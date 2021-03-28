Подвиг Керимова Наримана Мирзакеримовича ценою жизни

«Все произошло очень быстро. Керимов поднял левую руку, подавая бойцам сигнал “Внимание!”. Он схватил за плечо находившегося впереди и сделал “рокировку”, пытаясь укрыть его от огня. Метнувшийся из сена боевик сначала полоснул из “калаша” по полковнику, попав в него. Но Керимов продолжал бой вместе со своими солдатами, им удалось уничтожить боевиков», – описываются события того дня в журнале «На боевом посту». Ранение оказалось настолько тяжелым, что после проведенной в местной больнице операции его доставили сначала в Махачкалу, а позднее – в реанимационное отделение медсанчасти города Грозного. Затем офицера эвакуировали в Главный военный клинический госпиталь Внутренних войск МВД России (г. Балашиха Московской области). Врачи долго боролись за жизнь полковника, однако спасти его не удалось. Не стало Наримана Керимова 5 сентября 2012 года. За проявленные при исполнении служебного долга отвагу и храбрость полковник Нариман Керимов был удостоен ордена Мужества (посмертно). Нариман Керимов родился 15 февраля 1970 года в селе Юхари-Захит Хивского района Республики Дагестан. В 1976 году он пошел в подготовительный класс восьмилетней школы селения Юхари-Захит. Окончил школу в селении Захит в 1987 году. До призыва в ряды Советской армии он работал в совхозе «Сенгеровский» Хивского района республики. В 1988 году был призван в ряды Советской армии, служил в городе Баку. После демобилизации поступил во Владикавказское военное училище внутренних войск. Успешно окончив данное учреждение, он отправился служить в город Березники Пермского края. После двух лет службы там его направили для прохождения дальнейшей службы в Чеченскую Республику. С 1995 года принимал активное участие в первой и во второй чеченских военных кампаниях. После окончания чеченских событий Керимова отправили служить в Махачкалу на должность начальника штаба – заместителя начальника Главного Разведывательного Оперативного Управления Внутренних Войск МВД России по Республике Дагестан.

В 1995 году он женился на Нариме Абдурагимовне, которая родила ему сына и дочь. «Он никогда не мог сидеть на месте, постоянно должен был все контролировать, держать на чеку. И тот день не стал исключением. Нариман очень любил свою работу, у него практически не было выходных», – вспоминает Нарима. Среди военных служащих его называли трудоголиком, он отличался своей принципиальностью и ответственностью. «Мы его называли “трудоголик”, отличался своей ответственностью, принципиальностью, всегда любое поручение выполнял безоговорочно. Все восхищались его памятью, любые распоряжения, поручения начальников он мог цитировать наизусть. К нему часто обращались за помощью и советом, он никогда не отказывал», – вспоминает службу с Нариманом начальник отделения Управления Росгвардии РФ по Дагестану Сейфудин Гамидов.

Керимов Нариман Мирзакеримович был награжден медалями Суворова, Жукова, «За ратную доблесть», «За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе», награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» и многими другими наградами.