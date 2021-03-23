ЗАМАНА - По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера

По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера

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23 марта, 2021. Вторник 21:01
По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера

По поручению врио Главы РД Сергея Меликова сегодня специальная комиссия во главе с вице-премьером РД Анатолием Карибовым выехала в Республиканский кожно-венерологический диспансер.

По поручению Сергея Меликова комиссия проверила состояние дагестанского диспансера
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Напомним, накануне в дагестанском сегменте социальных сетей были широко распространены кадры, на которых пациенты медицинского учреждения констатировали его плачевное состояние.

Вместе с главврачом учреждения Мурадом Хайрулаевым члены комиссии осмотрели состояние здания, оснащенность палат и побеседовали с пациентами.

В настоящее время на объекте проходят облицовочные работы. Вместе с тем коридоры и палаты действительно находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют стандартам. Требуется замена полов, потолков, окон и коек, а также косметический ремонт.

По словам Анатолия Карибова, ремонт учреждения начнется уже в этом году: «Посетили несколько палат: нет умывальников, плохая вентиляция и другие проблемы. Действительно, ситуация критическая. В ближайшее время будет проведен ремонт. Он уже планировался в 2019 году, была подготовлена смета. Но 25 марта сюда перевели несколько отделений с Республиканского центра инфекционных болезней в связи с коронавирусом. Естественно, ремонтные работы провести не удалось. Само здание 1972 года постройки. Сейчас имеется проектно-сметная документация, но она должна быть пересмотрена, так как не учтены некоторые коммуникации».

Карибов также сообщил, что вместе с обновлением здания будет проведено благоустройство территории вокруг диспансера и дороги. Кроме того, появится новое оборудование и койки.

Вице-премьер уточнил, что принято решение о переводе взрослых и детей с инфекционными болезнями в Республиканский центр инфекционных болезней. В течение нескольких недель корпус, в котором они лежат, освободят. Затем последуют ремонтные работы. К этому времени, по словам Карибова, будут внесены изменения в проектно-сметную документацию и определен подрядчик. Учитывая, что в больнице два корпуса, ремонт планируется проводить поочередно в каждом. Бюджет проекта составит более 100 млн рублей. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике НС РД Висампаша Ханалиев добавил, что озвученные сегодня вопросы оперативно рассмотрят в парламенте республики. «Врио главы республики Сергей Меликов заявил, что в лечебно-профилактических учреждениях надо провести капитальные ремонты. Именно капитальный ремонт с заменой оборудования и коммуникаций. В том числе в этом учреждении. В диспансере будут созданы комфортные условия. Средства выделят из республиканского бюджета. Этот вопрос внесем в ближайшую сессию парламента», – сказал депутат. Он также отметил, что уже сегодня информацию доложит Председателю НС РД Хизри Шихсаидову.

Замминистра строительства республики Мурад Алиев после ознакомления с проектно-сметной документацией заявил о необходимости ее доработки. По словам Алиева, в документ не включено благоустройство прилегающей территории, не включено водоотведение, водоснабжение, замена котельной, установка третьего источника питания. Также смета не включала в себя замену всей внутренней проводки и вентиляции. Эти пункты, подчеркнул замминистра, будут добавлены.

Говоря о работе самого учреждения, главврач больницы Мурад Хайрулаев отметил: «У нас все пациенты внеплановые. В среднем в сутки обращаются 15-20 человек. За последнее время было три вспышки инфекции, с которых мы вышли достойно. Хочу отметить работу инфекционистов, которые были сюда прикомандированы, и наш средний медперсонал. За это время ни один ребенок не отяжелел, ни одного ребенка не потеряли. Это самый главный показатель».

Также в комиссию вошли замминистра здравоохранения Салман Ахмедов, руководитель аппарата мэрии Махачкалы Роберт Курбанов и замруководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Сааду Саидов.

 

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