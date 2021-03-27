ЗАМАНА - В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой

В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой

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27 марта, 2021. Суббота 00:51
В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой

В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в школах, расположенных в селах и малых городах. Перечень подписал 25 марта вице-премьер республики Нюсрет Омаров.

В Дагестане утвержден перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой
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В документе говорится, что в регионе 1201 школа расположена в селе или малом городе, из них 505 школ – малокомплектные. Потребность в модернизации спортивной инфраструктуры имеют 283 школы. Из-за ветхости зданий и отсутствия спортзалов возникают сложности при использовании современного оборудования, в том числе и спортивного.

Одна из приоритетных задач – сделать занятия спортом массовыми. Цель – развитие школьного спорта и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.

В рамках реализации мероприятий перечня в срок до 31 декабря 2023 года планируется создать условия для занятия физкультурой в 240 школах, расположенных в селах и малых городах. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 196184,31 рубля. При этом в 45 школах планируется отремонтировать спортзалы, а 195 школ оснастить спортинвентарем и оборудованием или уличными спортплощадками.

В 2021 году капитальный ремонт будет проведен в 15 школах, открытыми спортсооружениями оснащено 60 школ, уличные спортплощадки планируется установить в пяти школах.

Эти работы будут проводиться в школах, отвечающих следующим критериям:

наличие спортзала, требующего капитального ремонта;
наличие школьных спортивных секций;
возможность увеличения числа школьников, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время;
возможность привлечь население близлежащих территорий для занятия физкультурой.

 

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