Обсуждены вопросы развития АПК Хунзахского района

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 26 марта, провел расширенное совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Хунзахского района и проблемам землепользования. Мероприятие прошло на базе Национальной библиотеки в Махачкале.

Хунзахский район, как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, является аграрным районом республики, сельское хозяйство здесь всегда было основной сферой деятельности экономики . В данной отрасли занято около 20 тысяч человек или более 60 % населения.

«Для жителей Хунзахского района, как и для многих горных районов, основной деятельностью было и остается животноводство. Здесь сосредоточено 25 тыс. голов крупного рогатого скота, 250 тыс. голов овец и коз. Овцеводы Хунзахского района принимают активное участие и занимают призовые места на ежегодных всероссийских выставках племенных животных. Это радует, но нельзя останавливаться на достигнутом », - отметил он.

Говоря о помощи, оказываемой сельхозорганизациям района, Абдулмуслимов сообщил, что в прошлом году хозяйства Хунзаского района по линии Минсельхозпрода РД получили около 102 млн рублей государственной поддержки.

«Это небольшая сумма, поэтому я призываю Вас по активнее работать по всем направлениям господдержки, подавать своевременно документы на получение субсидий, участвовать в грантовых конкурсах, в том числе по поддержке начинающих фермеров, развития семейной животноводческой фермы, развития СПоК », - сказал, обращаясь к аграриям района, вице-премьер.

В ходе обсуждения было отмечено, что за последние годы в районе построен ряд социальных объектов в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Так, год назад на землях отгонного животноводства в Бабаюртовском районе был открыта Новотанусинская школа на 100 ученических мест, проведен газопровод в с. Батлаич , Арани , Цада , построены ФАПы в селах Хачта, Оркачи, Буцра, Орота.

Далее о проблемных вопросах рассказал глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев. Он обратил внимание на случаи перераспределения земель отгонного животноводства или предоставления их в субаренду без согласования с Минимуществом РД. Это, как пояснил Задиев, является нарушением законодательства.

В рамках совещания руководителям хозяйств рассказали о мерах поддержки, которые сегодня предоставляет государство. Среди проблемных был затронут вопрос о состоянии скотопрогонных трасс, многие участки которых стали непригодными.

Заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Хабиб Джанаев рассказал о порядке пользования землями отгонного животноводства и ответственности землепользователей за их эффективное и целевое использование.

С разъяснениями относительно порядка создания СПоК и преимуществах данной формы организации перед активом Хунзахского района выступили заместители министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и Хирамагомед Муртазалиев.

На совещании сельхозтоваропроизволителями района также поднимались вопросы относительно орошения земель. Заместитель директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Бигиш Чаниев прокомментировал, что не всеми пользователями заключены договора о подаче воды и рекомендовал заключить их до начала поливного сезона.