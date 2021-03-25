Нюсрет Омаров провел заседание президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности

Заседание президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан состоялось сегодня, 24 марта, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова.

В Республике Дагестан в рамках 12 национальных проектов реализуются 45 региональных проектов. Общий объем финансирования по всем проектам на текущий год составил 16,63 млрд рублей. Из них 12,46 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,19 млрд рублей – республиканского бюджета, 1,98 млрд рублей – иные источники.

Нюсрет Омаров обратил внимание на необходимость ускорения работы по заключению контрактов. На текущий год по всем проектам планируется заключить 308 контрактов.

В рамках заседания были утверждены кураторы национальных проектов в Республике Дагестан. Так, Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров назначен куратором нацпроектов «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Куратором национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» определен Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев.

Врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов назначен куратором национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука»; врио заместителя Председателя Правительства РД Владимир Лемешко – куратором национального проекта «Экология; заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов – куратором нацпроекта «Культура».

Члены Президиума Совета также утвердили паспорта региональных проектов и составы проектных комитетов по реализации национальных проектов в регионе.