По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера

По поручению врио Главы РД Сергея Меликова сегодня специальная комиссия во главе с вице-премьером РД Анатолием Карибовым выехала в Республиканский кожно-венерологический диспансер.

Напомним, накануне в дагестанском сегменте социальных сетей были широко распространены кадры, на которых пациенты медицинского учреждения констатировали его плачевное состояние.

Вместе с главврачом учреждения Мурадом Хайрулаевым члены комиссии осмотрели состояние здания, оснащенность палат и побеседовали с пациентами.

В настоящее время на объекте проходят облицовочные работы. Вместе с тем коридоры и палаты действительно находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют стандартам. Требуется замена полов, потолков, окон и коек, а также косметический ремонт.

По словам Анатолия Карибова, ремонт учреждения начнется уже в этом году: «Посетили несколько палат: нет умывальников, плохая вентиляция и другие проблемы. Действительно, ситуация критическая. В ближайшее время будет проведен ремонт. Он уже планировался в 2019 году, была подготовлена смета. Но 25 марта сюда перевели несколько отделений с Республиканского центра инфекционных болезней в связи с коронавирусом. Естественно, ремонтные работы провести не удалось. Само здание 1972 года постройки. Сейчас имеется проектно-сметная документация, но она должна быть пересмотрена, так как не учтены некоторые коммуникации».

Карибов также сообщил, что вместе с обновлением здания будет проведено благоустройство территории вокруг диспансера и дороги. Кроме того, появится новое оборудование и койки.

Вице-премьер уточнил, что принято решение о переводе взрослых и детей с инфекционными болезнями в Республиканский центр инфекционных болезней. В течение нескольких недель корпус, в котором они лежат, освободят. Затем последуют ремонтные работы. К этому времени, по словам Карибова, будут внесены изменения в проектно-сметную документацию и определен подрядчик. Учитывая, что в больнице два корпуса, ремонт планируется проводить поочередно в каждом. Бюджет проекта составит более 100 млн рублей. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике НС РД Висампаша Ханалиев добавил, что озвученные сегодня вопросы оперативно рассмотрят в парламенте республики. «Врио главы республики Сергей Меликов заявил, что в лечебно-профилактических учреждениях надо провести капитальные ремонты. Именно капитальный ремонт с заменой оборудования и коммуникаций. В том числе в этом учреждении. В диспансере будут созданы комфортные условия. Средства выделят из республиканского бюджета. Этот вопрос внесем в ближайшую сессию парламента», – сказал депутат. Он также отметил, что уже сегодня информацию доложит Председателю НС РД Хизри Шихсаидову.

Замминистра строительства республики Мурад Алиев после ознакомления с проектно-сметной документацией заявил о необходимости ее доработки. По словам Алиева, в документ не включено благоустройство прилегающей территории, не включено водоотведение, водоснабжение, замена котельной, установка третьего источника питания. Также смета не включала в себя замену всей внутренней проводки и вентиляции. Эти пункты, подчеркнул замминистра, будут добавлены.

Говоря о работе самого учреждения, главврач больницы Мурад Хайрулаев отметил: «У нас все пациенты внеплановые. В среднем в сутки обращаются 15-20 человек. За последнее время было три вспышки инфекции, с которых мы вышли достойно. Хочу отметить работу инфекционистов, которые были сюда прикомандированы, и наш средний медперсонал. За это время ни один ребенок не отяжелел, ни одного ребенка не потеряли. Это самый главный показатель».

Также в комиссию вошли замминистра здравоохранения Салман Ахмедов, руководитель аппарата мэрии Махачкалы Роберт Курбанов и замруководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Сааду Саидов.