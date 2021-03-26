Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

По собственному желанию от временного исполнения обязанностей министра образования и науки Республики Дагестан освобождена Омарова Уммупазиль Авадзиевна. Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Республики Дагестан возложено на Бучаева Яхью Гамидовича, ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства. От временного исполнения обязанностей министра строительства Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Баглиев Малик Джамединович. Министром строительства Республики Дагестан назначен Сулейманов Артур Абдулманафович, заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Государственный научно-исследовательский институт химии и электроорганических соединений». Магомедов Магомед Юсупович освобожден по собственному желанию от временного исполнения обязанностей министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Министром по физической культуре и спорту Республики Дагестан назначен президент Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Сажидов Сажид Халилрахманович. Без приставки врио утверждены в должности:

министр труда и социального развития Республики Дагестан Мугутдинова Изумруд Мужайевна;

министр здравоохранения Республики Дагестан Беляева Татьяна Васильевна;

министром культуры Республики Дагестан Бутаева Зарема Ажуевна;

министр цифрового развития Республики Дагестан Снегирев Сергей Владимирович;

министр промышленности и торговли Республики Дагестан Халилов Низам Рахманович. Также приставки врио лишились заместители Председателя Правительства Республики Дагестан Карибов Анатолий Шамсутдинович и Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович. Советником Главы Республики Дагестан назначена Чинённая Тамара Юрьевна.