Дагестанские налоговики начали «обелять» деятельность недропользователей

Представитель налогового ведомства - начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан Нариман Агамов сообщил предпринимателям, что независимой маркшейдерской организацией ООО «Геокар» (г. Краснодар) произведены инструментальные маркшейдерские замеры по недропользователям и установлены расхождения с декларативными данными. В то же время большинством налогоплательщиков этой категории указанные расхождения на сегодняшний день не устранены, т.е. уточненные налоговые декларации не представлены.

Нариман Агамов проинформировал о проводимой налоговыми органами работе по выведению предпринимательской деятельности региона из тени, призвал применять ККТ при осуществлении наличных расчетов и отражать в налоговой отчетности (форма 6-НДФЛ) всех фактически работающих на карьерах работников с указанием реальной заработной платы.

Налоговыми органами будут проводиться контрольные мероприятия с целью определения фактического количества работников, соблюдения законодательства о ККТ и исследования других сопутствующих вопросов,- предупредил он.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан во избежание налоговых санкций попросил недропользователей оперативно представить уточненные декларации с учетом результатов инструментальных маркшейдерских замеров.

Применение санкций не является самоцелью, но в то же время к тем, кто нас не услышит, будут применены все меры реагирования, вплоть до ходатайства о лишении лицензий,- сказал он.

Участники совещания обязались корректировать свои налоговые обязательства и погасить образовавшуюся задолженность.