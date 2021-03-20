В овцеводческих хозяйствах Дагестана проходит окотная кампания

17 марта специалисты Республиканского управления отгонного животноводства посетили ряд хозяйств, расположенных в Кочубейской зоне отгонного животноводства. Ознакомились с ходом окота овец в СПК «Куппинский», КФХ «Победа», СПК «Махраж» и КФХ «Каскад» Левашинского района, а также СПК «Алиханский» Акушинского района. В целом в данных хозяйствах содержится порядка десяти тысяч овцематок, из которых треть к настоящему времени окотилось. Сохранность ягнят варьирует от 80 до 100%. Наиболее хорошая подготовка к окотной кампании отмечена в КФХ «Каскад», где обеспечена 100-процентная сохранность молодняка, базы очищены, корма припасены в достаточном количестве. На пастбищных угодьях всех выше обозначенных хозяйств улучшается состояние подножного корма, травяной покров достаточный для выгула мелкого рогатого скота.

Как отметили в Минсельхозпроде РД, в целом на землях отгонного животноводства Дагестана подлежит окоту около 953 тысячи овцематок, 40 процентов из которых по состоянию на 18 марта окотилось. Средняя сохранность молодняка составляет 95 процентов, получено более 376 тысяч ягнят. Ягнение овцематок в республике обычно завершается где-то к середине апреля месяца.

Напомним, что по линии Минсельхозпрода РД действует целый комплекс мер, позволяющий овцеводческим хозяйствам Дагестана пользоваться многоканальной господдержкой, в том числе выделяются субсидии на содержание маточного поголовья овец и коз.