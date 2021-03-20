Представитель налогового ведомства - начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан Нариман Агамов сообщил предпринимателям, что независимой маркшейдерской организацией ООО «Геокар» (г. Краснодар) произведены инструментальные маркшейдерские замеры по недропользователям и установлены расхождения с декларативными данными. В то же время большинством налогоплательщиков этой категории указанные расхождения на сегодняшний день не устранены, т.е. уточненные налоговые декларации не представлены.
Нариман Агамов проинформировал о проводимой налоговыми органами работе по выведению предпринимательской деятельности региона из тени, призвал применять ККТ при осуществлении наличных расчетов и отражать в налоговой отчетности (форма 6-НДФЛ) всех фактически работающих на карьерах работников с указанием реальной заработной платы.
Налоговыми органами будут проводиться контрольные мероприятия с целью определения фактического количества работников, соблюдения законодательства о ККТ и исследования других сопутствующих вопросов,- предупредил он.
Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан во избежание налоговых санкций попросил недропользователей оперативно представить уточненные декларации с учетом результатов инструментальных маркшейдерских замеров.
Применение санкций не является самоцелью, но в то же время к тем, кто нас не услышит, будут применены все меры реагирования, вплоть до ходатайства о лишении лицензий,- сказал он.
Участники совещания обязались корректировать свои налоговые обязательства и погасить образовавшуюся задолженность.
Дагестанские налоговики начали «обелять» деятельность недропользователей
- Автор Хадижат
- 20 марта, 2021. Суббота 10:35
16 марта в центральном офисе Межрайонной инспекции ФНС России №8 по Республике Дагестан в г. Кизилюрте прошло совещание с недропользователями, добывающими общераспространенные полезные ископаемые. На повестке дня мероприятия стоял вопрос правильности формирования налоговой базы и исчисления налогов и сборов.
Представитель налогового ведомства - начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан Нариман Агамов сообщил предпринимателям, что независимой маркшейдерской организацией ООО «Геокар» (г. Краснодар) произведены инструментальные маркшейдерские замеры по недропользователям и установлены расхождения с декларативными данными. В то же время большинством налогоплательщиков этой категории указанные расхождения на сегодняшний день не устранены, т.е. уточненные налоговые декларации не представлены.
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