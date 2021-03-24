Западу и в частности Голливуду не привыкать «спасать цивилизацию». Супермен, Капитан Америка, Джон Конор, Человек Паук – спасибо им за мирное небо над головой.

Однако в реальном мире всё оказалось не так просто. Тут не то, что мир, тут себя бы спасти. В последние годы мы постоянно слышали о великой медицине в США (опять-таки спасибо Голливуду за «Скорую помощь», «Клинику» и «Доктора Хауса»), но когда дошло до реальной угрозы, последовали проблемы. Никто не знает, что делать, когда не хватает масок и элементарных средств дезинфекции. Клиники переполнены, мест не хватает, врачи стоят перед выбором – кого подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. То есть, кому жить, а кому умереть. И это не кино, где в самый последний момент режешь нужный провод, и всем становится хорошо.

России удалось избежать паники и хаоса. Главное достижение российских властей и медиков в том, что не пришлось вводить серьезный локдаун по сравнению с теми же Штатами, Европой, Китаем. Оперативно были апробированы и внедрены несколько вакцин от ковида, началась массовая иммунизация населения, причем отечественную «Спутник V» признали одной из лучших в мире. Россия не только вакцинирует своих граждан, но и выразила готовность поделиться спасительным препаратом со всем миром.

Но даже в столь непростое для всего человечества время США пытаются торговаться, доказать, что именно вакцины американского производства являются лучшими. Да какая разница-то?! Главное, что вакцина есть.

Один из руководителей Китая Дэн Сяопин как-то заявил: «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». И хотя эта фраза была сказана в контексте реформ в экономике страны, она очень подходит в данном случае. Кажется, Америка заигралась в кино.