах устранения выявляемых замечаний, а не закрываться от безвыходности перед проверяющими ведомствами. А те, которые злостно и систематически нарушают требования, должны закрываться, а их руководители – нести ответственность», – заявил глава региона.

Подробно о данной работе рассказал замминистра труда и социального развития республики Зураб Багомедов. По его словам, ведомством была проведена рабочая встреча с руководителями негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача. В ее рамках были обсуждены три основных направления работы.

«В республике ежегодно оказывается финансовая поддержка в форме субсидий на реализацию социально значимых программ социально ориентированным некоммерческим организациям, одним из приоритетных направлений которых является социальная реабилитация и абилитация лиц, получивших медицинскую помощь и полностью отказавшихся от употребления наркотиков. В текущем году объем финансирования на поддержку увеличен почти в 3 раза», – заявил докладчик.

Вторым направлением он назвал профилактику наркомании среди детей и подростков. С этой целью в системе Минтруда функционируют 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в крупных городах региона, Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Махачкале, а также отделения социального обслуживания семьи и детей при комплексных центрах социального обслуживания населения, которые ежегодно обслуживают около 17 тыс. детей и подростков. Одновременно проводятся профилактические беседы с родителями о родительских обязанностях по воспитанию и содержанию детей, о недопущении жестокого обращения с детьми, о последствиях употребления спиртных напитков.

«Третье направление – организация профессиональной ориентации и содействие трудоустройству граждан. В прошлом году эта работа охватила более 50 тыс. человек. На учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних состоят 711 человек, признанных находящимися в социально опасном положении. В результате проведенной адресной работы в прошлом году 106 из них обратились в центры занятости населения за оказанием государственных услуг в сфере занятости. Из числа обратившихся трудоустроен 31 человек. Кроме того, в прошлом году трудоустроено на временные работы около 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году будет проводиться аналогичная работа», – добавил замминистра.

В продолжение темы выступил председатель правления некоммерческих организаций «Международная ассоциация Кавказ» Расим Алиханов. Основной миссией объединения, по его словам, является противодействие наркомании и возврат к нормальной жизни лиц с аддиктивным поведением, пропаганда активного и здорового образа жизни, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Мы считаем, что основной уклон нужно делать на работу с родителями, учителями и социальными педагогами. Положительный опыт в этом направлении у нас имеется. В состав ассоциации на сегодняшний день входит 11 реабилитационных центров, в которых имеются и бюджетные места», – проинформировал он. Также Алиханов отметил, что ассоциация организует спортивные соревнования среди лиц, выздоравливающих от химической зависимости, чемпионат по футболу, Спортивно-терапевтический лагерь. Кроме того, проводятся круглые столы, курсы обучения и другие профилактические мероприятия.

Затем с докладом о наркоситуации в республике за прошлый год выступил министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов. По его информации, за два месяца в текущем году было изъято из незаконного оборота 60 кг наркотических средств, тогда как за аналогичный период предыдущего года было лишь 17 кг.

Далее министр остановился на результатах проверки организаций, которые занимаются реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача. Проверки проводились с привлечением заинтересованных министерств и ведомств: «Во всех проверенных объектах медицинская помощь не оказывается, медицинская реабилитация не проводится, отсутствуют стандарты оказания услуг в сфере реабилитационной деятельности, критерии оценки качества и нормативные документы по реабилитации наркозависимых в негосударственных учреждениях».

Абдурашид Магомедов добавил, что многие из этих организаций нарушают законодательство в пожарной, налоговой, эпидемиологической и других сферах. Ряд организаций после проверок прекратил деятельность.

«В проверенных организациях не оказалось лиц, находившихся в розыске и насильно удерживаемых. Не оказалось там и запрещенных веществ. Лица, проходящие социальную реабилитацию, и персонал организаций были проверены по оперативно-справочному учету МВД», – заявил министр.

Затем Врио Главы РД ознакомил участников заседания с результатами опроса, посвященного изучению проблемы наркомании, который проводился анонимно.

Средний возраст респондента составил 32 года, а общий диапазон был с 26 до 38 лет, почти половина из них имеет высшее образование. В своей самооценке уровня материальной обеспеченности каждый тринадцатый респондент указал, что его семья высокообеспечена, каждый второй указал на принадлежность семьи к среднеобеспеченным, а только лишь 2,2% отнесли себя к «ниже, чем среднеобеспеченным». На основании объединенных данных, представленных в анкете у каждого второго опрошенного, – а из них половина женщины, – есть вредные привычки.

«Ответы респондентов на вопрос о понимании ими наиболее острых проблем, требующих решения, распределились так: качество дорог – 46%; нехватка жилья – 25%; алкоголизм – 11%; наркомания – 1,5%. Мы видим, что наркомания не воспринимается населением как социальная проблема, впрочем, как и преступность, которую отметили 0,2%», – пояснил глава региона. Продолжая, Сергей Меликов сообщил, что почти половина опрошенных дагестанцев считает, что в населенном пункте, где они живут, недостаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время. Отвечая на вопрос «Что нужно для того, чтобы интересно проводить свободное время»? почти треть респондентов указала новые спортивные клубы или спортивные площадки, другая треть опрошенных отметила, что им явно не хватает в населенном пункте новых парков, зеленых территорий. «Две трети опрошенного населения хочет заниматься спортом, причем не обязательно для этого иметь крупные фитнес-центры, просто нужно создать условия», – прокомментировал этот пункт руководитель региона.

Сергей Меликов также констатировал, что около трети респондентов считает, что проблема наркомании в их населенном пункте «распространена, не больше, чем везде». «Анализ первоначальных ответов опрошенных позволяет говорить о том, что наиболее популярной причиной распространения наркомании в последнее время респонденты считают «неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие» а также «моральную деградацию общества, вседозволенность», – сказал Сергей Меликов.

В рамках заседания был утвержден доклад «О наркоситуации в Республике Дагестан за 2020 год», в котором отражены основные данные проведенного в минувшем году мониторинга. В частности, обобщена и проанализирована информация органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, включены результаты социологических исследований.

Доклад состоит из анализа уровня и структуры незаконного потребления наркотиков, оценки состояния и доступности наркологической медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей, оказания социальных услуг лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, и их ресоциализации; анализа, оценки и динамики результатов деятельности в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также дается общая оценка состояния наркоситуации в регионе и краткосрочный прогноз ее развития. Обозначены основные управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации в Дагестане.

На утверждение Комиссии была также представлена государственная программа РД «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в Республике Дагестан» на 2021-2025 годы».

С информацией по этой теме выступила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева. По ее словам, анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в республике показал, что распространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться достаточно острой проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потенциала.

В разрезе муниципальных образований наиболее высокий уровень наркотизации наблюдается в таких городах республики, как Махачкала, Кизляр, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, а также в Кизлярском, Дербентском, Тарумовском, Сулейман-Стальском районах.

В 2020 году на наркологический учет поставлено 955 человек, в 2019 их было 1027.

В целях продолжения активного и наступательного противодействия распространению в республике наркомании и была разработана Минздравом РД вышеназванная Программа, которая в настоящее время находится на утверждении в Правительстве региона.

Общая сумма ее финансирования – 280 млн руб. Для решения поставленных задач в рамках настоящей Государственной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм: «Профилактика распространения наркомании и связанных с нею правонарушений в Республике Дагестан» и «Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Республике Дагестан».

Конечной целью данной Программы является повышение уровня здоровья населения, укрепление кадрового потенциала, внедрение передовых методик, позволяющих выявлять недуг на ранних стадиях, когда помощь своевременна и наиболее эффективна, совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым и проведение других профилактических мероприятий. В результате реализации Программы планируется добиться снижения общей заболеваемости населения республики наркоманией.

Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев от имени дагестанских общественников обратил внимание разработчиков Программы на профилактическую составляющую: она, по мнению Хамзаева, должна быть более весомой, так как имеет важнейшее значение в вопросе борьбы с наркоманией. Отдельно остановился общественник на работе специализированных реабилитационных центров. Султан Хамзаев предложил внедрить систему сертификации, чтобы выстроить деятельность центров в рамках установленных стандартов. При этом, изучив их работу, выделить максимально эффективные и поддерживать их на государственном уровне.

Резюмируя обсуждение, глава региона согласился, что Программа действительно была доработана, однако все еще требует корректировки с участием Правительства республики и общественных организаций. «В конечном итоге мы должны получить программу, по которой будем пошагово работать, чтобы для начала добиться не распространения этого зла на территории Дагестана», – сказал Меликов и дал поручение завершить разработку Программы в месячный срок. «Затем мы должны ее принять со всеми уточнениями так, чтобы не было формализма в подходе», – нацелил Врио Главы Дагестана.

Комментируя инициативу по функционированию реабилитационных центров, руководитель республики поручил Минтруду РД провести проверку всех имеющихся в Дагестане учреждений данного типа и совместно с профильными ведомствами проработать вопрос, определив критерии их деятельности.

«Нам нужно контролировать соблюдение правил, которые должны включать в себя требования Роспотребнадзора, МЧС – то есть то, что будет обеспечивать безопасность находящихся в этих центрах людей. Ну и конечно, критерии подбора специалистов», – пояснил Меликов.

Министру здравоохранения республики было поручено изучить возможность открытия на базе имеющихся медучреждений дополнительных коечных мест для реабилитации наркозависимых по всему региону.