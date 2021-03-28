Единственный в СКФО нейрохирургический центр по лечению эпилепсии будет развернут в Махачкале

В Махачкале будет развернут нейрохирургический центр для лечения пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии со всего СКФО.

Вопросы организации этого «пилотного проекта» обсудили на встрече врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой с делегацией ведущих нейрохирургов страны под руководством главного внештатного нейрохирурга Минздрава РФ, завкафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А.И.Евдокимова Владимира Крылова. Как отметили гости, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала республики, которые работают в содружестве с федеральными специалистами, позволило выбрать местом дислокации центра оперативной помощи больным эпилепсией именно Дагестан.

Символично, что дата встречи совпала с Международным днём эпилепсии - «фиолетовый день» - который отмечается 26 марта. Новый центр будет организован на базе двух крупных стационаров - Республиканская клиническая больница и Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи. Одним из первых шагов здесь будет проводиться многодневный видео и ЭЭГ-мониторинг для наиболее точной диагностики форм эпилепсии. Кроме того, в Махачкале будет базироваться и главный на Северном Кавказе центр помощи пациентам с опухолями головного мозга.

«Целью нашего визита является участие нейрохирургов и неврологов в пилотном проекте по организации хирургической помощи пациентам с так называемыми формами фармакорезистентной эпилепсии. Второе - содействие в работе региональному сосудистому центру. И третья задача - участие федеральных нейрохирургов в реализации пилотного проекта по онкологиченской помощи пациентам на Северном Кавказе. Мы вообще хотим, чтобы республиканская больница, отделение нейрохирургии, вся неврологическая служба являлась одним из центров оказания помощи на Северном Кавказе пациентам с эпилепсией. Здесь достаточно подготовленные кадры, хорошо оснащенные операционные и диагностическая база, которые могут решать эти задачи» - отметил Владимир Крылов.

Врио министра поблагодарила гостей за помощь, ведущие нейрохирурги дважды в месяц посещают республику и работают вместе с дагестанскими врачами. Многие технологии, в том числе операции на аневризмах сосудов мозга и др., наши доктора уже могут выполнять самостоятельно, без помощи из-вне.

Татьяна Беляева подняла вопрос усиления и детской нейрохирургической помощи. Данное обращение будет передано в Минздрав России.

«Мы благодарны за реализацию данного пилотного проекта здесь, в республике Дагестан. Вместе с вами постараемся сделать все, чтобы он действительно стал уже не пилотным, а активно тиражируемым по стране. У нас сейчас заметно усилена материально-техническая база - современное оборудование, включая УЗИ, МРТ, ПЭТКТ, линейные ускорители, в онкоцентре закуплено оборудование для считывания гистологических препаратов, налажена связь с институтом имени Герцена и другими НИИ. Очень важное направление - лечение опухолей головного мозга, здесь нужно будет готовить и морфологов, работающих в связке с нейрохирургами. Сейчас нам нужно как можно активнее использовать возможности телемедицинского консультирования - это повысит и доверие пациентов, и поможет росту профессионализма наших специалистов» - обозначила Татьяна Беляева.

Сегодня в РКБ впервые в Дагестане будет проведена уникальная операция пациентке с эпилепсией, не поддающейся медикаментозному лечению. А осенью в Махачкале запланировано проведение крупной конференции нейрохирургов Северо-Кавказского федерального округа. Решение сделать это именно в Дагестане, по признанию гостей, было принято единогласно, в связи с большим опытом успешной работы с местными докторами.

Работа по «пилотному проекту» будет насыщенной, включая не только организационные мероприятия, но и консилиумы, консультации, совместные оперативные вмешательства и мастер-классы.