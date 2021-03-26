Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе

По традиции сессия началась с выступлений представителей фракций. Они касались тем, которые затрагивали волнующие избирателей вопросы.

Так, депутаты Салих Гаджиев и Магомедхан Арацилов подняли такие проблемные вопросы, как нарушение земельного и экологического законодательства, связанные с работой карьеров, перебои с электроэнергией и водообеспечением, сложности с канализационными сетями и очисткой сточных вод. Внимание парламентария Сефера Алиева было направлено на проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Как отметил депутат, многое в плане поддержки бизнеса уже сделано в республике: достаточно эффективно функционируют соответствующие институты, действуют государственные меры поддержки, которые помогают многим предпринимателям оставаться на плаву в кризисных условиях. Однако есть ряд сложностей, в основе которых среди прочих лежат кадровые вопросы, трудности с кредитованием бизнеса. В этой связи представитель парламента в качестве инициативы предложил расширить присутствие банковских структур в регионе.

Комментируя, Сергей Меликов согласился со всеми озвученными тезисами членов парламента и предложил, в частности, представителю фракции КПРФ Салиха Гаджиева направить в свой адрес депутатский запрос с приложением всех имеющихся материалов по незаконной работе карьеров с целью дальнейшего разбирательства с привлечением при необходимости правоохранительных структур и принятия по результатам соответствующих мер.

«С незаконными проявлениями надо бороться. Все эти «предприниматели» не дают развиваться честным представителям бизнеса, и мы с этим будем разбираться», – заявил Меликов.

Касательно проблемных вопросов в сфере ЖКХ, глава республики констатировал, что такое понятие, как подготовка к зиме, в регионе фактически отсутствует. Тогда как в других субъектах с аналогичным климатом активно готовиться к отопительному периоду начинают уже в мае и заканчивают в сентябре.

«После того, как представители муниципального образования доложили о подготовке к зиме, они понимают, на какие преференции могут рассчитывать и какой резерв в бюджете у них должен быть заложен для устранения возможных аварий, какие полномочия на них возлагаются. Тогда каждый руководитель будет нести ответственность за зимние месяцы. В этом году данная работа будет организована», – отметил глава региона.

Касаясь жилищно-коммунального хозяйства республики, Сергей Меликов подчеркнул, что оно требует не только финансовых вливаний, но и определенных организационных мер. В частности, это касается существующих ГУПов, которые, по словам главы республики, практически не работают, а также других коммерческих организаций, требующих укрупнения. «Сколько не дай денег, если руководители соответствующих организаций не будут профессионально относиться к своему делу, то все эти средства не принесут пользу республике. В этом вопросе мы тоже попытаемся разобраться. Если потребуется внесение изменений в структуру Правительства, будем обращаться к парламенту, чтобы в кратчайшие сроки их внести. Все это будет сделано за счет внутренней численности, без увеличения штатов. И тогда у нас Минприроды будет заниматься тем, чем действительно должно, а не теми вопросами, которые относятся к сфере ЖКХ, – сказал руководитель субъекта. – Помимо прочего, в ближайшее время мы определим направления по выполнению Постановления Совета Федерации РФ, принятого недавно. Без федеральных средств мы, конечно, мало что сможем сделать. Здесь нам надо усиленно работать с федеральными министерствами».

В части поддержки предпринимателей в период распространения нового коронавируса Сергей Меликов высказался за предоставление преференций бизнесу. Речь, прежде всего, шла о разрешении на работу в данный период для банкетных залов. При этом глава региона подчеркнул, что делается это исключительно в интересах дагестанцев, задействованных в сфере оказания данных услуг, а именно: поваров, музыкантов, официантов и других работников, которые могут пострадать от отсутствия заработка.

В связи с обозначенным руководитель республики предложил усилить работу профильных комитетов парламента, чтобы в дальнейшем по всем поднимаемым в ходе сессии вопросам звучали не только критические замечания, но и конструктивные предложения.

«Нам надо вместе перевернуть страницу календаря и начать с чистого листа работу так, как положено. Тогда у нас все получится. Комитет законодательного органа власти – это очень серьезный рычаг. Связь с гражданами идет именно через депутатский корпус. Эту площадку надо использовать. Надеюсь, что совместную работу мы построим правильно и будем решать все имеющиеся в регионе вопросы общими усилиями», – обратился к парламенту Сергей Меликов.

Одним из вопросов повестки сессии парламента стала организация проведения массовой вакцинации взрослого населения республики против коронавирусной инфекции.

С информацией о сложившейся в регионе на сегодня ситуации с COVID-19 выступила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева. Она отметила, что, хотя ситуация с заболеваемостью новым коронавирусом в республике и стабилизировалась за последние несколько недель, но успокаиваться рано: тенденции к снижению нет, а значит, населению необходимо вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны пандемии.

Особый акцент делается на вакцинирование населения старше 65 лет – показатель по этой группе остается в республике одним из низких. При этом именно они подвержены наибольшему риску и переносят болезнь в тяжелых формах. Вместе с тем Татьяна Беляева привела цифры, касающиеся коечного фонда: в настоящее время количество свободных коек составляет 14 % от числа развернутых.

Вакцина от COVID-19 в республику поставляется регулярно, созданы условия для ее хранения и доставки до самых отдаленных районов, развернуты пункты вакцинации, в том числе и выездные мобильные комплексы. Врио министра проинформировала, что на первом этапе в регионе подлежит вакцинации около 800 тысяч человек. При этом чтобы выработался коллективный иммунитет, необходима вакцинация 60% населения, подчеркнула она. На вчерашний день в республику поставлено более 28 тысяч доз вакцины, вчера же в регион поступило еще свыше 9 тысяч доз, которые сегодня направлены в муниципалитеты. До конца недели ожидается поставка дополнительных 1800 доз.

«Почему нам нужно говорить о вакцинации? Потому что это убережет нас и наших близких от этого коварного заболевания и его тяжелых осложнений, ну и, конечно же, предотвратит летальный исход», – выразила уверенность руководитель ведомства, сообщив, что на вчерашний день привито более 25 тыс. человек.

Татьяна Беляева заявила о готовности Минздрава к открытию дополнительных пунктов вакцинации, в том числе и в торговых центрах.

Сергей Меликов со своей стороны заметил, что пока республика находится на начальном этапе в организации процесса вакцинации, и тем не менее Сергей Меликов положительно оценил работу Минздрава региона. «Мы сегодня не можем говорить о том, что мы активно вакцинируемся. В наших пунктах вакцинации пока еще нет очереди, как в других регионах. Минздрав сегодня отвечает за наличие вакцины, за ее доставку, организацию пунктов. Но ответственность за количество привитых людей должны нести мы с вами. Если мы не будем работать с населением на местах, то эту вакцину как фактор, предотвращающий распространение инфекции, мы не сумеем использовать. Однако чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будет выставлен барьер для болезни», – напомнил Врио Главы РД.

В числе аргументов за вакцинацию было названо не только стремление защитить здоровье и жизнь дагестанцев, но и перспектива развития республики как туристического региона, ее экономической составляющей: никто из туристов не остановит свой выбор на регионе, который находится в опасной с точки зрения распространения инфекции зоне.

В ходе сессии Сергей Меликов обратился к депутатам с просьбой поддержать процесс вакцинации в Дагестане.

На сессии прозвучал также отчет министра внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашида Магомедова о деятельности ведомства за 2020 год.

Заслушав его и подчеркнув, что с учетом имеющихся в Дагестане проблем МВД действительно является тем щитом, который оберегает граждан от угрозы возникновения различных противоправных действий, Сергей Меликов констатировал: «МВД по Республике Дагестан совместно с другими силовыми структурами сумело удержать ситуацию по общественному порядку в нашем субъекте на высоком уровне. У нас нет кровожадных протестных акций, нет вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, у нас достаточно стабильна сегодня ситуации по профилактике правонарушений, связанных с действиями радикальных организаций», – сказал Меликов, нацелив Министерство и институты гражданского общества на развитие взаимоотношений и более активное участие в работе с молодежью.

В продолжение темы глава республики обратил внимание министра внутренних дел региона на резонансное судебное заседание, состоявшееся накануне, по делу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, которая добилась через Верховный суд РД возвращения ей троих детей. Однако, несмотря на решение суда, женщина пока не получила своих детей обратно.

«Детей сегодня найти не могут, где их отец спрятал, никто не знает. Я бы хотел попросить Вас, Абдурашид Магомедович, подключиться к этому и обеспечить исполнение законного решения суда. Такие случаи имеют место быть в Дагестане и, на мой взгляд, не красят республику», – высказал мнение Меликов. При этом руководитель региона рекомендовал гражданам в дальнейшем в случае необходимости обращаться в соответствующие структуры, работающие в интересах ребенка, которые и должны давать оценку действиям того или иного родителя. Нельзя, убежден глава республики, поддаваться эмоциям и принимать решения, не отвечающие тому уровню исторического развития, на котором находится сейчас человечество.

В ходе сессии парламентариям также был представлен отчет о деятельности Счетной палаты РД за 2020 год, а также ряд законопроектов. Среди них – «О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Дагестан «О регулировании водных отношений в Республике Дагестан», «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О стратегическом планировании в Республике Дагестан», «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан» и другие.

Кроме того, депутаты Народного Собрания Дагестана единогласно поддержали законопроект «Об особом статусе города Дербента как исторического и культурного центра Республики Дагестан». Он был принят во втором, окончательном, чтении.