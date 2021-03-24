Вопросы вакцинации и снятия ограничений на работу банкетных залов обсудили под руководством Сергея Меликова

В мероприятии традиционно приняли участие руководители органов государственной и муниципальной власти республики, а также представители бизнес-сообщества.

Глава региона сообщил, что ранее сегодня состоялось заседание федерального Оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. На нем была отмечена тревожная тенденция роста заболеваемости COVID-19 в Европе, некоторых странах Азии и в ряде регионов России.

«Почти год назад в нашей республике был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Мы помним, как далее развивалась ситуация, как было тяжело перестраивать систему здравоохранения, обеспечить ее нужными ресурсами, мобилизовать медперсонал. За прошедшее время с момента первой вспышки в республике было зафиксировано свыше 30,5 тыс. случаев заражения. В настоящее время в больницах и на дому от коронавируса лечатся сотни людей», – констатировал глава субъекта.

Признав, что сегодняшняя ситуация разительно отличается от обстановки годичной давности, Сергей Меликов, тем не менее, выразил обеспокоенность состоянием дел. Сейчас, по словам главы региона, врачи накопили большой опыт, выявлены эффективные методики лечения, создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Как результат – спад заболеваемости. Теперь она держится на отметке 35-40 случаев в день, но расслабляться рано.

«В данный момент мы наблюдаем спад. После прошлого заседания Оперштаба снижение было до 35 случаев в день, но ниже опуститься мы не смогли. В течение трех последних дней мы наблюдаем незначительный прирост. Сегодня республика числится среди регионов страны с низкими темпами прироста заболевания. Но если мы раньше говорили о снижении, то сегодня фиксируем прирост. С нарастающим итогом у нас на 1000 человек приходится 9,8 заболевших. Это 6 позиция по стране», – отметил Врио Главы РД.

В связи с улучшением обстановки 15 марта главный санитарный врач республики своим постановлением отменил запрет на проведение богослужений с присутствием людей, было разрешено посещение гражданами культовых учреждений при обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. Но граждане, по словам руководителя республики, перестали соблюдать определенные ведомством нормы.

Говоря о других возможных смягчениях, Сергей Меликов подчеркнул, что будет опираться на мнения специалистов, врачей, а также на позицию глав муниципалитетов: «Главное – правильно оценивать обстановку, не переоценивать возможности, и исходить из реальной эпидемиологической ситуации».

При этом Врио Главы Дагестана констатировал, что на сегодня жесткие ограничения в регионе не соблюдаются – люди посещают торговые центры, спортивные и иные зрелищные мероприятия, а также банкетные залы. В этой связи Меликов напомнил владельцам бизнеса об ответственности за человеческие жизни. Они, уверен глава региона, не могут гарантировать, что просьбы о снятии ограничений не закончатся соболезнованиями в чей-то адрес.

Необходимым условием для победы над инфекцией Сергей Меликов назвал вакцинацию. За «рекордами» в этой части, добавил руководитель субъекта, никто не гонится, во главе угла – благополучие жителей. «Задача сегодня одна – сохранить жизнь и здоровье людей», – заявил Сергей Меликов.

Глава региона сообщил, что использовано 94% доз вакцины, которые были получены регионом ранее. «Это говорит о том, что мы в какой-то степени поправили ситуацию с вакцинацией. В некоторых районах люди даже ждут своей очереди на получение вакцины», – сказал Меликов, добавив, что в этой связи направлено обращение в федеральный центр с просьбой ускорить поставку прививочного материала.

Уже поступила очередная партия вакцины – более 3 тысяч доз. Их поручено оперативно распределить между медорганизациями, обратив особое внимание на муниципалитеты, где имеется очередность на вакцинацию.

Было озвучено, что в 28 муниципалитета вся выделенная вакцина уже использована, и в настоящее время желающие не могут получить прививку от COVID-19 ввиду ее отсутствия. Одновременно с этим есть проблема с недостаточным охватом прививочной кампанией в некоторых районах и органах исполнительной власти.

О важности этого вопроса говорит, уверен Меликов, и тот факт, что отказ от вакцинации лишит людей возможности совершить паломничество, посещать масштабные международные и внутренние мероприятия, также нельзя будет выезжать на отдых в другие страны.

В эффективности препарата сомневаться не стоит, добавил глава республики: «На состоявшемся вчера совещании по вопросу вакцинации Президент РФ обратил внимание на то обстоятельство, что, несмотря на умышленную дискредитацию российской вакцины, география использования российского «Спутника V» активно растет. Разрешение на применение этой вакцины на своей территории выдали уже 55 стран».

С учетом того, что сохраняется угроза «третьей волны» эпидемии, Сергей Меликов подчеркнул, что расслабляться не стоит. «Я за то, чтобы у нас все заведения работали, чтобы люди ходили без масок, но давайте создадим для этого условия. В скором времени в регионе будут отмечаться религиозные и «майские» праздники. Это неминуемо приведет к увеличению контактов между людьми, это может повлечь рост числа зараженных. А наличие вакцинированных людей может этому препятствовать. Нам надо внимательно подумать, как синхронизировать сегодня все меры», – резюмировал Сергей Меликов, призвав в первую очередь увеличить темпы вакцинации.

Решение вопроса о возобновлении деятельности отдельных субъектов предпринимательства в сферах торговли и услуг, в том числе и банкетных залов, стало одной из ключевых тем Оперштаба.

Кроме того, речь шла о снятии ограничения в работе кафе и ресторанов, которым на разрешено обслуживать население только до 23 часов.

Так, учредитель Ассоциации рестораторов республики Лейла Багандова обратилась с просьбой об отмене данного ограничения, учитывая, что впереди священный месяц Рамазан, когда немалое число жителей региона в течение светлого времени суток держит пост и только с наступлением темноты может позволить себе прием пищи. Бизнесмены пообещали при этом соблюсти в своих ресторанах все требования Роспотребнадзора, как это уже и происходит. По словам Лейлы Багандовой, в отрасли задействовано немало число дагестанцев, и ограничительные меры, особенно в месяц поста, могут привести к тому, что все эти люди могут остаться без работы.

Представитель владельцев банкетных залов Руслан Джабраилов от имени своих коллег попросил рассмотреть возможность открытия залов при условии соблюдения в них санитарных норм. В настоящее время в ряде таких заведений, как требует Роспотребнадзор, установлены рециркуляторы воздуха, обеспечивается дезинфекция помещений, соблюдается дистанция за счет сокращения посадочных мест, а также масочный режим.

Бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов со своей стороны поддержал предложения, но при условии неукоснительного исполнения предпринимателями рекомендаций Роспотребнадзора.

Свое мнение касательно предложений по снятию ограничений в отношении этих объектов высказал главный санитарный врач республики Николай Павлов. По словам руководителя республиканского Роспотребнадзора, банкетные залы – это та форма деятельности, в которой невозможно реально отследить полноту исполнения мероприятий, если только работу по контролю за этим не возьмет на себя муниципалитет. «На прошлой неделе к нам обратилось 10 муниципалитетов, планирующих открыть 124 банкетных зала. Результаты 58 проверок показали, что только 29 банкетных зала подготовлены к работе в условиях распространения коронавируса», – сообщил Павлов. Вместе с тем он напомнил, что именно после того, как в декабре месяце была прекращена работа банкетных залов, в республике начался реальный спад заболеваемости ковидом.

В целом же, по состоянию на 23 марта 2021 года, в республике зарегистрировано свыше 30 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 42 таких случая. Республика находится в десятке регионов, где темп прироста выше единицы. Все это, по словам руководителя регионального Роспотребнадзора, не исключает возможности перехода к третьей волне заболеваемости.

В общей структуре заболевания сегодня, по-прежнему, преобладает население старше 40 лет. При этом на возрастную группу 65 лет и старше приходится 34,6 % – за две недели, по словам Павлова, отмечено увеличение заболевших среди данной возрастной категории. «Процент вакцинации лиц старше 60 лет составляет 18 %. Но этого не достаточно. Эти люди наиболее подвержены опасности и должны вакцинироваться в первую очередь», – подчеркнул руководитель ведомства.

В социальной структуре среди заболевших удельный вес, по его словам, приходится на безработных и пенсионеров, студенты болеют минимально. Отмечается увеличение заболеваемости среди медработников.

С учетом складывающейся эпидситуации Николай Павлов предложил продолжить соблюдение масочного режима на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в торговле и на предприятиях сферы услуг, а также дезинфекционный режим.

Далее по обсуждаемым вопросам выступила врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. В целом идею о продлении до утра работы точек общественного питания врио министра поддержала. Что касается открытия банкетных залов, то Татьяна Беляева высказалась более осторожно, напомнив, что во время прошлого открытия были случаи семейных госпитализаций. При этом, касаясь темы вакцинации населения, руководитель Минздрава уточнила, что на данный момент прививку получили около 25 тысяч дагестанцев с учетом нового поступления вакцины. Всего в республику, по состоянию на вчерашний день, поставлено более 25 тысяч доз вакцины, свыше 90 % которой было израсходовано. «Вчера же, ближе к вечеру, поступило еще 3 100 доз вакцины, которая была доведена до медучреждений г.Махачкалы, потому что там сложилась очередность. И уже сегодня люди пришли на вакцинацию», – сообщила Беляева.

Исполнительный директор ДРО «Опора России» Сефижат Магомедрасулова обратилась к членам Оперштаба с просьбой поддержать послабления для точек общественного питания и возобновление работы банкетных залов при условии серьёзных ограничений в части численности и исполнения всех противоэпидемических мер.

В свою очередь врио министра промышленности и торговли Низам Халилов сообщил, что вместе с муниципалитетами было проверено более 140 банкетных залов, которые были обеспечены всеми необходимыми средствами для проведения массовых мероприятий.

«Одна свадьба даёт работу в среднем 60 людям (повара, официанты, музыканты и т.д.), а в среднем на неё тратится от 300-500 тысяч. Эти деньги входят в хозяйственный оборот»,– сказал в качестве справки врио министра.

По теме также выступили ещё ряд руководителей муниципалитетов, большинство из которых в целом сошлись во мнении, что открываться должны только подготовленные в части противоэпидемической безопасности банкетные залы.

Комментируя, Сергей Меликов усомнился в том, что будет соблюдаться количественный состав участников свадьбы. Что касается работы ресторанов, то врио Главы РД сказал, что передвинуть время работы – логичный шаг, так как в период поста в дневное время точки общественного питания почти не посещаются.

«Если и будет принято решение о возобновлении работы банкетных залов, то не в интересах крупных арендаторов, а в интересах тех, кто там работает – официантов, музыкантов, поваров. Организаторы мероприятия будут нести строжайшую ответственность за нарушение каких-либо установленных в случае открытия банкетных залов правил», – заявил Меликов.

Сергей Меликов поручил министру промышленности и торговли РД Низаму Халилову совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД Мурадом Далгатовым и с участием представителей бизнеса и общественности проработать и представить предложения (правила) по работе банкетных залов.

По мнению руководителя республики, важно эту работу проводить под контролем регионального управления Роспотребнадзора и Минздрава РД. Прописанные правила будут обязательны к исполнению владельцами банкетных залов. «Все, что там будет прописано, должно исполняться с упреждением, с запасом», – добавил глава региона.

За основу планируется взять банкетные залы в Дербенте и Махачкале, где уже созданы условия для работы с учетом необходимых требований. «Там, где условия банкетных залов не отвечают требованиям, даже не предлагайте. Я предупреждаю в этом отношении особо. Это жизнь и здоровье наших людей, наших старших и детей», – отметил глава региона.

Но, как подчеркнул глава республики, если до следующего заседания Оперштаба, которое запланировано 6 апреля, будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, то банкетные залы будут закрываться, так как речь идет о жизни и здоровье людей.

«Все нормы и требования Роспотребнадзора и Минздрава региона по предупреждению заболеваемости коронавирусом, банкетными залами должны быть соблюдены», – предупредил руководитель республики, подчеркнув при этом, что, чем жестче, с учетом здравого смысла, будет установлен порядок работы, тем меньше нарушений.

Планируется, что послабления в работе будут введены и для организаций общественного питания с учетом предстоящего священного месяца Рамадан. В связи с этим Сергей Меликов также поручил подготовить предложения по работе предприятий общепита с соблюдением ими всех необходимых требований и рекомендаций.

Кроме того, в рамках заседания также выступил врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. Сегодня возглавляемая им специальная комиссия по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова выехала в Республиканский кожно-венерологический диспансер.

Напомним, накануне в дагестанском сегменте соцсетей распространились кадры, на которых пациенты медицинского учреждения констатировали его плачевное состояние.

Об итогах инспекции Анатолий Карибов доложил главе региона. «Само здание построено в 1972 году, его площадь 8 тысяч квадратных метров, состоит из 2 корпусов. Здание находится в очень плохом состоянии. Нужно проводить ремонт. Он уже планировался в 2019 году, тогда же была подготовлена смета. Но впоследствии туда перевели несколько отделений из Республиканского центра инфекционных болезней в связи с коронавирусом, и ремонтные работы провести не удалось. Проектно-сметная документация требует доработки, так как в ней не все учтено», – сообщил врио вице-премьера.

С завтрашнего дня прием новых пациентов будет приостановлен. Принято решение о переводе взрослых и детей с инфекционными болезнями в РЦИБ. В течение нескольких недель корпус, в котором они лежат, освободят. Затем последуют ремонтные работы. Карибов также сообщил, что вместе с обновлением здания будет проведено благоустройство территории вокруг диспансера и дороги. Кроме того, появится новое оборудование и койки. С учетом того, что в больнице два корпуса, ремонт планируется проводить поочередно в каждом. Бюджет проекта – порядка 100 млн рублей. В этой связи Карибов предложил внести на рассмотрение парламента вопрос корректировки республиканского бюджета.

Комментируя, Сергей Меликов заявил, что до такого состояния доводить учебные или лечебные учреждения нельзя, так как они предназначены для размещения людей и, в первую очередь, детей. Соответственно, условия должны быть созданы комфортные. В этой связи глава региона поручил Первым заместителям Председателя Правительства РД Нюсрету Омарову и Батыру Эмееву проработать вопросы финансирования ремонтных работ и подведения дороги, соответственно.

Сергей Меликов также прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане: «У нас на протяжении 10 дней возникали проблемы с водообеспечением населенных пунктов, прежде всего крупных городов. Был создан оперативный штаб с включением должностных лиц, ответственных за принятие и исполнение решений. Я бы хотел поблагодарить оперштаб за проведенную работу».

Вместе с тем глава субъекта констатировал, что существующая система водоснабжения не позволяет оперативно реагировать на какие-то аварийные процессы. Из-за загрязнения КОРа и риска подачи в дома людей грязной воды было принято решение отключить от водоснабжения жителей ряда крупных городов. Сергей Меликов поблагодарил руководителей городов Махачкала, Каспийска, Избербаша и главу Карабудахкентского района за организацию подвоза воды в этот период и решение проблемы с водоснабжением в короткие сроки – в течение двух суток подача воды была восстановлена.

«Не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись, но умение руководства реагировать на эти процессы говорит о том, что с ноября произошли изменения в стиле их работы. Дальше наша задача – стремиться к тому, чтобы создать устойчивую систему реагирования и изменить саму систему водоснабжения в Дагестане», – отметил Сергей Меликов, напомнив о том, что эта проблема вынесена на федеральный уровень, осталось проработать вопрос с курирующими департаментами федеральных министерств.

«Вода должна подаваться в необходимых объемах и с тем качеством, которое будет обеспечивать жизнь и здоровье людей», – подчеркнул руководитель субъекта.