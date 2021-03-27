В документе говорится, что в регионе 1201 школа расположена в селе или малом городе, из них 505 школ – малокомплектные. Потребность в модернизации спортивной инфраструктуры имеют 283 школы. Из-за ветхости зданий и отсутствия спортзалов возникают сложности при использовании современного оборудования, в том числе и спортивного.
Одна из приоритетных задач – сделать занятия спортом массовыми. Цель – развитие школьного спорта и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.
В рамках реализации мероприятий перечня в срок до 31 декабря 2023 года планируется создать условия для занятия физкультурой в 240 школах, расположенных в селах и малых городах. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 196184,31 рубля. При этом в 45 школах планируется отремонтировать спортзалы, а 195 школ оснастить спортинвентарем и оборудованием или уличными спортплощадками.
В 2021 году капитальный ремонт будет проведен в 15 школах, открытыми спортсооружениями оснащено 60 школ, уличные спортплощадки планируется установить в пяти школах.
Эти работы будут проводиться в школах, отвечающих следующим критериям:
наличие спортзала, требующего капитального ремонта;
наличие школьных спортивных секций;
возможность увеличения числа школьников, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время;
возможность привлечь население близлежащих территорий для занятия физкультурой.