На заседании Совета Безопасности РД рассмотрены вопросы экологического и эпидемиологического благополучия дагестанцев

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел заседание Совета Безопасности РД. В ходе мероприятия были обсуждены меры по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия дагестанцев.

Также в фокусе внимания оказалась деятельность органов власти разных уровней в части повышения эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности республики. Отдельно остановились на вопросе о состоянии земель лесного фонда на территории региона.

Обозначив важность тематики, Сергей Меликов отметил, что вопросы продиктованы актуальностью решаемых сегодня в регионе задач и угрозами безопасности жителей республики.

«Ситуация в республике в области экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия остается неблагоприятной. Серьезное влияние на эту обстановку, как и везде, оказала, безусловно, новая коронавирусная инфекция. В результате принятых руководством России и на местах оперативных мер ситуацию удалось относительно стабилизировать», – отметил глава республики.

Одним из наиболее важных компонентов экологической безопасности Сергей Меликов назвал санитарно-эпидемиологическое благополучие, под которым понимается благоприятное состояние здоровья населения и отсутствие вредного влияния. В этом вопросе, добавил глава региона, нам нечем похвастаться.

«Анализ складывающейся в республике ситуации в рассматриваемых сферах показывает значительную зависимость состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения от состояния окружающей среды. Поэтому серьезные вопросы имеются к обеспечению экологической безопасности в Дагестане, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Система экологической безопасности практически не функционирует. Не ведется на системной основе экологическая оценка территории республики с ведением кадастров объектов воздействия на окружающую среду, не организован экологический мониторинг источников воздействия на окружающую среду, не принимаются упреждающие решения по управлению экологическими рисками, нет системного контроля качества экологической безопасности», – попунктно перечислил руководитель субъекта, подчеркнув, что отсутствие такой системной работы приводит к определенным рискам.

Подробно остановился Сергей Меликов на некоторых направлениях, требующих особого внимания. Один из них – состояние питьевой воды. Большинство источников централизованного водоснабжения не отвечает гигиеническим требованиям по причине неорганизации зон санитарной охраны.

Говоря об отсутствии какой-либо упреждающей работы, Врио Главы РД констатировал, что годами вдоль КОРа и других объектов водоснабжения стоят мусорные контейнеры и организуются стихийные мусорные свалки. А из-за загрязнения питьевой воды в республике регистрируется вспышечная заболеваемость острой кишечной инфекцией.

Кроме того, добавил руководитель субъекта, при наличии огромных водных ресурсов в республике отмечается дефицит питьевой воды, и ее подача на некоторых территориях региона осуществляется по графику – речь идет о таких городах, как Дербент, Кизляр, Буйнакск, Избербаш, Каспийск. Такое положение дел глава региона считает недопустимым.

В качестве другого важного направления руководитель республики выделил обращение с ТКО, которое влияет на ухудшение санитарного состояния на территориях городов и районов республики. «На протяжении всего периода деятельности региональных операторов (с января 2019 г.) возникали проблемы с организацией работы с ТКО. В этой части наведен определенный порядок, но нужно эту работу продолжать – создавать территориальную схему по обращению с ТКО, осваивать новые полигоны, создавать перегрузочные заводы и систему обращения с ТКО, выбирать регионального оператора», – отметил Сергей Меликов, призвав улучшать ситуацию в этой сфере совместными усилиями.

На сегодняшний день Минприроды РД предпринимает усилия по наведению порядка в этой сфере, но эта работа, подчеркнул Меликов, должна проводиться комплексно во взаимодействии со всеми ответственными структурами при непосредственном участии муниципальных образований.

Еще одно направление, на котором остановился руководитель республики, – загрязнение морской воды.

Причиной этого, напомнил Меликов, остается непрекращающийся сброс в Каспийское море неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков, который периодически приводит к вспышкам острых кишечных инфекций среди населения и другим негативным последствиям.

«О каком туристическом кластере при этом мы говорим? – возмутился глава Дагестана. – До каких пор будет все это продолжаться? Такое положение отмечается по всему Дагестану. Трубы, через которые производится канализационный сброс, есть по всему побережью».

Обратил внимание Сергей Меликов и на охрану атмосферного воздуха. Ежегодно по Республике Дагестан в атмосферный воздух выбрасывается более 250 тыс. тонн загрязняющих веществ. Основной источник такого высокого уровня – это транспорт, особенно в городах.

«Такая картина у нас складывается по всем направлениям, влияющим на экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в целом», – подчеркнул глава субъекта.

Детализируя, руководитель региона привел некоторые данные. Так, в этой сфере МВД по РД в 2020 г. выявлено 15 преступлений. Сумма ущерба по возбужденным делам составила 173 млн рублей. За январь-февраль этого года выявлено 2 преступления, возбуждено и расследуются 2 уголовных дела, сумма ущерба по которым оценивается в 238 млн рублей.

В адрес администраций муниципалитетов и руководителей учреждений органами внутренних дел республики направлено 1052 представления по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

В настоящее время, по словам Врио Главы Дагестана, органами прокуратуры организованы и проводятся надзорные проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при водоснабжении и водоотведении, предварительные результаты которых свидетельствуют о недостаточности мер, принимаемых территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по РД, соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

«Ежегодно на всевозможных совещаниях, заседаниях эти проблемы обсуждаются, но заметных сдвигов в положительную сторону нет. Потому что структуры, которые надзирают за этим, привыкли работать только в формате штрафов. Но ведь должна оказываться и методическая, консультативная помощь», – обозначил задачи Меликов и предложил докладчиками по каждой проблеме озвучить конкретные меры по улучшению ситуации.

Затем о мерах по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения рассказал заместитель руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора Осман Гасанов. По его словам, Дагестан на фоне других субъектов России не является самым проблемным регионом в экологическом аспекте. Однако в республике существует ряд серьезных проблем в этой сфере. Среди них он выделил загрязнение почв твердыми коммунальными отходами, а также загрязнение воздуха и водных объектов. Основными проблемными вопросами в сфере обращения с отходами на территории республики остаются отсутствие мусороперерабатывающих предприятий, недостаточное количество организаций, которые имеют право осуществлять деятельность в этой области, острая нехватка современной техники для сбора и транспортировки ТКО и другие.

В продолжение темы он рассказал о проводимых ведомством рейдах и работе по определению размера причиненного вреда.

Затронул Гасанов и тему загрязнения водных объектов. По словам докладчика, действующие очистные сооружения республики не доводят сточные воды до нормативного состояния.

Вместе с тем в целях обеспечения экологической безопасности на территории республики и решения имеющихся проблем Управлением было предложено, среди прочего, внедрение системы эффективного обращения с отходами, в том числе за счет создания индустрии их утилизации и повторного применения. Помимо этого, предлагается реализовывать схему территориального планирования на побережье Каспия только с учетом природоохранных требований.